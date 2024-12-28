سعر الذهب اليوم 28 ديسمبر 2024: جرام عيار 21 في الصاغة المصرية

يواصل الذهب جذب انتباه المستثمرين والراغبين في شراء الحُلي، خاصة مع تغيرات الأسعار اليومية. إذا كنت تتساءل عن سعر الذهب اليوم في مصر، خصوصًا عيار 21 الذي يعد الأكثر تداولًا، نقدم لك تحديثًا دقيقًا لأسعار الذهب بتاريخ 28 ديسمبر 2024 في الصاغة المصرية.

كتب محمد سعد – تشهد أسعار الذهب في مصر استقرارًا ملحوظًا لليوم الثالث على التوالي، حيث لم تشهد تغيرات تُذكر منذ يوم الأربعاء الماضي، وسط حالة من الترقب في الأسواق المحلية. استمر سعر الذهب في الحفاظ على آخر انخفاض سجله، ليبقى عند مستويات متراجعة طفيفة بالمقارنة مع الأسابيع الماضية. ويرغب العديد من الشباب فى الوقت الحالى لمتابعة اسعار الاصفر بصورة مستمرة ولهذا سنعرض لكم التفاصيل الكاملة حول السعر اليومى خلال السطور التالية . أسعار الذهب اليوم في مصر : فيما يلى نوضح لكم متابعينا الكرام فى تقرير اسعار الذهب اليوم فى كافة محلات الصاغة المصرية جميع الاعيرة : عيار 24 :

سجل الذهب عيار 24، وهو الأكثر نقاءً، سعر 4274.29 جنيه للجرام، دون إضافة الضرائب أو المصنعية.

: سجل الذهب عيار 24، وهو الأكثر نقاءً، سعر للجرام، دون إضافة الضرائب أو المصنعية. عيار 21 :

استقر عيار 21، وهو الأكثر شيوعًا في مصر، عند سعر 3740 جنيهًا للجرام، محافظًا على انخفاضه السابق بقيمة 5 جنيهات.

: استقر عيار 21، وهو الأكثر شيوعًا في مصر، عند سعر للجرام، محافظًا على انخفاضه السابق بقيمة 5 جنيهات. عيار 18 :

بلغ سعر الذهب عيار 18، الذي يفضله البعض بسبب تكلفته المنخفضة مقارنةً بالعيارات الأخرى، 3205.71 جنيه للجرام.

: بلغ سعر الذهب عيار 18، الذي يفضله البعض بسبب تكلفته المنخفضة مقارنةً بالعيارات الأخرى، للجرام. عيار 14 :

سجل الذهب عيار 14 سعر 2493 جنيهًا للجرام، ويعتبر هذا العيار خيارًا اقتصاديًا في سوق الذهب.

: سجل الذهب عيار 14 سعر للجرام، ويعتبر هذا العيار خيارًا اقتصاديًا في سوق الذهب. الجنيه الذهب:

استقر سعر الجنيه الذهب، الذي يعادل وزنه 8 جرامات من عيار 21، عند 29920 جنيهًا دون احتساب الضرائب أو المصنعية. أسعار الذهب اليوم عالميًا : على الصعيد العالمي، لم تشهد أسعار الذهب تغيرات كبيرة، حيث استقر سعر الأوقية (الأونصة) عند 2629.49 دولار، مع تراجع طفيف للعقود الآجلة بنسبة 0.4% إلى 2644.50 دولار.

تابع أسعار الذهب يوميًا لتكون على دراية بأحدث التغيرات، سواء كنت تستثمر في الذهب أو تخطط لشراء الحُلي. أسعار اليوم فرصة للمهتمين بالاستثمار أو الهدايا الثمينة.