أفضل جوال بتكنولوجيا متطورة وسعر مناسب.. اكتشف سعر سامسونج جالكسي اس 23 الترا بالتقسيط بدون فائدة عبر نون السعودية

يعد سامسونج جالكسي اس 23 الترا من أبرز الهواتف الذكية التي تجمع بين الأداء القوي والمواصفات الحديثة، ليكون الخيار المثالي لأولئك الذين يبحثون عن تكنولوجيا متطورة بسعر معقول. في هذا المقال، سنتعرف على سعر هذا الهاتف في نون السعودية وكيفية الحصول عليه بالتقسيط بفائدة 0% لتوفير أفضل تجربة شراء.

كتب محمد سعد – يعد سامسونج جالكسي اس 23 الترا من الهواتف الذكية الأكثر مبيعا التي أبهرت الجميع بفضل مواصفاتها الجبارة مما جعل الهاتف يحقق أكبر نسبة أرباح عالية، حيث يأتي بتصميم خرافي ووزن خفيف نستطيع حمله باليد، وشاشة اموليد بأقل انحناءات ممكنة بالأطراف، وكاميرات أمامية وخلفية ممتازة مهما اهتزت يدك الصور وفيديوهات كلها ثابتة بألوان زاهية جميلة، الهاتف يجعلك تحصل على أقوى وأسرع أداء بفضل معالج كوالكم الرائد، وبطارية كبيرة السعة وتدعم الشحن السريع بقوة 45 وات، وسوف نتعرف من خلال موقع الصبح الإخباري، على سعر Samsung Galaxy S23 Ultra بالتقسيط من نون السعودية بدون فوائد مع خصم 48% يغانف بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

سعر سامسونج جالكسي اس 23 الترا من نون السعودية

سوف نتعرف على سعر Samsung Galaxy S23 Ultra الرائع من نون السعودية بالتقسيط وهو كما يلي:-

سعر الموبايل قبل الخصم 5199 ريال سعودي. سعر الموبايل 2699 ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة. قيمة الخصم 2500 ريال سعودي بنسبة 48%. قيمة القسط الشهري للهاتف 450 ريال سعودي، مع توصيل مجاني وضمان لمدة عامين. يمكن تقسيط الهاتف عن طريق شركة تمارا وتابي السعودية بمبلغ 674.75 ريال سعودي على أربع دفعات شهرية بدون فوائد.

مواصفات Samsung Galaxy S23 Ultra يأتي سامسونج جالكسي اس 23 الترا بأحدث المواصفات العالمية الجبارة التي جعلته يستحق الشراء سوف نتعرف عليها وهي كالتالي:- المواصفات التفاصيل المعالج المعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 2 بتكنولوجيا 4 نانو مع معالج رسومي من نوع Adreno 740 الذاكرة يحتوي الهاتف على ذاكرة تخزين تأتي بسعة 256 جيجا بايت مع 12 جيجا رام الكاميرا الكاميرا الأمامية دقتها 12 ميجا بكسل، والخلفية رباعية الأولي بدقة 200 ميجا بكسل، والثانية بدقة 10 ميجا بكسل، والثالثة بدقة 10 ميجا بكسل، والكاميرا الرابعة 12 ميجا بكسل الشاشة الشاشة بشكل الثقب في المنتصف منحنية الأطراف من نوع Dynamic AMOLED 2X بمساحة 6.8 إنش نظام التشغيل يعمل الهاتف بنظام تشغيل اندرويد 13 مع واجهة سامسونج One Ul 5.1 البطارية البطارية سعتها 5000 مللي أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة 45 وات الخامات الهاتف يأتي بظهر من الزجاج المحمي بجوريلا فيكتس 2 مع إطار من معدن الالمونيوم الشبكات يدعم الهاتف شبكات الاتصال الجيل الثاني الـ 2G والجيل الثالث الـ 3G والجيل الرابع الـ 4G والجيل الخامس الـ 5G السماعات الخارجية تأتي بصوت ستيريو للحصول على تجربة صوتية مجسمة الميكروفون يدعم الجوال الميكروفون الثانوي الخاص بعزل الضوضاء والضجيج سواء أثناء التحدث أو التصوير مميزات سامسونج جالكسي اس 23 الترا يأتي Samsung Galaxy S23 Ultra بمميزات عديدة تجعله يتفوق على الهواتف الموجودة بالأسواق، حيث يأتي بشاشة كبيرة بأقل انحناءات ممكنة بالأطراف، وكاميرات رائعة تقدم صور وفيديوهات واضحة وثابتة، ويحتوي على سماعات خارجية تأتي بصوت ستيريو، ويدعم الميكروفون الثانوي الخاصة بعزل الضجيج والضوضاء، أما عن خامات التصنيع تأتي بظهر من الزجاج المحمي بجوريلا فيكيس 2 مع إطار من معدن الألمنيوم.

إذا كنت ترغب في الحصول على هاتف ذكي عالي الأداء بأسعار تنافسية، فإن سامسونج جالكسي اس 23 الترا عبر نون السعودية يوفر لك فرصة مثالية للحصول عليه بالتقسيط، مما يضمن لك الاستمتاع بتقنية مبتكرة من دون القلق بشأن السعر.