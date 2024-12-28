تعديل قانون الجنسية في الكويت: سحب الجنسية من المدانين في الجرائم التي تمس الشرف

أعلن مجلس الأمة الكويتي عن تعديل جديد في قانون الجنسية، يتضمن سحب الجنسية من الأفراد المدانين في جرائم تمس الشرف والأمانة. يأتي هذا التعديل في إطار تعزيز الأمن الاجتماعي والحفاظ على القيم الوطنية، إذ يسعى لتحديد المسؤوليات القانونية للمواطنين بشكل أكثر صرامة. يهدف هذا القانون إلى حماية المجتمع من تأثيرات الجرائم التي تضر بالثقة العامة، ويؤكد التزام الكويت بالحفاظ على نزاهة مواطنيها.

كتب محمد سعد – أعلنت السلطات الكويتية عن تعديل جديد في قانون الجنسية، يهدف إلى تعزيز الأمن الوطني وضمان الالتزام بقيم الشرف والأمانة وبموجب هذا التعديل سيتم سحب الجنسية الكويتية من أي مواطن يُدان في جريمة تُخل بالشرف أو الأمانة، أو تمس بأمن الدولة أو الذات الإلهية ويأتي هذا التعديل في إطار خطوات الحكومة الكويتية لتكريس المبادئ القانونية وتعزيز الأمن القومي بصقرح بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

قانون الجنسية في الكويت

في خطوة تعكس حرص الدولة على حماية أمنها الداخلي وتعزيز القيم الاجتماعية، صادق مجلس الأمة الكويتي على تعديل قانون الجنسية الذي يقضي بسحب الجنسية من أي مواطن كويتي يُدان في جرائم تمس الشرف أو الأمانة ويشمل ذلك الجرائم التي تتعلق بإهانة الذات الإلهية أو التورط في أعمال تضر بأمن الدولة.

يعتبر هذا التعديل جزءًا من جهود الكويت لتعزيز الاستقرار الداخلي ومكافحة أي ممارسات قد تؤثر سلبًا على المجتمع وأمن البلاد فقد كانت الحكومة الكويتية حريصة على وضع ضوابط قانونية تضمن عدم تكرار مثل هذه الجرائم، وتعمل على حماية سمعة الدولة من أي تهديدات داخلية.

يعد هذا التعديل خطوة هامة في إطار تطوير التشريعات الكويتية لمواكبة التطورات الاجتماعية والاقتصادية، وبالتوازي مع تعزيز الأمن القومي وحماية المصالح العليا للبلاد بالإضافة إلى أنه يهدف إلى إرساء مبدأ المساءلة والمحاسبة لكل من يسيء إلى القيم الوطنية، وهو ما يتماشى مع رغبة الكويت في تحسين النظام القضائي وتعزيز قيم العدل والمساواة.

من المتوقع أن يسهم هذا التعديل في تعزيز سيادة القانون والعدالة الاجتماعية في الكويت، ويشكل خطوة نحو ضمان محاسبة الأفراد المدانين بجرائم تمس الشرف. هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الأمن الداخلي وحماية المجتمع من أي تهديدات قد تزعزع استقراره.