إغلاق مفاجئ لأحد أكبر مولات الرياض يثير حيرة المتسوقين

في خطوة مفاجئة، تم إغلاق أحد أبرز مولات الرياض، مما أثار الكثير من التساؤلات بين رواد المنطقة. الإغلاق جاء دون أي إشعار مسبق، ما دفع البعض للتساؤل عن الأسباب الحقيقية وراء ذلك. بينما يترقب المواطنون والمقيمون أي توضيحات حول مستقبل هذا المركز التجاري الهام.

كتب محمد سعد – في خبرٍ هزّ السوق العقاري في الرياض، أُغلق مجمع المكان مول في حي الملقا بشكلٍ مفاجئ، تاركاً خلفه تساؤلاتٍ كثيرةً حول مستقبل هذا الصرح التجاري ومصير المستأجرين.

قام صندوق الإنماء ريت لقطاع التجزئة، والذي اشترى المول عام 2018م بمبلغ 323.6 مليون ريال، ببيعه عام 2024م لشركة أسس العقار مقابل 392 مليون ريال، وعلى الرغم من أن سعر البيع يبدو مُربحاً للوهلة الأولى، إلا أن الصفقة تضمنت استبدال المول بمبنىً مكتبي، مما أثار التساؤلات حول القيمة الحقيقية للمول وحقيقة وجود خسارةٍ مُحتملة.

تشير التقديرات الحالية إلى أن قيمة المول تُقدّر بحوالي 315 مليون ريال، أي أقل من سعر بيعه بـ 77 مليون ريال. ويُعزى هذا الانخفاض إلى عدة عوامل، منها ضعف أداء المول مُقارنةً بالمنافسين، بالإضافة إلى دخول لاعبين جدد إلى السوق مثل الأفنيوز والسعودية مول.

ويبدو أن المالك الجديد، شركة أسس العقار، لديه خططٌ جديدةٌ للمول، حيثُ قرر عدم تجديد عقود إيجار العديد من المحلات الحالية، ولا يزال الغموض يكتنف طبيعة هذه الخطط، مما يثير القلق لدى المستأجرين والتُجار الذين يعتمدون على المول كمصدر رزقٍ لهم.

ويُثير إغلاق المكان مول تساؤلاتٍ حول مستقبل سوق المولات في الرياض، خاصةً في ظل المنافسة الشرسة ودخول علاماتٍ تجاريةٍ عالمية. فهل ستشهد الفترة المُقبلة المزيد من عمليات البيع وإعادة الهيكلة؟

يظل السؤال قائماً حول ما إذا كان هذا الإغلاق مجرد إجراء مؤقت أم أنه يشير إلى تغييرات دائمة في سوق التجزئة في الرياض. في انتظار المزيد من التفاصيل حول هذا الإغلاق الغامض، يتطلع المتسوقون إلى معرفة مصير هذا المول ومستقبله في قلب العاصمة.