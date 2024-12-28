فرصتك للانضمام إلى سيمنز للطاقة: وظائف شاغرة وبرامج تدريبية في شركة عالمية رائدة

تعلن سيمنز للطاقة عن توفير العديد من الوظائف الشاغرة وبرامج التدريب المميزة للمهنيين الطموحين. تهدف الشركة العالمية الرائدة في مجال الطاقة إلى استقطاب أفضل الكفاءات للانضمام إلى فرق العمل المتنوعة التي تعمل في قلب الابتكار والتطور التكنولوجي. سواء كنت باحثًا عن فرصة عمل جديدة أو ترغب في اكتساب مهارات متقدمة في صناعة الطاقة، فإن هذه الفرص تمثل نقطة انطلاق مثالية لمستقبلك المهني.

كتب محمد سعد – أعلنت شركة سيمنز للطاقة، الرائدة عالميًا في مجال الطاقة المستدامة، عن توفر مجموعة من الوظائف الشاغرة في مدن مختلفة بالمملكة العربية السعودية، تشمل الدمام والرياض. الوظائف تتنوع بين المناصب الإدارية، الهندسية، والبرامج التدريبية للخريجين.

المسميات الوظيفية:

مدير مشروع تجاري أول مدير حزمة بيانات قطع الغيار مدير مشروع تجاري مدير مشروع لـ LTP شريك موارد بشرية مدير مشروع تجاري – فرصة ممتازة للمواطنين السعوديين مفتش الجودة مدير – استراتيجية الأعمال الإقليمية مراقب الأدوات مدير مشروع تجاري أول – المالية محلل مالي أول مراقب الأدوات مهندس جودة التوريد – السلع الكهربائية برنامج تدريب الخريجين في مجال الطاقة المستقبلية [هندسة]

في الرياض: برنامج تدريب الخريجين في مجال الطاقة المستقبلية [هندسة] مهندس الاختبار والتكليف مشرف تركيب وصيانة GIS مشرف تركيب وصيانة GIS برنامج تدريب الخريجين في مجال الطاقة المستقبلية [غير فني]



المتطلبات العامة:

مؤهلات أكاديمية مناسبة للوظيفة.

خبرة عملية تتناسب مع المستوى الوظيفي.

إجادة اللغة الإنجليزية.

مهارات تحليلية وتقنية قوية.

طريقة التقديم:

التقديم متاح عبر الموقع الرسمي لشركة سيمنز للطاقة أو منصات التوظيف المعتمدة.

أو منصات التوظيف المعتمدة. يُنصح بتحديث السيرة الذاتية وإرفاق المستندات المطلوبة.

توفر سيمنز للطاقة بيئة عمل تحفز على الإبداع والنمو المهني، مما يجعلها وجهة مثالية للمواهب الشابة والمبدعة. لا تفوت فرصة الانضمام إلى فريق عالمي يعمل في طليعة الابتكار في مجال الطاقة.