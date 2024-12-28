أحدث وظيفة في قطر براتب 4440 ريال قطري مع تصاريح عمل متوفرة

تُعلن إحدى الشركات في قطر عن وظيفة جديدة براتب شهري قدره 4440 ريال قطري، مع توفير تصاريح العمل اللازمة للمترشحين. تُعد هذه الوظيفة فرصة رائعة للباحثين عن فرص عمل في قطر، مع تقديم مزايا إضافية تشمل التصريح الرسمي للعمل في الدولة، مما يسهل عملية الانتقال والتوظيف.

كتب محمد سعد – فرصة عمل متميزة في فندق فور سيزونز في اللؤلؤة قطر لعام 2025 وهذه الوظيفة براتب 4440 ريال قطري شهريًا مع مزايا عديدة تشمل تصريح العمل في قطر، تذاكر الطيران، الإقامة المجانية، وحوافز مرتفعة شقكجح بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تفاصيل الوظيفة

اسم الوظيفة: مشرف النظافة.

مهام الوظيفة

تدريب وإشراف على جميع موظفي التدبير المنزلي. فحص وتقييم عمل فريق من عمال الغرف. التأكد من نظافة وصيانة مناطق معينة من الفندق. تدريب وإرشاد الموظفين الجدد، وتحديد جدول الأعمال اليومي. مراقبة تقدم العمل يوميًا لكل عامل غرفة. فحص الغرف المكتملة للتأكد من استيفاء معايير الجودة. القدرة على الوقوف لفترات طويلة تصل إلى 8 ساعات. العمل مع الاهتمام بالتفاصيل، السرعة، والدقة. مهارات تواصل جيدة باللغة الإنجليزية.

مزايا العمل في قطر

راتب شهري: 4440 ريال قطري.

إقامة مجانية: إقامة كاملة في الفندق.

تأمين صحي: تأمين شامل للعامل.

إجازة سنوية مدفوعة الأجر.

مواصلات مجانية: من وإلى مكان العمل.

تذاكر طيران: توفير تذاكر سفر سنويًا.

معايير القبول

الخبرة السابقة في مجال التدبير المنزلي أو الإشراف على الفرق.

القدرة على التعامل مع الفرق والتواصل بشكل فعال.

مهارات تواصل جيدة باللغة الإنجليزية.

القدرة على تحمل العمل لفترات طويلة في بيئة حركية.

تعد هذه الوظيفة فرصة مغرية للباحثين عن عمل في قطر، حيث تجمع بين راتب مغري وتصاريح العمل الميسرة. لا تفوت هذه الفرصة المميزة للانضمام إلى سوق العمل القطري.