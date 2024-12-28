المملكة تحذر الحجاج: غرامة 50 ألف ريال والحبس 6 أشهر لمن يخالف هذا الأمر – إليكم التفاصيل

أصدرت السلطات السعودية تحذر الحجاج رسميًا بشأن مخالفة بعض الأنظمة خلال موسم الحج، مشيرة إلى فرض غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال والحبس لمدة تصل إلى 6 أشهر بحق من يقوم بهذا الفعل المخالف. يأتي هذا التحذير في إطار حرص المملكة على تنظيم الحج وضمان سلامة الحجاج وتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية بشكل دقيق.

كتب محمد سعد – أصدرت وزارة الحج والعمرة بيانا تحذيريا للحجاج يفيد دفع غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال سعودي، مع الحبس لمدة 6 أشهر، مع الترحيل خارج أراضي المملكة ومنعهم من الدخول لمدة 10 سنوات في حال عدم الالتزام بالقوانين المحددة من قبل المملكة، حيث تهدف تلك القوانين إلى تنظيم مناسك الحج وضمان سلامة وحماية الحجاج، وفيما يلي نستعرض أهم تفاصيل الغرامة والأسباب التي قد تؤدي إلى فرضها . كششغق بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة ;

المملكة تحذر الحجاج: عقوبات الحج بدون تصريح

أصدرت وزارة الحج والعمرة بيانا بشأن العقوبات التي تفرض في حال استخدام تأشيرة الزيارة لأداء مناسك الحج، مع عدم وجود تصريح رسمي للحجيج لأداء المناسك، ومن أهم هذه العقوبات ما يلي:

يتم تطبيق غرامة مالية بمبلغ 50 ألف ريال سعودي.

الحبس لمدة 6 أشهر.

ترحيل المقيمين المخالفين خارج أراضي المملكة، ومنعهم من الدخول مرة أخرى لمدة 10 سنوات.

فرض غرامة مالية قدرها 15 ألف ريال سعودي للمواطنين السعوديين من يقومون بزيارة المشاعر المقدسة (منى، المزدلفة، عرفات) دون وجود تصريح رسمي للحج، وتتضاعف العقوبة في حال تم تكرارها للمرة الثالثة.

الإعلان عن أسماء المخالفين في وسائل الإعلام.

شروط أداء مناسك الحج

حددت وزارة الحج والعمرة عدد من الشروط التي يلزم توافرها لأداء مناسك الحج، ومن أهم هذه الشروط ما يلي:

الأولوية لمن لم يسبق لهم أداء المناسك.

تتراوح أعمار الحجاج المقبولين لأداء مناسك الحج من عمر 18 عام حتى عمر 65 عام.

تقديم ما يفيد خلو الحجيج من أي أمراض معدية وأخذ التطعيمات اللازمة.

ارتداء الكمامة أثناء تأدية الحجيج المناسك الحج.

ضرورة الالتزام بالقوانين المحددة من قبل وزارة الحج والعمرة.

رابط التقديم على خدمة الحجاج 2025 عبر hijjfoundation.com والشروط المطلوبة

أنواع التأشيرات المطلوبة للسفر إلى السعودية وشروط أداء مناسك الحج والعمرة

خطوات الحصول على تصريح الحج

حددت وزارة الحج والعمرة الخطوات التي يلزم اتباعها في حال الرغبة في الحصول على تصريح لأداء مناسك الحج، وتتمثل هذه الخطوات فيما يلي:

الدخول على الصفحة الرسمية لوزارة الحج والعمرة من خلال الرابط التالي .

التوجه إلى اختيار حجز الخدمات من القائمة الموجودة في الصفحة.

يتم الضغط على زر الحجز.

يقوم مقدم الطلب بالضغط على اختيار عدد الحجاج وكذلك المدينة.

يقوم مقدم الطلب باختيار برنامج الحج الذي يتناسب معه.

على مقدم الطلب ملء خانات رقم الهوية، وكتابة تاريخ الميلاد، مع إدخال رقم سداد الرسوم.

بعد دفع الرسوم وطباعتها يتم إصدار تصريح الحج.

المستندات اللازمة للحصول على تصريح الحج

هناك عدد من المستندات الضرورية التي يلزم تقديمها عند الرغبة في إصدار تصريح الحج، وهذه المستندات هي:

تقديم بيان من جهة العمل.

ملء استمارة الحصول على تصريح الحج.

تقديم صورة من الهوية الوطنية للمتقدم.

تقديم شهادة صحية تفيد خلو المتقدم من الأمراض المعدية.

إرفاق عدد 2 صورة شخصية للمتقدم واضحة بمقاس 4*6.

تقديم تقرير طبي يفيد فصيلة الدم للمتقدم.

تقديم جواز سفر المتقدم، مع ما يفيد إقامة المتقدم.

كم قيمة تصريح الحج؟

تبدأ أسعار باقات الحج من مبلغ 3984 ريال سعودي، وتصل إلى 8458 ريال سعودي وفقا للباقة التي يختارها المتقدم.

متى يتم اغلاق مكه للحج 2024؟

يتم غلق التسجيل في موسم الحج 1445، يوم 29 مارس 2024، الموافق 20 شوال 1445.

كم يوم يبقى الحاج في مكه؟

يجب على الحجاج الالتزام التام بالقوانين والأنظمة المحددة من قبل الجهات المعنية في المملكة لضمان سلامتهم وتجنب أي عقوبات قانونية. التحذير يأتي في إطار تحسين تنظيم الحج وتوفير بيئة آمنة لجميع القادمين.