سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء والبنوك المصرية اليوم

يشهد سعر الدينار الكويتي تباينًا كبيرًا في قيمته بين السوق الرسمي (البنوك المصرية) والسوق السوداء، حيث يتأثر بظروف الاقتصاد المحلي والعالمي. في هذا المقال، نعرض لك سعر الدينار الكويتي اليوم 28 ديسمبر 2024 في البنوك المصرية وأيضًا في السوق السوداء، حيث يمكن أن تختلف الأسعار بشكل كبير. إذا كنت تخطط لتحويل العملات أو تحتاج لمعرفة أسعار الصرف، هذه هي التفاصيل التي تساعدك في اتخاذ قرارك المالي.

كتب محمد سعد – شهد سعر الدينار الكويتي استقرارًا نسبيًا اليوم الجمعة، 27 ديسمبر 2024، مقارنة بتعاملات الأمس. ويواصل الدينار الكويتي تصدره كواحد من أعلى العملات قيمة أمام الجنيه المصري. ويتحدد سعر الصرف بناءً على العرض والطلب في البنوك الرسمية والسوق السوداء. سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء : اليكم خلال الفقره التالية سعر الدينار الكويتى فى السوق السوداء : شراء: 168.36 جنيهًا مصريًا.

168.36 جنيهًا مصريًا. بيع: 167.01 جنيهًا مصريًا.

167.01 جنيهًا مصريًا. آخر تغيير: انخفاض بقيمة 0.35 جنيهًا مقارنة بسعر أمس الذي بلغ 168.71 جنيهًا مصريًا. سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية البنك شراء (EGP) بيع (EGP) البنك المركزي المصري 165.479 164.711 البنك الأهلي المصري 165.244 164.174 بنك مصر 165.244 164.309 بنك القاهرة 165.244 164.307 مصرف أبوظبي الإسلامي 165.406 161.524 البنك التجاري الدولي (CIB) 165.287 162.624 بنك HSBC 165.24 164.91 بنك الإسكندرية 165.244 160.083 البنك الأهلي القطري (QNB) 165.454 158.175 بنك الاستثمار العربي 168.764 158.531 بنك الكويت الوطني (NBK) 165.804 155.788 أفضل البنوك للشراء والبيع اليوم : أفضل بنك للشراء: البنك الأهلي الكويتي بسعر 165.13 جنيهًا مصريًا.

البنك الأهلي الكويتي بسعر 165.13 جنيهًا مصريًا. أفضل بنك للبيع: بنك سايب بسعر 164.91 جنيهًا مصريًا. سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري “محول العملات”: 1 دينار كويتي = 168.36 جنيهًا مصريًا.

5 دينار كويتي = 841.8 جنيهًا مصريًا.

10 دينار كويتي = 1,683.6 جنيهًا مصريًا.

25 دينار كويتي = 4,209 جنيهًا مصريًا.

50 دينار كويتي = 8,418 جنيهًا مصريًا.

100 دينار كويتي = 16,836 جنيهًا مصريًا.

مع التقلبات المستمرة في أسعار الصرف بين السوق الرسمي والسوق السوداء، يتعين على الأفراد متابعة الأسعار بشكل دوري. تظل البنوك المصدر الأكثر أمانًا للحصول على الدينار الكويتي بأسعار ثابتة، بينما قد تكون السوق السوداء أكثر مرونة في بعض الأحيان لكنها تحمل مخاطر أكبر.