قرار جديد في الكويت: لا مكان للوافدين فوق هذا السن في سوق العمل الكويتي

في خطوة غير مسبوقة، أصدرت الحكومة الكويتية قرارًا يقضي بمنع الوافدين الذين تجاوزوا سنًا معينًا من العمل في الكويت، وهو القرار الذي من المتوقع أن يحدث تغييرات كبيرة في سوق العمل. هذا القرار يأتي في إطار تنظيم القوى العاملة وتحقيق التوازن بين المواطنين والوافدين، وتخفيف الضغط على سوق العمل المحلي. بينما يشير البعض إلى أن هذا القرار قد يسهم في زيادة فرص العمل للمواطنين، إلا أن له تبعات قد تؤثر على العديد من القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على العمالة الوافدة.

كتب محمد سعد – بدأت وزارة الداخلية الكويتية خطة استراتيجية جديدة تهدف إلى إنهاء خدمات الوافدين الذين تجاوزوا سن الستين، بالإضافة إلى أولئك الذين قضوا 20 عامًا في الخدمة وتأتي هذه الخطوة كجزء من مساعي الحكومة لتوفير المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين الكويتيين وتعزيز وجودهم في القطاعات المختلفة يوبذن بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

لا مكان للوافدين فوق هذا السن في الكويت

بحسب معلومات موثوقة من مصادر أمنية محلية تعتزم الوزارة استبدال الوافدين بمواطنين في مختلف إداراتها وقطاعاتها وقد تم بالفعل إخطار عدد من الوافدين العاملين في تلك القطاعات بقرار إنهاء خدماتهم، الذي من المتوقع أن يتم تنفيذه على مراحل كما سيعطى الكويتيون أولوية في شغل هذه الوظائف، تليهم أبناء الكويتيات، ثم العاملون الخليجيون.

التحرك لا يقتصر فقط على إنهاء خدمات الوافدين، بل يتضمن أيضًا اعتماد مشروع لائحة تكويت العقود الحكومية ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز فرص العمل للشباب الكويتي في القطاع الخاص وزيادة نسبة العمالة الوطنية وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تحفيز المقاولين على تقديم مزايا وظيفية للعمالة الوطنية، مثل التأمين الصحي والتذاكر السنوية وأجور تنافسية.

تعتزم الهيئة العامة للقوى العاملة إتمام الإجراءات اللازمة لرفع هذا المشروع إلى مجلس الوزراء الكويتي للنظر في تنفيذه وهذه التحركات تعكس التزام الكويت بتحقيق رؤية شاملة لدعم العمالة الوطنية وتقليل الاعتماد على الوافدين في سوق العمل.

على الرغم من الجدل الذي قد يثار حول هذا القرار، إلا أن الحكومة الكويتية تسعى إلى وضع ضوابط تضمن تحسين سوق العمل وتنظيمه بما يخدم مصالح الاقتصاد الوطني. في المستقبل القريب، قد يشهد السوق تحولات كبيرة على صعيد القوى العاملة وسياسات التوظيف.