عيد ميلاد كارفور 2025: عروض لا تفوت على الأجهزة الكهربائية والسلع الغذائية

احتفالًا بعيد ميلاده، يقدم كارفور في 2025 عروضًا مميزة وغير مسبوقة على مجموعة واسعة من الأجهزة الكهربائية والسلع الغذائية. هذه الفرصة الذهبية تتيح للمستهلكين الحصول على منتجات عالية الجودة بأسعار مخفضة، سواء كنت في حاجة إلى تجديد أجهزتك المنزلية أو التزود بمستلزمات الطعام. مع بداية العام الجديد، يعتبر هذا العرض هو الأنسب للشراء والتوفير.

كتب محمد سعد – يعتبر كارفور من ابرز المتاجر في مصر ويعرف بعروضه وتخفيضاته علي المنتجات المتنوعة الموجودة لديه وتزداد هذه العروض خلال هذه الفترة تزامنا مع عيد ميلاد كارفور 2025 واقتراب بداية عام جديد حيث يسعي كارفور دائما لتلبية احتياجات المواطنين من سلع غذائية وأجهزة كهربائية وكذلك الأجهزة المنزلية وغيرهم من المنتجات الأخرى بالإضافة الي منتجات التنظيف ومنتجات العناية بالشعر والبشرة كل ذلك بأسعار تناسب جميع فئات المجتمع وتتوافر فروع كارفور في جميع انحاء مصر وفي معظم الدول العربية ويوفر كل ما يحتاجه المواطنون بأسعار تنافسية وتعتبر عروض عيد ميلاد كارفور فرصة عظيمة لبعض الأشخاص الذين يرغبون في الحصول علي جودة جيدة مقابل سعر مناسب.

عيد ميلاد كارفور 2025

تشمل عروض كارفور هذا العام مجموعة متنوعة من الأجهزة الكهربائية بتخفيضات تتراوح بين 10% الي 50% وتوفر هذه العروض فرص جيدة لشراء الأجهزة والأدوات المنزلية بأسعار تنافسية للمستهلكين ومن ابرز عروض هذا العام:

شاشة إل جي 65 بوصة بسعر 28،999 جنيه.

شاشة سامسونج 55 بوصة بسعر 18،999 جنيه.

شاشة جاك 32 بوصة بسعر 4،999 جنيه.

ثلاجات فريش وزانوسي باسعار تبدأ من 25،799 جنيه.

غسالات تورنيدو وزانوسي تبدا من 6،700 جنيه حتي17،799 جنيه

عروض عيد ميلاد كارفور على السلع الغذائية

تقدم كارفور مجموعة من العروض القوية على السلع الغذائية نستعرض لكم هذه العروض خلال المقال التالي:

لا تفوت الفرصة للاستفادة من عروض عيد ميلاد كارفور 2025، حيث يمكن للمستهلكين الحصول على أفضل الصفقات على الأجهزة الكهربائية والسلع الغذائية. سواء كنت تبحث عن مستلزمات للمنزل أو الترفيه، يقدم كارفور خصومات كبيرة تتيح لك التوفير والتسوق بأفضل الأسعار.