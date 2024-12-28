وظائف شاغرة في الشركة السعودية للخدمات المحدودة: رواتب مغرية وطريقة تقديم بسيطة

أعلنت الشركة السعودية للخدمات المحدودة عن توفر وظائف شاغرة في مختلف المجالات، مع تقديم رواتب مغرية ومزايا إضافية. تسعى الشركة لاستقطاب الكفاءات من جميع التخصصات للانضمام إلى فريقها المتطور، حيث توفر بيئة عمل داعمة تركز على التطوير المهني والنمو الشخصي. التقديم على الوظائف يتم بسهولة، مما يجعل هذه الفرص مميزة للباحثين عن تحديات جديدة في مجال الأعمال.

كتب محمد سعد – أعلنت الشركة السعودية للخدمات المحدودة (SSCL)، وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال الصيانة والتشغيل عالية التقنية، عن طرح وظائف شاغرة هذه الفرص الوظيفية موجهة للمتخصصين في مجموعة متنوعة من التخصصات الفنية.

الفرص المتاحة في (SSCL):

مدير مالي

المدينة: جدة، مكة المكرمة

وصف الوظيفة:

نحن نبحث عن مدير مالي مؤهل وذو خبرة عالية للانضمام إلى فريقنا في جدة، المملكة العربية السعودية. يجب أن يتمتع المرشح المثالي بخلفية قوية في الإدارة المالية والمحاسبة، بالإضافة إلى سجل حافل من النجاحات في دور مماثل.

المسؤوليات:

وضع الضوابط والمعايير الداخلية للمعاملات المحاسبية وإعداد الميزانية.

الإشراف على إعداد تقارير نشاط الأعمال والتوقعات المالية والميزانيات السنوية.

الإشراف على إصدار التقارير المالية الدورية، وضمان امتثال النتائج المعلنة لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا أو معايير التقارير المالية.

الإشراف على العمليات اليومية للمحاسبة والمالية التي تشمل مهام دفتر الأستاذ العام، وحسابات الدفع، وحسابات القبض، والميزانية العمومية، وما إلى ذلك، مع ضمان الامتثال الصارم للحوكمة المالية للشركة والضوابط الداخلية.

المسؤولية عن جميع معاملات ومتطلبات الضرائب وضريبة القيمة المضافة والزكاة، بالإضافة إلى التواصل مع هيئة الزكاة والضرائب والجمارك للإجابة على الأسئلة وتقديم التوضيحات.

وغيرها من المهام

المؤهلات:

درجة البكالوريوس في المالية أو المحاسبة من جامعة معترف بها.

خبرة مهنية إجمالية من 10 إلى 13 عامًا في الخبرة/التعرض في مجال الصناعة ذات الصلة.

خبرة سابقة في ORACLE Fusion – ERP.

يجب أن يكون مسجلاً كعضو في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA).

حاصل على مؤهل مهني مثل CPA، CFA، وما إلى ذلك.

المهارات المطلوبة:

خبير في معايير التقارير المالية الدولية، وخاصة (المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 9، والمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 15، والمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 16، والمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 10، والمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية – المعيار الدولي للمحاسبة 19).

خبير في لوائح ومعايير الزكاة وضريبة القيمة المضافة.

منظم للغاية مع اهتمام قوي بالتفاصيل.

مهارات تحليلية كبيرة، بما في ذلك استخدام أدوات إعداد التقارير.

قدرات كمية قوية.

القدرة على حل المشكلات المعقدة.

مهارات اتصال ممتازة مع القدرة على بناء علاقات.

مهارات قوية في التأثير والعلاقات الشخصية.

مستوى عالٍ من الفطنة التجارية.

مهارات متقدمة في برامج الكمبيوتر، وخاصة Excel وPowerPoint وحزم المحاسبة الأخرى.

موجه نحو النتائج، عملي، مع مستوى عالٍ من الطاقة والالتزام.

الفوائد:

راتب وحزمة مزايا تنافسية.

فرصة للعمل في بيئة ديناميكية وصعبة.

فرصة للتعلم والنمو داخل منظمة عالمية.

فنيون

وصف الوظيفة:

تبحث الشركة عن مرشحين موهوبين لشغل الأدوار التالية:

عامل خدمة مدني

عامل خدمة ميكانيكي

مشرف كهربائي

مشرف إلكترونيات

مشرف ميكانيكي

فني مدني

فني كهربائي

فني إلكترونيات

فني ميكانيكي

المتطلبات:

دبلوم.

خبرة لا تقل عن سنة إلى ثلاث سنوات في مجال الوظيفة.

قدرة تواصل مميزة.

نبذة عن SSCL:

SSCL هي شركة رائدة في مجال تقديم خدمات تعهيد العمليات التجارية، مع تركيز قوي على الشؤون المالية والمحاسبة. نحن ملتزمون بتقديم حلول عالية الجودة وفعالة من حيث التكلفة لعملائنا في مجموعة من القطاعات.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليًا للراغبين من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة. يمكن للراغبين الاطلاع على التفاصيل الكاملة للوظائف المتاحة وتقديم طلباتهم من خلال الرابط المرفق.

تعد هذه الوظائف فرصة رائعة للانضمام إلى فريق متميز في الشركة السعودية للخدمات المحدودة، مع مزايا ورواتب مغرية. لا تفوت الفرصة وتقدم الآن للانضمام إلى بيئة عمل حيوية وداعمة.