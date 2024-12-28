بتعليق خليل البلوشي: تردد قناة الكأس الناقلة لمباراة العراق والسعودية في خليجي 26 بجودة HD

عشاق كرة القدم على موعد مع مباراة مثيرة تجمع بين العراق والسعودية في بطولة خليجي 26، ومع تغطية استثنائية من قناة الكأس الرياضية بجودة عالية HD وبتعليق المعلق الشهير خليل البلوشي. في هذا المقال، نوفر لك الترددات الخاصة بالقناة على جميع الأقمار الصناعية لتستمتع بالمباراة دون تشفير.

كتب محمد سعد – يرغب الملايين من عشاق كرة القدم فى تنزيل تردد قناة الكأس التى اعلنت بشكل رسمى انها ستقوم بنقل وبث مباراة العراق والسعودية اليوم فى كأس الخليج العربى . ومع استمرار منافسات بطولة كأس الخليج العربي 2024 المقامة في الكويت، تزداد الحماسة والترقب بين عشاق الكرة الخليجية لمتابعة المواجهة الحاسمة التي ستجمع منتخب العراق بنظيره المنتخب السعودي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

تردد قناة الكأس :

قناة الكأس الرياضية القطرية هي الناقل الحصري للمباراة، وهي معروفة بجودة بثها العالية وتحليلها الشامل للأحداث الرياضية. لتتمكن من متابعة المباراة بدون تشفير على جميع الأقمار الصناعية، يمكنك ضبط جهاز الاستقبال على الترددات التالية:

تردد قناة الكأس الرياضية على نايل سات

التردد: 11919

11919 الاستقطاب: أفقي (H)

أفقي (H) معدل الترميز: 27500

27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة الكأس الرياضية على سهيل سات

التردد: 11678

11678 الاستقطاب: أفقي (H)

أفقي (H) معدل الترميز: 27500

27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة الكأس الرياضية على عرب سات

التردد: 12245

12245 الاستقطاب: عمودي (V)

عمودي (V) معدل الترميز: 27500

27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6

كيفية استقبال قناة الكأس على الرسيفر :

اولا تقوم بالدخول على قائمه التلفاز . منها تقوم باختيار اضافة او تركيب . بعدها تقوم بتحديد القمر الصناعى . ثم تقوم بكتابة تردد القناة فى المكان المخصص . وبعدها تقوم بتحديد القطبية ومعامل الترميز . اخيرا تقوم بالضغط على زر ok .

مباراة العراق والسعودية اليوم :

ستقام مباراة العراق والسعودية فى الجولة الثالثة من كأس الخليج العربى فى الساعة الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة والخامسة والنصف بتوقيت السعودية وبغداد . وتأتى تشكيلة منتخب العراق كما بالشكل التالى :