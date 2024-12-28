“أوله وَسم”: الزعاق يكشف عن موعد بداية موسم المربعانية ويستعرض خصائص أجوائه

أعلن الدكتور خالد الزعاق، الخبير الفلكي، عن بدء موسم المربعانية الذي يعتبر أول “وَسم” في فصل الشتاء. وأوضح الزعاق في تصريحات له أن الموسم سيبدأ في الأيام القادمة، مشيراً إلى التغيرات المناخية التي ستصاحب هذا الوقت من العام. كما كشف عن سمات الأجواء المتوقعة خلال هذا الموسم الذي يرافقه انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

كتب محمد سعد – حلقة جديدة مثمرة بطرح المعلومات المثيرة للأهمية التي تدور حول المواسم التي تشهدها المملكة العربية السعودية هي ما جاءت في فقرة تقويم مع خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد صالح الزعاق.

إذ أعلن الزعاق رسميًا أننا الآن نعيش الأيام الأخيرة من موسم الوسم وما هي إلا أيام ويبدأ موسم المربعانية وتحديدًا في تاريخ 3 ديسمبر، وهنا أشار إلى معلومة مهمة وهي أن الـ 20 يومًا الأولى في الموسم الجديد ستكون متقاربة جدًا مع أجواء موسم الوسم خاصةً من حيث الأمطار؛ أي أن هذا المطر الذي سيهطل سيكون منبتًا لكل شيء.

وفي تلك النقطة حرص على بيان سبب هذا التشابه أو التقارب في الأجواء فقال إنه يرجع إلى امتداد فترة الدفء الذي أدى إلى تبكير ظهور الربيع، فضلًا عن دخول الشتاء بصورة مفاجئة وليست تدريجية هذا العام.

ومن ثم تابع الزعاق كاشفًا طبيعة الرياح في موسم المربعانية فقال عنها إنها رياح شمالية باردة، بينما رياح موسم الوسم فهي شمالية ناعمة وأخيرًا رياح موسم سهيل جنوبية رطبة.

مع بدء موسم المربعانية، تتغير الأجواء بشكل ملحوظ في مختلف أنحاء المملكة، ويترقب السكان التغيرات المناخية التي يصاحبها هذا الموسم، ليكون بداية لفصل الشتاء الذي يتسم عادة بالبرودة والأمطار.