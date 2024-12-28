سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء والبنوك المصرية اليوم

كتب محمد سعد – شهد سعر الدينار الكويتي استقرارًا نسبيًا اليوم الجمعة، 27 ديسمبر 2024، مقارنة بتعاملات الأمس. ويواصل الدينار الكويتي تصدره كواحد من أعلى العملات قيمة أمام الجنيه المصري. ويتحدد سعر الصرف بناءً على العرض والطلب في البنوك الرسمية والسوق السوداء.
سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء :
اليكم خلال الفقره التالية سعر الدينار الكويتى فى السوق السوداء :
- شراء: 168.36 جنيهًا مصريًا.
- بيع: 167.01 جنيهًا مصريًا.
- آخر تغيير: انخفاض بقيمة 0.35 جنيهًا مقارنة بسعر أمس الذي بلغ 168.71 جنيهًا مصريًا.
سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
|البنك
|شراء (EGP)
|بيع (EGP)
|البنك المركزي المصري
|165.479
|164.711
|البنك الأهلي المصري
|165.244
|164.174
|بنك مصر
|165.244
|164.309
|بنك القاهرة
|165.244
|164.307
|مصرف أبوظبي الإسلامي
|165.406
|161.524
|البنك التجاري الدولي (CIB)
|165.287
|162.624
|بنك HSBC
|165.24
|164.91
|بنك الإسكندرية
|165.244
|160.083
|البنك الأهلي القطري (QNB)
|165.454
|158.175
|بنك الاستثمار العربي
|168.764
|158.531
|بنك الكويت الوطني (NBK)
|165.804
|155.788
أفضل البنوك للشراء والبيع اليوم :
- أفضل بنك للشراء: البنك الأهلي الكويتي بسعر 165.13 جنيهًا مصريًا.
- أفضل بنك للبيع: بنك سايب بسعر 164.91 جنيهًا مصريًا.
سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري “محول العملات”:
- 1 دينار كويتي = 168.36 جنيهًا مصريًا.
- 5 دينار كويتي = 841.8 جنيهًا مصريًا.
- 10 دينار كويتي = 1,683.6 جنيهًا مصريًا.
- 25 دينار كويتي = 4,209 جنيهًا مصريًا.
- 50 دينار كويتي = 8,418 جنيهًا مصريًا.
- 100 دينار كويتي = 16,836 جنيهًا مصريًا.
تعليقات