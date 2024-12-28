أخبار السعودية

“دليل رموز القبائل السعودية لعام 1446: تعرف على أهم الأنظمة والرموز”

“دليل رموز القبائل السعودية لعام 1446: تعرف على أهم الأنظمة والرموز”
"دليل رموز القبائل السعودية لعام 1446: تعرف على أهم الأنظمة والرموز"
شارك
بواسطةمحمد سعد آخر تحديث
  • هل ترغب في معرفة المزيد عن رموز القبائل السعودية لعام 1446؟ تقدم لك هذه المقالة دليلًا شاملاً لرموز القبائل السعودية، مع تفاصيل دقيقة عن الأنساب التي تشتهر بها كل قبيلة.

كتب محمد سعد – جدول رموز القبائل السعودية Pdf تعتبر محل اهتمام العديد من الأفراد، وذلك لأن لكل قبيلة نشأت أو انتقلت إلى أراضي المملكة تم تمييزها من خلال الحصول على رمز أو رقم يجعلها مختلفة عن غيرها من القبائل، والجدير بالذكر أن يوجد العديد منهم لهم رموز مختلفة نقوم بعرضها عن طريق موقعنا.

جدول رموز القبائل السعودية Pdf

يوجد العديد من القبائل العربية وغيرها انتشرت بكثرة بشكل ملحوظ في المملكة، ولكل واحدة منهم رمز يميزها عن الأخرى، ويتمثل فيما يلي جدول رموز القبائل السعودية Pdf :

اسم القبيلة

رمز القبيلة

عتيبة

511

شمر

555

تميم

812

السبعان

503

بنو عمرو

517

الجهني

518

الدواسر

502

الحمر بنو الأحمر

909

أهل الجنوب

07

مره

405

عنزة

501

هواجر

411

غامد

513

القرينية

504

الخوالد

911

الحرث

514

مطير

305

العجمان

101

بارق

523

الجحادلة

516

القحطان

505

يام

711

بنو شهر

507

السهول

707

ظفير

205

العنوز

601

زهران

702

الرشايدة

404

بلقرن

509

يام

711

العوازم

906

فضول

901

يمكن الحصول على نسخة من جدول رموز القبائل السعودية Pdf  عبر الرابط التالي  من هنا

من اين اتت ارقام القبائل

هناك الكثير من القبائل التي تتواجد في السعودية ويكون لها رقم مختلف مميز، ويوجد العديد من الاستفسارات التي تداولت عنها حيث جاء الرد على سؤال من اين اتت ارقام القبائلوجود كلمات السرية والرموز المتداولة بين الجنود في الحروب المعاصرة، وكانت خاصة بهم بحيث لا يفهم غيرهم تلك الأرقام.

أهم القبائل التي وجدت في السعودية

هناك مجموعة كبيرة من القبائل العربية التي انتقلت إلى مختلف أنحاء المملكة، واشتهرت كثيرًا بصفاتها الحميدة التي جعلتها معروفة حتى الآن، ويتألف مما يلي أهم القبائل التي وجدت في السعودية:

  • آل سعود.
  • قبيلة عنزة.
  • بني تميم.
  • قبيلة الرشايدة.
  • آل مقرن .
  • قبيلة شمر.
  • آل بو شامس.
  • قبية الدواسر.
  • آل مره.
  • قبيلة سبيع.
  • قبائل حرب.
  • قبيلة مطير.
  • قبيلة العجمان.

في الختام المملكة العربية السعودية أو منطقة شبه الجزيرة العربية من ضمن أكثر المناطق التي ضمت الكثير من القبائل والعوائل المعروفة، والتي عرفت برمز جعلها مختلفة عن غيرها حيث كل عائلة يكون لها رقم مختلف.

 

 

  • إن الاطلاع على جدول رموز القبائل السعودية لعام 1446 سيساعدك في اكتساب فهم أعمق حول التنوع الثقافي في المملكة. تابع معنا لمزيد من التفاصيل المفيدة.
شارك
السابق
“أوله وَسم”: الزعاق يكشف عن موعد بداية موسم المربعانية ويستعرض خصائص أجوائه
التالي
بأمر ملكي.. زيادة رواتب موظفي القطاع الحكومي والخاص في السعودية بنسبة 30% اعتبارًا من الأربعاء المقبل