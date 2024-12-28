جدول معاشات يناير 2025: مواعيد الصرف لجميع الفئات المستحقة

ينتظر أصحاب المعاشات بفارغ الصبر موعد صرف معاشات شهر يناير 2025، حيث تبدأ الهيئات المختصة بتحديد جدول الصرف لضمان سهولة حصول جميع الفئات المستحقة على مستحقاتهم المالية في الوقت المحدد. في هذا المقال، نستعرض جدول صرف المعاشات ومواعيد الصرف بالتفصيل.

كتب محمد سعد – يبحث العديد من المستحقين للمعاش عن جدول معاشات شهر يناير 2025 وهذا بعد ان أعلنت الهيئة عن تطبيق زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، ليصبح الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني 2300 جنيه بدلا من 2000 جنيه، ويصبح الحد الأقصى 14500 جنيه بالإضافة الي زيادة المعاشات وجاءت قيمه الزياده 195 جنيه للحد الأدنى للمعاشات تكون قيمه المعاش 1495 جنيه بدلا من 1300 جنيه اما بالنسبة للحد الأقصى تم زيادته بقيمه 1520 جنيه ليسجل 11600 جنيه بدلا من 10080 جنيه وتشمل هذه الزيادة في المعاشات في شهر يناير 2025 الأشخاص الذين يحالون لسن التقاعد في أول يناير وتأتي هذه الزيادة بهدف تعزيز الدعم المالي للمستفيدين وتحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية .

جدول معاشات شهر يناير 2025

وفيما يلي جدول تفصيلي يوضح قيمة معاشات شهر يناير 2025 لجميع الفئات المستحقة:

الفئة الأولى: 1495 جنيه.

الفئة الثانية: 1725 جنيه.

الفئة الثالثة: 1840 جنيه.

الفئة الرابعة: 2300 جنيه.

الفئة الخامسة: 2645 جنيه.

الفئة السادسة: 2990 جنيه.

الفئة السابعة: 3335 جنيه.

الشريحة الثامنة: 3680 جنيه.

الفئة التاسعة: 4025 جنيه.

الفئة العاشرة: 4370 جنيه.

الفئة الحادية عشرة: 4715 جنيه.

الفئة الثانية عشرة: 5060 جنيه.

الفئة الثالثة عشرة: 5405 جنيه.

موعد صرف معاش يناير 2025

تبعا للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية فان موعد صرف معاشات شهر يناير 2025 لجميع المستفيدين والمستحقين هو اليوم الأول من الشهر الذي سوف يوافق الأربعاء 1 ديسمبر 2025 وتستمر عملية الصرف لمدة خمس أيام وتطبيقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر برقم 148 لسنة 2019، سوف يتم صرف المعاشات المحولة على البريد والبنوك أول يوم من كل شهر من مكاتب البريد المنتشرة في أنحاء الجمهورية إضافة إلى المحافظ الإلكترونية وماكينات الصراف الآلي المتاحة في كافة أنحاء الجمهورية.