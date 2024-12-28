أمر ملكي سامي بعودة إيداع المساعدة المقطوعة في 2025: الموارد البشرية توضح التفاصيل لمستفيدي الضمان الاجتماعي

في خطوة جديدة تهدف إلى دعم الأسر المحتاجة، أعلن خادم الحرمين الشريفين عن أمر ملكي سامي بعودة إيداع المساعدة المقطوعة لمستفيدي الضمان الاجتماعي بدءًا من عام 2025. وقد أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن هذه المساعدة ستستفيد منها الفئات الأكثر حاجة، في إطار الدعم المستمر من الحكومة لتحسين مستوى المعيشة.

كتب محمد سعد – تداولت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا أخبارًا تتعلق بعودة صرف المساعدة المقطوعة لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور، بمناسبة العام الجديد 2025، بناءً على أمر ملكي سامي وهذه الأخبار أشعلت آمال العديد من الأسر التي تعاني من ظروف مالية صعبة، حيث أن الدعم المقدم من المساعدة المقطوعة يُعتبر أحد أبرز برامج الدعم الحكومي، الذي يتم تقديمه بشكل غير مسترد زهيظو بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

عودة المساعدة المقطوعة

في الآونة الأخيرة، انتشرت أخبار تفيد بعودة إيداع المساعدة المقطوعة لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور مع بداية العام الجديد 2025، وذلك بموجب أمر ملكي سامي.

ومن المعروف أن المساعدة المقطوعة تُعتبر أحد البرامج الحكومية التي تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي، حيث تتراوح قيمة الدعم المقدم بين 10,400 ريال سعودي كحد أدنى، و30,000 ريال كحد أقصى، ويتم تحديد المبلغ بناءً على حاجة كل أسرة.

لكن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خرجت لتؤكد أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة.

حيث نفت الوزارة تمامًا صحة الأخبار المتداولة عن صرف المساعدة المقطوعة في الدورة 36، مشيرة إلى أن هذه الأنباء ليست سوى شائعات لا ينبغي تصديقها.

يعد هذا القرار تأكيداً على اهتمام المملكة بتحقيق رفاهية المواطنين والمقيمين، ويعكس جهودها المستمرة لتوفير الحماية الاجتماعية للأسر المحتاجة. كما تسهم هذه المساعدات في تخفيف العبء المالي عن الفئات المستفيدة وتحسين نوعية حياتهم.