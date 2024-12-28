خصم 27% على هاتف سامسونج جالكسي S24 الترا من مكتبة جرير: دفعات مريحة حتى 36 شهر

تقدم مكتبة جرير عرضًا مغريًا على هاتف سامسونج جالكسي S24 الترا، مع خصم يصل إلى 27% على السعر الأصلي. يتميز العرض بتوفير خيار التقسيط المريح على مدار 36 شهرًا، مما يتيح للمستهلكين فرصة شراء الهاتف الذكي الفاخر بأقساط تناسب ميزانياتهم. إذا كنت ترغب في اقتناء أحدث التقنيات بأفضل الأسعار، فهذا العرض هو الفرصة المثالية.

كتب محمد سعد – في عالم التكنولوجيا المتسارع، استطاعت شركة سامسونج أن تبرز بقوة من خلال إطلاق هاتفها الجديد “سامسونج جالكسي S24 الترا”، الذي يعد واحدًا من أقوى وأحدث الأجهزة في السوق وهذا الهاتف يضع معيارًا جديدًا في فئة الهواتف الذكية، بفضل مواصفاته المتطورة وأدائه الاستثنائي وقد أصبحت مكتبة جرير في المملكة العربية السعودية الوجهة المثالية لشراء هذا الهاتف المميز، حيث يمكن للعملاء الحصول عليه بسهولة مع خدمة توصيل سريع إلى أي مكان داخل المملكة، فضلاً عن خيارات الدفع بالتقسيط شذرشس بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

مواصفات هاتف سامسونج جالكسي S24 الترا

يتميز هاتف سامسونج سامسونج جالكسي S24 الترا بمجموعة من المواصفات الفائقة التي تجعله الخيار الأمثل لمحبي التكنولوجيا المتطورة ويأتي الهاتف مع شاشة ضخمة بحجم 6.8 بوصة، مما يوفر تجربة مشاهدة مذهلة، سواء كنت تستخدمه للألعاب أو مشاهدة الفيديوهات عالية الدقة.

أما في ما يتعلق بالتخزين فيأتي الهاتف مع سعة تخزين داخلية تصل إلى 512 جيجا بايت، بالإضافة إلى ذاكرة عشوائية ضخمة بسعة 12 جيجا بايت رام، مما يضمن أداءً سريعًا وفعّالًا حتى مع تشغيل التطبيقات والألعاب الثقيلة.

كاميرا فائقة الأداء

من أبرز مواصفات هاتف سامسونج جالكسي S24 الترا هي الكاميرا الرئيسية التي تبلغ دقتها 200 ميجا بيكسل، وهي إحدى الأقوى في الهواتف الذكية، مما يتيح لك التقاط صور فائقة الوضوح حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة ويضاف إلى ذلك كاميرا بدقة 50 ميجا بيكسل وكاميرا أخرى بدقة 10 ميجا بيكسل، بالإضافة إلى كاميرا بدقة 12 ميجا بيكسل، مما يعزز من قدراته في التصوير المتنوع.

كما توفر الكاميرا الأمامية بدقة 12 ميجا بيكسل صور سيلفي واضحة وجميلة ولمن يبحث عن التقنيات المتطورة، يقدم الهاتف أيضًا ميزات مثل التصوير الليلي والتقريب الرقمي، لتقديم أفضل تجربة تصوير ممكنة.

يعد هذا العرض فرصة مثالية لمحبي هواتف سامسونج للاستفادة من خصم كبير مع خيارات دفع مرنة. لا تفوت الفرصة للحصول على هاتف جالكسي S24 الترا من مكتبة جرير وتمتع بتجربة تقنية استثنائية.

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