أسعار صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري للمغتربين: تحديث السوق والسوق السوداء في 28 ديسمبر 2024

تشهد أسعار صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري تقلبات ملحوظة في البنوك المصرية والسوق السوداء. في هذا التقرير، نعرض آخر التحديثات الخاصة بأسعار الصرف ليوم السبت 28 ديسمبر 2024، لتوفير معلومات دقيقة للمغتربين الراغبين في متابعة التغيرات اليومية والتخطيط للمعاملات المالية.

كتب محمد سعد – شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري تباينًا طفيفًا اليوم السبت 28 ديسمبر 2024، في مختلف البنوك المصرية.

وواصل المقيمون في السعودية والمصريون على حد سواء متابعة سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، لأهميته في إجراء التحويلات المالية والمعاملات اليومية.

وفيما يلي أسعار الريال السعودي في بعض البنوك المصرية:

البنك الأهلي المصري: 13.55 جنيه للشراء، 13.61 جنيه للبيع.

13.55 جنيه للشراء، 13.61 جنيه للبيع. بنك مصر: 13.5 جنيه للشراء، 13.56 جنيه للبيع.

13.5 جنيه للشراء، 13.56 جنيه للبيع. بنك الإسكندرية: 13.51 جنيه للشراء، 13.56 جنيه للبيع.

13.51 جنيه للشراء، 13.56 جنيه للبيع. بنك أبوظبي الإسلامي: 13.55 جنيه للشراء، 13.61 جنيه للبيع.

اما في السوق السوداء فقد بلغ سعر الصرف 13.63 جنيه للشراء و 13.90 جنيه للبيع.

يُلاحظ وجود فروق طفيفة بين أسعار الشراء والبيع في مختلف البنوك، مما يوفر مرونة للعملاء في اختيار البنك الأنسب لاحتياجاتهم.

كما اسعار البيع والشراء في السوق السوداء اعلى من البنوك.

مع استمرار التقلبات في أسعار صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، يبقى من المهم متابعة التحديثات اليومية سواء عبر البنوك أو من خلال السوق السوداء. يقدم هذا التقرير أرقاماً دقيقة لمساعدة المغتربين في اتخاذ قرارات مالية مدروسة.