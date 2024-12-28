موعد مباراة العراق والسعودية في خليجي 26: القنوات الناقلة والتشكيلة المتوقعة

كتب محمد سعد – تتجه أنظار عشاق كرة القدم الخليجية والعربية اليوم إلى استاد جابر الأحمد الدولي في الكويت، حيث يلتقي المنتخب السعودي بنظيره العراقي في مباراة حاسمة ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات في كأس الخليج العربي 26. وفي سياق اقتراب المباراة هناك العديد من جماهير الساحرة المستديرة يرغبون فى الاطلاع على ترددات القنوات الناقلة للمباراة ولذلك سنوضح لكم .
القنوات الناقلة لمباراة العراق والسعودية :
تتوفر خيارات عديدة لمتابعة مباراة العراق والسعودية عبر القنوات الفضائية المفتوحة والمشفرة، لضمان وصول البث إلى الجماهير في مختلف أنحاء الوطن العربي. وفيما يلي قائمة القنوات الناقلة والترددات:
|القناة
|القمر الصناعي
|التردد
|الترميز
|التصحيح
|دبي الرياضية 1
|عرب سات
|12130 عمودي
|27500
|3/4
|نايل سات
|11785 عمودي
|27500
|3/4
|أبوظبي الرياضية HD 1
|عرب سات
|11804 أفقي
|27500
|3/4
|يوتل سات 7
|11411 أفقي
|30000
|3/4
|الشارقة الرياضية
|عرب سات
|11800 أفقي
|27500
|3/4
|نايل سات
|11012 عمودي
|27500
|5/6
|الكويت الرياضية
|عرب سات
|12523 أفقي
|27500
|2/3
|نايل سات
|11054 عمودي
|27500
|3/4
|البحرين الرياضية
|عرب سات
|12226 أفقي
|27500
|3/4
|نايل سات
|11641 أفقي
|27500
|3/4
|الكأس 1
|عرب سات
|12245 عمودي
|27500
|3/4
|سهيل سات
|10770 عمودي
|27500
|3/4
|العراقية الرياضية
|عرب سات
|10850 أفقي
|27500
|3/4
موعد مباراة العراق والسعودية اليوم :
سوف تنطلق مباراة العراق والسعودية اليوم فى تمام التوقيتات التالية :
- التاريخ: السبت 28 ديسمبر 2024
- الوقت: 5:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة وبغداد والكويت
تشكيلة العراق اليوم امام السعودية :
- حراسة المرمى:جلال حسن
- خط الدفاع: مصطفى سعدون، مناف يونس، علي فائز، علي عدنان، أحمد مكنزي.
- خط الوسط:أمير العماري، أمجد عطوان، إبراهيم بايش.
- خط الهجوم: مهند علي، أيمن حسين.
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