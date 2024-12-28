ارتفاع غير مسبوق لسعر الدرهم الإماراتي في السوق السوداء والبنوك المصرية.. تعرف على السعر الجديد

شهد سعر الدرهم الإماراتي في مصر ارتفاعًا ملحوظًا وغير مسبوق، حيث سجل مستويات جديدة في السوق السوداء والبنوك المصرفية. لأول مرة، يصل سعر الدرهم إلى هذا الرقم، مما يثير القلق حول تأثير ذلك على الاقتصاد المصري والتعاملات اليومية للمواطنين. سنستعرض في هذا التقرير تفاصيل هذا الارتفاع وأسبابه المحتملة.

كتب محمد سعد – كم سعر الدرهم الإماراتي في السوق السوداء اليوم 2024 وفي مختلف البنوك المصرفية العاملة في مصر، ملاحظ ان هذا السؤال يتردد كثيرا من قبل المواطنين الذين يهتمون بسعر صرف الدرهم الاماراتي مقابل الجنية المصري، ومنذ اخر تعاملاتنا اتضح لنا ان الدرهم الاماراتي مستقر بشكل كبير اليوم في البنوك والسوق الغير رسمية، اصبح يتم الطلب على تحول الدرهم الاماراتي في هذه الفترة كثير جدا، وجاء هذا بسبب كثرة صفر المصريين الى الامارات والعكس بغرض السياحة، ومن خلال السطور الاتية نعرض لكم سعر الدرهم الإماراتي في السوق السوداء اليوم وفي البنوك تخسحض بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

سعر الدرهم الإماراتي في السوق السوداء اليوم

سجل الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء الأول من شهر أكتوبر سعر صرف مستقر للغاية منذ الأيام الماضية ، ونتناول سعر الدرهم الإماراتي في السوق السوداء اليوم ومختلف البنوك المصرفية من خلال هذه المقالة حيث وصل سعر الدرهم في السوق السوداء المصرية الى سعر 12.94 جنيه للشراء، و13.22 جنيها للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

13.14 جنيه للشراء.

و 13.18 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

13.19 جنيه للشراء .

و 13.23 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي في بنك فيصل الإسلامي

13.13 جنيه للشراء.

و 13.18 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي ببنك قطر الوطني

13.11 جنيه للشراء.

و 13.18 جنيه للبيع

سعر الدرهم الإماراتي بالبنك التجاري الدولي

13.13 جنيه للشراء.

و 13.18 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة

13.13 جنيه للشراء.

و 13.18 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي في العربي الأفريقي الدولي

13.09 جنيه للشراء.

و 13.18 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي اليوم مقابل الجنيه المصري

1 درهم اماراتي يساوي 13.22 جنيه مصري.

5 درهم اماراتي يساوي 65.9 جنيه مصري.

10 درهم اماراتي يساوي 131.8 جنيه مصري.

25 درهم اماراتي يساوي 329.5 جنيه مصري.

يتمتع الدرهم الاماراتي بالكثير من القوة امام العملات الاجنبية، وقد يرجع هذا السبب الي تصديره الدائم الي البترول، ولقد شهد الاوان الماضي استقرارا ملحوظا في سعر الدرهم، وهناك بعض الانباء التي توضح لنا ارتفاعه الفترة المقبلة.

هناك استقرار كبير في سعر الدرهم الأماراتي اليوم ، وسوف نقوم بوضع السعر كما هو في البنوك والسوق السوداء ايضا.

يظل ارتفاع سعر الدرهم الإماراتي في السوق السوداء والبنوك المصرية علامة على التقلبات الاقتصادية التي تؤثر على العملات الأجنبية في المنطقة، وقد يتطلب الأمر تدخلات اقتصادية لضبط هذا التذبذب.