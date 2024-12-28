ارتفاع جديد في سعر الدولار أمام الجنيه المصري: السوق السوداء والبنوك اليوم

يشهد سعر الدولار الأمريكي اليوم قفزة ملحوظة أمام الجنيه المصري، وسط تغيرات اقتصادية تؤثر على السوق. مع استمرار ارتفاع الأسعار في السوق السوداء والبنوك الرسمية، يبحث الكثيرون عن أحدث المستجدات حول سعر الدولار. في هذا التقرير، نقدم لك التفاصيل الدقيقة لأسعار الدولار اليوم، وتأثير ذلك على الأسواق.

كتب محمد سعد – يستمر الدولار الأمريكي في الحفاظ على استقراره النسبي أمام الجنيه المصري، حيث شهدت أسعار الصرف اليوم السبت، 28 ديسمبر 2024، بعض التغيرات الطفيفة في البنوك المحلية والسوق السوداء.

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم :

في السوق السوداء اليوم 28 ديسمبر 2024 استقر سعر صرف الدولار عند مستوى:

شراء : 51.50 جنيه

: 51.50 جنيه بيع : 51.09 جنيه

: 51.09 جنيه التغير: انخفض بقيمة 0.24 جنيه مقارنةً بالسعر المسجل يوم أمس، الذي بلغ 51.74 جنيه.

سعر الدولار في البنوك المصرية :

أفضل البنوك لشراء الدولار :

البنك الأهلي الكويتي: سجل أعلى سعر للشراء بـ 50.88 جنيه.

أفضل البنوك لبيع الدولار :

مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك التنمية الصناعية: سجل أدنى سعر للبيع بـ 50.88 جنيه.

أسعار الدولار في أبرز البنوك المصرية :

البنك المركزي المصري : شراء: 50.953 جنيه بيع: 50.815 جنيه

: البنك الأهلي المصري : شراء: 50.92 جنيه بيع: 50.82 جنيه

: بنك مصر : شراء: 50.92 جنيه بيع: 50.82 جنيه

: البنك التجاري الدولي (CIB) : شراء: 50.92 جنيه بيع: 50.82 جنيه

: HSBC : شراء: 50.97 جنيه بيع: 50.88 جنيه

: بنك الإسكندرية : شراء: 50.92 جنيه بيع: 50.82 جنيه

: البنك المصري الخليجي : شراء: 50.94 جنيه بيع: 50.84 جنيه

: بنك قناة السويس : شراء: 50.95 جنيه بيع: 50.85 جنيه

: بنك التنمية الصناعية : شراء: 50.97 جنيه بيع: 50.88 جنيه

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أسعار تحويل الدولار إلى الجنيه المصري :