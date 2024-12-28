موعد مباراة العراق والسعودية في خليجي 26: القنوات الناقلة والتشكيلة المتوقعة

يترقب عشاق كرة القدم في الوطن العربي مواجهة قوية تجمع بين منتخبي العراق والسعودية ضمن منافسات كأس الخليج العربي “خليجي 26”. المباراة تعد واحدة من أبرز مواجهات البطولة، حيث يسعى الفريقان لتحقيق الفوز وتعزيز حظوظهما في المنافسة. إليك تفاصيل المباراة والقنوات الناقلة بالإضافة إلى التشكيلة المتوقعة.

كتب محمد سعد – تتجه أنظار عشاق كرة القدم الخليجية والعربية اليوم إلى استاد جابر الأحمد الدولي في الكويت، حيث يلتقي المنتخب السعودي بنظيره العراقي في مباراة حاسمة ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات في كأس الخليج العربي 26. وفي سياق اقتراب المباراة هناك العديد من جماهير الساحرة المستديرة يرغبون فى الاطلاع على ترددات القنوات الناقلة للمباراة ولذلك سنوضح لكم . القنوات الناقلة لمباراة العراق والسعودية : تتوفر خيارات عديدة لمتابعة مباراة العراق والسعودية عبر القنوات الفضائية المفتوحة والمشفرة، لضمان وصول البث إلى الجماهير في مختلف أنحاء الوطن العربي. وفيما يلي قائمة القنوات الناقلة والترددات: القناة القمر الصناعي التردد الترميز التصحيح دبي الرياضية 1 عرب سات 12130 عمودي 27500 3/4 نايل سات 11785 عمودي 27500 3/4 أبوظبي الرياضية HD 1 عرب سات 11804 أفقي 27500 3/4 يوتل سات 7 11411 أفقي 30000 3/4 الشارقة الرياضية عرب سات 11800 أفقي 27500 3/4 نايل سات 11012 عمودي 27500 5/6 الكويت الرياضية عرب سات 12523 أفقي 27500 2/3 نايل سات 11054 عمودي 27500 3/4 البحرين الرياضية عرب سات 12226 أفقي 27500 3/4 نايل سات 11641 أفقي 27500 3/4 الكأس 1 عرب سات 12245 عمودي 27500 3/4 سهيل سات 10770 عمودي 27500 3/4 العراقية الرياضية عرب سات 10850 أفقي 27500 3/4 موعد مباراة العراق والسعودية اليوم : سوف تنطلق مباراة العراق والسعودية اليوم فى تمام التوقيتات التالية : التاريخ: السبت 28 ديسمبر 2024

السبت 28 ديسمبر 2024 الوقت: 5:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة وبغداد والكويت تشكيلة العراق اليوم امام السعودية : حراسة المرمى: جلال حسن

جلال حسن خط الدفاع: مصطفى سعدون، مناف يونس، علي فائز، علي عدنان، أحمد مكنزي.

مصطفى سعدون، مناف يونس، علي فائز، علي عدنان، أحمد مكنزي. خط الوسط: أمير العماري، أمجد عطوان، إبراهيم بايش.

أمير العماري، أمجد عطوان، إبراهيم بايش. خط الهجوم: مهند علي، أيمن حسين.

تابعوا مواجهة العراق والسعودية في خليجي 26، واستمتعوا بأحداث المباراة عبر القنوات الناقلة. هل سيتمكن أي من المنتخبين من حسم اللقاء لصالحه؟ دعونا ننتظر لنشاهد ما سيحدث على أرضية الملعب.