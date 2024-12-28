فرص وظيفية متنوعة في بوبا العربية للتأمين: لا تفوت فرصة التقديم

أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين عن فتح باب التقديم للعديد من الشواغر الوظيفية في مختلف التخصصات. تعتبر بوبا من الشركات الرائدة في قطاع التأمين الصحي بالمملكة، وتوفر فرصًا مهنية متميزة في بيئة عمل متطورة تدعم النمو الشخصي والمهني. إذا كنت تبحث عن فرصة للعمل في مؤسسة عالمية تسهم في تقديم حلول تأمينية مبتكرة، فهذه فرصتك للانضمام إلى فريق بوبا.

كتب محمد سعد – تعلن شركة بوبا العربية للتأمين الصحي عن العديد من الفرص الوظيفية الجذابة في مدن مختلفة بالمملكة، تستهدف هذه الوظائف حملة الدبلوم فأعلى من الرجال والنساء بعدة تخصصات، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية.

الوظائف المتاحة للتقديم:

مدير الشؤون الطبية

مسجل أول – الطب الباطني

مدير تنفيذي أول – العلاقات العامة

مدير تطوير واجهة برمجة التطبيقات (API)

مسجل أول – طب الأطفال

مسجل أول – طب الأسرة

استشاري – طب الأسرة

مسجل أول – الأنف والأذن والحنجرة

مسجل أول – النساء والتوليد

مسجل أول – الأمراض الجلدية

تمهير – تصميم جرافيك

مدير تنفيذي أول – الرعاية غير المزمنة

مدير – إدارة الأداء، الإستراتيجية، ودعم الأعمال

تمهير – تنسيق الرعاية الصحية

تمهير – استقطاب المواهب

تمهير – مركز الرعاية الصحية

تمهير – التميز السريري

مدير – الموافقة المسبقة

التخصصات المستهدفة:

إدارة الأعمال ⁠إدارة المشاريع ⁠نظم المعلومات الإدارية التسويق المالية المحاسبة علوم البيانات ⁠علوم الحاسب ⁠تقنية المعلومات ⁠هندسة البرمجيات العلوم الصحية ⁠إدارة الرعاية الصحية الهندسة الرعاية الصحية الصيدلة الطب والجراحة أي تخصص إداري أو تقني أو صحي ذو صلة.

المتطلبات العامة:

يُشترط أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس فأعلى في أحد التخصصات المطلوبة، مع توفر المهارات والخبرات اللازمة لكل وظيفة.

نبذة عن شركة بوبا العربية للتأمين:

هي شركة تأمين مساهمة سعودية، تأسست في الأول من مايو عام 2008م، يبلغ رأس مال الشركة أربعمئة مليون ريال سعودي، يتمثل نشاط شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني في تقديم كافة خدمات التأمين الطبي، حيث بدأت أولى نشاطها منذ عام 1997م من خلال الشراكة بين مجموعة بوبا العالمية ومجموعة ناظر.

موعد وطريقة التقديم:

التقديم على الفرص المعلن عنها متاح حاليًا، يمكن الاطلاع على التفاصيل والتقديم مباشرة عبر رابط موقع شركة بوبا العربية للتأمين (بوابة التوظيف)

تعتبر بوبا العربية للتأمين مكانًا مثاليًا للمحترفين الطموحين الراغبين في العمل في مجال التأمين الصحي. إذا كنت من المهتمين بالفرص الوظيفية الجديدة، لا تفوت فرصة التقديم والانضمام إلى هذا الفريق الرائد.