فرص وظيفية قيادية وتخصصية في أكبر مشروع سياحي بيئي عالمي – البحر الأحمر الدولية

تعلن شركة البحر الأحمر الدولية عن فتح باب التقديم للوظائف القيادية والتخصصية في أكبر مشروع سياحي بيئي عالمي. يعد هذا المشروع الطموح أحد أبرز المبادرات في المملكة، ويهدف إلى تحويل البحر الأحمر إلى وجهة سياحية مستدامة وعالمية، مع الحفاظ على البيئة الطبيعية. تقدم البحر الأحمر الدولية فرصًا مميزة للانضمام إلى فريق عمل مبتكر في بيئة تجمع بين التكنولوجيا الحديثة وحماية البيئة.

كتب محمد سعد – تعلن شركة البحر الأحمر الدولية (Red Sea Global) عن توفر العديد من الوظائف الشاغرة في تبوك و أملج، للمساهمة في تطوير مشروع البحر الأحمر، أحد أكثر المشاريع السياحية طموحًا في العالم.

تشمل الوظائف الشاغرة في تبوك:

مدير، برج التحكم

أخصائي أول، إدارة الحسابات الرئيسية

مدير أول – تجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية

أخصائي أول – تجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية

مدير مشارك، أداء الاستدامة (البيانات)

مدير مشارك – إدارة الكربون

مدير مشارك – عمليات الضيافة المستدامة

مدير مشارك، النقل والتوزيع (موقع البحر الأحمر)

مدير مشروع الخدمات البيئية

مدير دعم الحياة البحرية

أخصائي مشتريات

مساعد مدير مشتريات

بحار / مضيف

عامل رصيف

قبطان قارب

مدير أول – البيانات البيئية

مدير إدارة الشاطئ

مدير مشارك – ضمان الجودة (التصميم)

أخصائي أول، النقل والتوزيع

مدير أول مالي

مدير – النفايات والتدوير

سائق مشغل

قبطان ثاني

قبطان أول

رجل اطفاء

أخصائي أول – الامتثال البيئي والعمليات

مساعد تنفيذي

عالم أحياء حيوانات أول

مساعد مدير – عمليات الحياة البحرية

مدير أول – التسويق السكني

أخصائي أول، بيانات سلسلة التوريد الرئيسية

أخصائي أول، المحاسبة

مدير مالي

مدير أول، عمليات مركز الاستلام والتوزيع (عمليات المستودعات)

أخصائي أول، تمويل سلسلة التوريد التجاري

مدير فئة أول – الضيافة

مساعد مدير، النظام والتكنولوجيا

أخصائي / أخصائي أول، عمليات المستودعات

مدير أول – الشبكات الصغيرة وتخزين البطاريات

مدير أول – نمذجة الطاقة

مدير أول – العمليات والصيانة

مدير – إدارة الحوادث

مدير أول – شبكات وأصول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

مدير مشارك – توليد المرافق الرطبة

مدير مشارك – توليد المرافق الجافة

دليل علم الفلك

مدير – المشاركة

مدير – تنسيق البناء الفني – الكهربائية

مدير مشارك – الهندسة الميكانيكية

مدير مشارك – الهندسة الكهربائية

رئيس استشارات الخدمات البيئية

رئيس التجديد البحري

رئيس البيئة الأرضية

مراقب مالي

مساعد أمين (حوض السمك)

أخصائي مشتريات

مدير أول للأشغال المادية الأرضية

للتقديم على الوظائف الشاغرة:

يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لشركة البحر الأحمر الدولية وتقديم طلبك عبر الإنترنت.

انضم إلى فريق Red Sea Global وساهم في بناء وجهة سياحية عالمية المستوى.

يعتبر الانضمام إلى البحر الأحمر الدولية فرصة فريدة للمهنيين الراغبين في المشاركة في مشروع سياحي ضخم يجسد رؤية المملكة للمستقبل المستدام. مع استمرار تطور المشروع، ستظل الفرص متاحة للانخراط في هذه المبادرة الرائدة التي تعد واحدة من أكثر المشاريع طموحًا في العالم.