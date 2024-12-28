جسر الملك فهد: الجوازات تسهل السفر من السعودية إلى البحرين عبر خدمة أبشر سفر – كيف يتم ذلك؟

في خطوة لتسهيل السفر عبر جسر الملك فهد، أعلنت المديرية العامة للجوازات عن إطلاق خدمة “أبشر سفر”، التي تمكن المسافرين من المملكة العربية السعودية إلى البحرين من إتمام إجراءات السفر بشكل أسرع وأسهل. تهدف هذه الخدمة إلى تحسين تجربة المسافرين وتوفير الوقت والجهد في نقاط التفتيش الحدودية، مما يعكس جهود المملكة في تسهيل حركة التنقل بين الدولتين.

كتب محمد سعد – الجوازات تسهل السفر من السعودية إلى البحرين حيث أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة عن إطلاق نسخة مطورة من أبشر وأطلقت عليها اسم أبشر سفر، وتهدف إلى تسهيل الإجراءات للمواطنين للسفر عبر جسر الملك فهد الذي يربط بين المملكة ودولة البحرين، وعبر موقعنا نشارك طريقة السفر من السعودية إلى البحرين عبر خدمة ابشر سفر.

السفر من السعودية إلى البحرين عبر خدمة ابشر سفر

أوضحت مديرية الجوازات في المملكة كيفية الاستفادة من خدمة ابشر سفر للراغبين في السفر عبر جسر الملك فهد بالخطوات التالية:

الدخول إلى منصة أبشر .

النقر على أبشر أفراد.

التوجه إلى خدماتي.

اختيار خدمات أخرى.

النقر على أبشر سفر.

الضغط على انشاء طلب سفر.

اختيار منفذ السفر المراد السفر منه.

تحديد وقت وتاريخ السفر.

اختيار وثيقة السفر.

تحديد نوع المركبة.

إدراج المسافرين.

الضغط على إنشاء الطلب.

أهداف خدمة أبشر سفر

تعمل خدمة ابشر سفر في منفذ جسر الملك فهد للسفر من المملكة إلى البحرين على العديد من الخدمات التي تهدف خلالها إلى توفير أفضل رحلة، وللتعرف على هذه الأهداف انظر في ما يلي:

تسهل على المسافرين التسجيل قبل المغادرة عبر تطبيق ابشر.

سهولة خروج المسافرين الذين قاموا بالتسجيل للسفر عبر الخدمة من خلال المسارات الخاصة في المنفذ التي تضمن إنهاء الإجراءات سريعًا.

تهدف الخدمة إلى إبلاغ المسافرين عبر جسر الملك فهد إلى مملكة البحرين في حال وجود ازدحام في المنفذ عند وقت الوصول المتوقع الوصول فيه.

تسعى للتأكد أن سجل المسافرين خالٍ من أي شيء قد يعيق السفر.

في ختام مقالنا وبعد الاطلاع على هذه النقاط، تعرفنا على كيفية السفر من السعودية إلى البحرين في خدمة أبشر، حي تسعى المملكة إلى تسهيل السفر إلى دول الخليج والربط فيما بينهم، لذا يتم تقديم كافة الخدمات التي تعزز العلاقات.

تعد خدمة “أبشر سفر” إضافة هامة لتحسين وتسهيل حركة المسافرين عبر جسر الملك فهد، وتوفر للمسافرين الوقت والراحة. مع هذه الخدمة، يمكن للزوار الاستمتاع بتجربة سفر أكثر سلاسة ومرونة من السعودية إلى البحرين.