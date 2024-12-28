إلغاء نظام الكفيل في السعودية: المهن التي يشملها القرار الجديد من وزارة الموارد البشرية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية عن قرارها التاريخي بإلغاء نظام الكفيل في المملكة، وهو القرار الذي يعيد تنظيم سوق العمل ويوفر مزيدًا من المرونة للعمالة الأجنبية. يحدد هذا القرار المهن التي ستتأثر بالإلغاء ويمنح الأفراد مزيدًا من الحرية في التنقل بين الوظائف دون الحاجة إلى إذن الكفيل. يأتي هذا القرار في إطار تعزيز حقوق العمالة الأجنبية وتحسين بيئة العمل في المملكة.

كتب محمد سعد – في خطوة تُبرز التزام المملكة العربية السعودية بتطوير بيئة العمل وجعلها أكثر جذبًا للكفاءات المهنية، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إلغاء نظام الكفيل لبعض المهن ويهدف القرار إلى تعزيز حقوق العمال الوافدين، وتقديم مرونة أكبر في التنقل الوظيفي، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى تحقيق إصلاحات شاملة في سوق العمل عزمفز بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

المهن المشمولة في قرار إلغاء نظام الكفيل

شمل القرار عددًا من المهن التي تتطلب مهارات متقدمة وخبرات تخصصية، وهي:

السكرتارية التنفيذية والوظائف الإدارية العليا في المؤسسات المختلفة. مهنة المهندس المشرف والعاملين في البناء. وظائف الصيانة والتصميم الميكانيكي، خاصة للمتخصصين في التعامل مع المعدات المعقدة. مديري الحسابات المسؤولين عن العمليات المالية، إدارة الميزانيات، والتقارير المالية. المهن المتعلقة بقطاع البناء والمقاولات. الأطباء والممرضين بمختلف التخصصات الطبية.

أهداف إلغاء نظام الكفيل

تقديم بيئة عمل مرنة تتماشى مع المعايير العالمية.

جذب الكفاءات المهنية: تسهيل استقطاب أفضل المهارات من مختلف الدول.

منحهم حرية التنقل بين الوظائف بعد انتهاء عقودهم دون قيود.

دعم حقوق العمال وتعزيز الشفافية بين الموظفين وأصحاب العمل.

ضوابط العمل بدون كفيل

للعمل بدون كفيل، يجب استيفاء الشروط التالية:

تسجيل العامل ضمن فئة العمالة المهنية الوافدة. توثيق عقد العمل قانونيًا لضمان حقوق الطرفين. أن يكون العامل قد أمضى عامًا على الأقل في المملكة. الالتزام بالإجراءات الرسمية المطلوبة من الجهات المختصة. على صاحب العمل الامتثال لقوانين حماية الأجور وتقديم التقييم الذاتي.

من المتوقع أن يسهم هذا القرار في تحسين سوق العمل السعودي، وزيادة جذب الاستثمارات الأجنبية، مما يعكس التزام المملكة بتطوير بيئة العمل وتعزيز حقوق العمالة. في ظل هذه التعديلات، ستشهد السعودية تحولًا ملموسًا نحو نظام أكثر شفافية وعدالة.