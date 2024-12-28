حقيقة انتقال نجم الاتحاد السابق إلى النصر: كوبري ناديه إلى العالمي في الشتوية

تداولت وسائل الإعلام الرياضية مؤخراً أنباء عن اقتراب انتقال نجم الاتحاد السابق إلى نادي النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في صفقة وصفها البعض بـ “كوبري ناديه” بهدف تعزيز صفوف الفريق الأصفر. رغم التكهنات الكثيرة حول صحة هذه الصفقة، فإن مصادر داخل النادي تشير إلى تحركات جادة لإنهاء التعاقد مع اللاعب، في خطوة تهدف إلى تدعيم الفريق بأحد الأسماء البارزة في الدوري السعودي.

كتب محمد سعد – مازالت الأندية السعودية تسعى سعيا جادا في تعزيز وتدعيم صفوف فرقها بمحترفين مميزين على أعلى مستوى من الكفاءة والخبرة، وذلك للفوز بدوري روشن وللحصول على كأس الملك والمنافسة على البطولات العالمية،حقيقة كوبري ناديه إلى العالمي نجم الاتحاد السابق على أبواب النصر بالشتوية.

كما أن إدارة نادي النصر تسعر سعيا جادا في التعاقد مع الظهير الأيسر لفريق الرائد زكريا هوساوي،وكان هوساوي قد انتقل إلى صفوف الرائد قادمًا من الاتحاد في نهاية شهر يوليو الماضي بعقد يمتد لثلاث سنوات،وذلك وفقا لما ذكره الإعلامي أحمد العجلان تطور مفاجئ عبر حسابه الشخصي بمنصة “إكس.

ومن الجدير بالذكر أن خطوة الانتقال إلى نادي الرائد كانت بمثابة كوبري من أجل تسهيل انتقاله إلى نادي النصر، إلا أن أداء اللاعب خلال النصف الأول من الموسم مع فريقه كان جيدًا مما لفت إليه الأنظار من الأندية الكبرى.

لا يزال مصير الصفقة غير واضح بشكل كامل، حيث يتوقع أن تتضح التفاصيل في الأيام المقبلة مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية. وبينما يترقب عشاق النصر هذا الانتقال، تظل الأخبار عن “كوبري ناديه” تدور بين التساؤلات والتأكيدات.