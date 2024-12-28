موعد صرف معاشات يناير 2025: قيمة المعاشات بعد الزيادة وجدول الشرائح الجديدة

مع اقتراب بداية عام 2025، أعلنت الحكومة عن موعد صرف معاشات شهر يناير 2025 مع تطبيق الزيادة المقررة. هذا التعديل يشمل رفع المعاشات وفقًا للشرائح الجديدة، ويعكس التزام الدولة بتحسين مستوى معيشة المواطنين. في هذا المقال، نقدم لك تفاصيل الموعد المحدد لصرف المعاشات، قيمة الزيادة في كل شريحة، وأهم التحديثات على الشرائح المعتمدة لعام 2025.

كتب محمد سعد – موعد صرف معاشات شهر يناير 2025، مازال البحث علي جوجل عن صرف المعاشات في شهر يناير 2025 وموعده وقيمة الشرائح بعد الزيادة، حيث قامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بنشر علي موقع الرسمي عن موعد صرف المعاشات شهر يناير 2025 للأصحاب المعاشات الذي اقتراب موعد انتهاء خدمتهم في العمل، لذلك قامت الحكومة المصرية بزيادة قيمة المعاشات لهم لكي توفر لهم أفضل معيشة وأفضل دخل لهم بعد انتهاءهم من العمل نهائيا، وهذا سوف يصبح دخلهم الثابت مدي الحياة. موعد صرف معاشات شهر يناير 2025 يتم صرف المعاشات في شهر يناير 2025 في موعد 1 يناير 2025 في الأماكن التي حددتها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وأماكن هي: البريد المصري وماكينات ATM وبعض البنوك المصرية التي تصرف المعاشات. قيمة زيادة المعاشات شهر يناير 2025 وصل قيمة زيادة المعاش للحد الأقصى الي 11600 جنيه. وصل قيمة زيادة المعاش للحد الأدنى الي 1495 جنيه. وصل قيمة زيادة المعاش للحد الأقصى للأجر الاشتراك التأمين الي 14500 جنيه. وصل قيمة زيادة المعاش للحد الأدنى للأجر الاشتراك التأمين الي 2300 جنيه. جدول الشرائح صرف معاشات شهر يناير 2025 سعر الشريحة الأولى: 1495 جنيه.

سعر الشريحة الثانية: 1725 جنيه.

سعر الشريحة الثالثة: 1840 جنيه.

سعر الشريحة الرابعة: 2300 جنيه.

سعر الشريحة الخامسة: 2645 جنيه.

سعر الشريحة السادسة: 2990 جنيه.

سعر الشريحة السابعة: 3335 جنيه.

سعر الشريحة الثامنة: 3680 جنيه.

سعر الشريحة التاسعة: 4025 جنيه.

سعر الشريحة العاشرة: 4370 جنيه.

سعر الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيه.

سعر الشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيه.

سعر الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيه.

سعر الشريحة الرابعة عشرة: 11592 جنيه.

تسعى الدولة من خلال هذه الزيادة إلى تخفيف العبء المالي على المستفيدين من المعاشات، وتحسين ظروف حياتهم. مع تطبيق الشرائح الجديدة، سيكون هناك تحسن ملموس في قدرة المعاشات على تغطية الاحتياجات الأساسية للمستفيدين في يناير 2025.