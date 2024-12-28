استمتع بمشاهدة قناة طيور الجنة على التردد الجديد طوال 24 ساعة

قناة طيور الجنة من أشهر القنوات المخصصة للأطفال، حيث تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي يجذب الصغار والكبار على حد سواء. إذا كنت تبحث عن التردد الجديد لمتابعة القناة بجودة عالية على مدار الساعة، سنقدم لك كل التفاصيل لضمان تجربة مشاهدة ممتعة.

كتب محمد سعد – قناة طيور الجنة هي من اكبر وافضل القنوات للأطفال، يضاف لها دائما الكثير من المتابعين، ولها شعبيه كبيرة بين الأطفال واسرهم، يبحثوا الاسر عن محتوى يقوم بتسليه والهاء الطفل بعيدا عن تسبب المتاعب والضوضاء، ومن هنا نجد أن قناة طيور الجنة تحتوي على برامج ترفيهية للطفل باحتواء تعليم تربوي وديني بطريقه ترفيهيه لذيذة، وفي الموضوع القادم نقدم لكم التردد، وخطوات ضبط القناة على الشاشات. تردد قناة طيور الجنة الجديد (نايل سات) بين كل فترة تقوم القناة بتغيير التردد لتحسين جودة الصورة والصوت واليكم احدث الترددات -القمر الصناعي هو: النايل سات -التردد يكون: 11274

-ترميز القناة هو:27500

-معامل الاستقطاب هو: افقي H

-معامل التصحيح: 3/4

-الجودة تكون: HD تردد قناة طيور الجنة (عرب سات) وترددها على القمر الصناعي عرب سات يكون: -تردد القناة يكون: 11310

-معدل الترميز هو: 27500

-معامل التصحيح: 3/4

-الجودة تكون: HD اليكم الخطوات لضبط تردد قناة طيور الجنة: عملية الضبط تتم بسهوله بواسطة الخطوات التالية: -الخطوة الأولى: باستخدام جهاز التحكم، اضغط على زر القائمة الرئيسية. -الخطوة الثانية: ستظهر على الشاشة بعض من الاختيارات. -الخطوة الثالثة: اختر الاعدادات، وانتقل لاختيار قناة جديدة او لإضافة قناة حسب جهاز الرسيفر المستخدم. -الخطوة الرابعة: قم بإدخال المعلومات للقناة وتحتوي على التردد والترميز. -الخطوة الخامسة: قم بالضغط على أيقونة البحث الموجودة على شاشة التلفاز او على جهاز التحكم. -الخطوة السادسة: انتظر لانتهاء الجهاز من عملية البحث وإظهار النتائج لك وهي القناة المطلوبة. -الخطوة السابعة: وعند الوصول للانتهاء من عمليه البحث قم بالضغط على حفظ للتأكد من حفظ القناة المطلوبة في قائمه القنوات التي لديك.

لا تفوت فرصة استمتاع أطفالك بمحتوى ممتع ومفيد من قناة طيور الجنة على ترددها الجديد. اضبط جهازك الآن وابقَ على اتصال بعالم مليء بالمرح والتعليم.