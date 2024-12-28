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تحويل 100 ريال سعودي إلى الجنيه المصري: تعرف على السعر اليوم في السوق السوداء والبنوك

تحويل 100 ريال سعودي إلى الجنيه المصري: تعرف على السعر اليوم في السوق السوداء والبنوك
تحويل 100 ريال سعودي إلى الجنيه المصري: تعرف على السعر اليوم في السوق السوداء والبنوك
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بواسطةمحمد سعد آخر تحديث

يبحث العديد من المهتمين بالتحويلات المالية عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، سواء في السوق السوداء أو البنوك الرسمية. يشهد سوق العملات تباينًا في الأسعار بين القنوات المختلفة، مما يجعل متابعة التحديثات أمرًا ضروريًا لتجنب أي خسائر أثناء عمليات التحويل.

كتب محمد سعد – شهد سعر الريال السعودي استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم السبت، 28 ديسمبر 2024، حيث استقرت معدلات الشراء والبيع في مختلف البنوك المصرية ضمن نطاق محدد. يعكس هذا الاستقرار ثبات حركة الطلب على العملة السعودية، خاصة في ظل انحسار موسم العمرة.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري : 

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنية المصري اليوم فى البنك المركزي المصري القيم التالية :

  • شراء: 13.54 جنيه
  • بيع: 13.58 جنيه

أسعار الريال السعودي في البنوك الكبرى

البنك الأهلي المصري

  • شراء: 13.50 جنيه
  • بيع: 13.56 جنيه

بنك مصر

  • شراء: 13.50 جنيه
  • بيع: 13.56 جنيه

بنك الإسكندرية

  • شراء: 13.52 جنيه
  • بيع: 13.57 جنيه

البنك التجاري الدولي (CIB)

  • شراء: 13.53 جنيه
  • بيع: 13.57 جنيه

مصرف أبو ظبي التجاري

  • شراء: 13.23 جنيه
  • بيع: 13.58 جنيه

بنك البركة

  • شراء: 13.46 جنيه
  • بيع: 13.56 جنيه

بنك قناة السويس

  • شراء: 13.49 جنيه
  • بيع: 13.58 جنيه

سعر الريال السعودي اليوم امام الجنية فى السوق السوداء :

بلغ سعر الريال السعودي فى السوق السوداء اليوم حوالى 14 جنية للريال الواحد وفيما يلى قيم متنوعة لصرف الريال السعودي :

ريال سعودي جنيه مصري
1 ريال سعودي 14 جنيه مصري
5 ريال سعودي 68 جنيه مصري
10 ريال سعودي 135 جنيه مصري
25 ريال سعودي 338 جنيه مصري
50 ريال سعودي 677 جنيه مصري
100 ريال سعودي 1,353 جنيه مصري
500 ريال سعودي 6,765 جنيه مصري
1000 ريال سعودي 13,530 جنيه مصري
5000 ريال سعودي 67,650 جنيه مصري
10000 ريال سعودي 135,300 جنيه مصري

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