تردد قناة روتانا سينما 2025: استمتع بمشاهدة الأفلام العربية والمصرية بجودة عالية وبدون تشويش

قناة روتانا سينما هي الوجهة الأولى لعشاق الأفلام العربية والمصرية، حيث تقدم أحدث الأفلام وأجمل الأعمال السينمائية الكلاسيكية. إذا كنت تبحث عن التردد الجديد لعام 2025 لمتابعة القناة بجودة عالية وبدون تشويش، سنقدم لك كل التفاصيل اللازمة لضبط القناة بسهولة.

كتب محمد سعد – يبحث العديد من عشاق الأفلام والسينما المصرية عن تردد قناة روتانا سينما الجديد 2025 حيث تعتبر قناة روتانا سينما من القنوات الفضائية المتخصصة في عرض الأفلام العربية والأفلام المصرية بشكل خاص وتتميز قناة روتانا سينما بتنوع محتواها حيث تقوم القناة بعرض مجموعة متنوعة من الأفلام العربية التي تناسب جميع اذواق الجمهور بدءا من أفلام الدراما والاكشن ووصولا الي الأفلام الكوميدية والرومانسية كما تمتاز القناة بجودة مشاهدة وإنتاج مرتفعة وهذا ما يضمن للمشاهدين تجربة مشاهدة ممتعة بالإضافة الي عرض الأفلام فان القناة تقوم بتقديم مجموعة من البرامج التي تهتم بالسينما العربية مثل برامج تحليل الأفلام وحوارات مع النجوم وتغطي القناة الاحداث السينمائية الهامة كما تقدم تغطية شاملة لمهرجانات الأفلام وحفلات توزيع الجوائز. تردد قناة روتانا سينما علي الأقمار الصناعية المختلفة جاء تردد قناة روتانا سينما علي القمر الصناعي نايل سات كالاتي: اسم القمر الصناعي للقناة: نايل سات.

تردد القناة: 12226.

معامل الترميز هو: 27500.

معامل التصحيح الخطاء : 5/6.

معدل الاستقطاب الخاص: أفقي.

جودة البث الخاصة بالقناة هي : HD. تردد قناة روتانا سينما علي القمر الصناعي عرب سات اسم القمر الصناعي :ـ عرب سات

تردد قناة روتانا سينما :ـ 11843.

معامل الترميز :ـ 27500.

الاستقطاب :ـ أفقي.

معامل تصحيح الخطأ :ـ 4/3.

جودة بث القناة هي :ـ HD. تردد قناة روتانا سينما علي القمر الصناعي بدر سات اسم القمر الصناعي: بدر سات.

التردد الخاص بالقناة : 11842.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز هو: 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو: 5/6.

جودة بث القناة هي: HD.

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