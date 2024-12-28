“دليل رموز القبائل السعودية لعام 1446: تعرف على أهم الأنظمة والرموز”

- هل ترغب في معرفة المزيد عن رموز القبائل السعودية لعام 1446؟ تقدم لك هذه المقالة دليلًا شاملاً لرموز القبائل السعودية، مع تفاصيل دقيقة عن الأنساب التي تشتهر بها كل قبيلة.
كتب محمد سعد – جدول رموز القبائل السعودية Pdf تعتبر محل اهتمام العديد من الأفراد، وذلك لأن لكل قبيلة نشأت أو انتقلت إلى أراضي المملكة تم تمييزها من خلال الحصول على رمز أو رقم يجعلها مختلفة عن غيرها من القبائل، والجدير بالذكر أن يوجد العديد منهم لهم رموز مختلفة نقوم بعرضها عن طريق موقعنا.
جدول رموز القبائل السعودية Pdf
يوجد العديد من القبائل العربية وغيرها انتشرت بكثرة بشكل ملحوظ في المملكة، ولكل واحدة منهم رمز يميزها عن الأخرى، ويتمثل فيما يلي جدول رموز القبائل السعودية Pdf :
|
اسم القبيلة
|
رمز القبيلة
|
عتيبة
|
511
|
شمر
|
555
|
تميم
|
812
|
السبعان
|
503
|
بنو عمرو
|
517
|
الجهني
|
518
|
الدواسر
|
502
|
الحمر بنو الأحمر
|
909
|
أهل الجنوب
|
07
|
مره
|
405
|
عنزة
|
501
|
هواجر
|
411
|
غامد
|
513
|
القرينية
|
504
|
الخوالد
|
911
|
الحرث
|
514
|
مطير
|
305
|
العجمان
|
101
|
بارق
|
523
|
الجحادلة
|
516
|
القحطان
|
505
|
يام
|
711
|
بنو شهر
|
507
|
السهول
|
707
|
ظفير
|
205
|
العنوز
|
601
|
زهران
|
702
|
الرشايدة
|
404
|
بلقرن
|
509
|
يام
|
711
|
العوازم
|
906
|
فضول
|
901
يمكن الحصول على نسخة من جدول رموز القبائل السعودية Pdf عبر الرابط التالي “من هنا“
من اين اتت ارقام القبائل
هناك الكثير من القبائل التي تتواجد في السعودية ويكون لها رقم مختلف مميز، ويوجد العديد من الاستفسارات التي تداولت عنها حيث جاء الرد على سؤال من اين اتت ارقام القبائل: وجود كلمات السرية والرموز المتداولة بين الجنود في الحروب المعاصرة، وكانت خاصة بهم بحيث لا يفهم غيرهم تلك الأرقام.
أهم القبائل التي وجدت في السعودية
هناك مجموعة كبيرة من القبائل العربية التي انتقلت إلى مختلف أنحاء المملكة، واشتهرت كثيرًا بصفاتها الحميدة التي جعلتها معروفة حتى الآن، ويتألف مما يلي أهم القبائل التي وجدت في السعودية:
- آل سعود.
- قبيلة عنزة.
- بني تميم.
- قبيلة الرشايدة.
- آل مقرن .
- قبيلة شمر.
- آل بو شامس.
- قبية الدواسر.
- آل مره.
- قبيلة سبيع.
- قبائل حرب.
- قبيلة مطير.
- قبيلة العجمان.
في الختام المملكة العربية السعودية أو منطقة شبه الجزيرة العربية من ضمن أكثر المناطق التي ضمت الكثير من القبائل والعوائل المعروفة، والتي عرفت برمز جعلها مختلفة عن غيرها حيث كل عائلة يكون لها رقم مختلف.
- إن الاطلاع على جدول رموز القبائل السعودية لعام 1446 سيساعدك في اكتساب فهم أعمق حول التنوع الثقافي في المملكة. تابع معنا لمزيد من التفاصيل المفيدة.
تعليقات