كم سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم؟ تحديث أسعار السبت 28 ديسمبر 2025 في البورصة والأسواق

تعد أسعار الفراخ البيضاء من أبرز الموضوعات التي تشغل اهتمام المواطنين يوميًا، نظرًا لأهميتها في سلة الغذاء المصرية. شهدت بورصة الدواجن اليوم السبت، 28 ديسمبر 2025، تغييرات ملحوظة في الأسعار سواء في المزارع أو الأسواق المحلية.

كتب محمد سعد – شهدت أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 28 ديسمبر 2024 استقرارا جديدا في بورصة الدواجن والأسواق المحلية، حيث لم تسجل أي تغييرات عن أسعار الأربعاء الماضي وتعتبر الفراخ البيضاء المؤشر الرئيسي في البورصة هذه الأسعار تؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين وشركات السماسرة لها دور كبير في تحديد السعر لأنهم يعتبرون الوسيط بين المزارع والتجار وتعتمد هذه الأسعار على العديد من العوامل منها تكاليف التربية وحجم الإنتاج والطلب في السوق لذلك، تعد متابعة أسعار بورصة الدواجن مهم جدا للأشخاص المهتمين بقطاع الدواجن في مصر. أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 28 ديسمبر 2024 تتراوح أسعار الدواجن البيضاء اليوم ما بين 77 و78 جنيه مصري.

تتراوح أسعار الدواجن الساسو اليوم ما بين 90 و91 جنيه مصري.

تتراوح أسعار الدواجن البلدي اليوم ما بين 115 و116 جنيه مصري.

تتراوح أسعار الدواجن أمهات اليوم ما بين 58 و59 جنيه مصري. سعر الكتكوت الأبيض اليوم بعد تحديث بورصة الدواجن السبت 28 ديسمبر 2024 تراوح سعر الكتكوت الأبيض شركات عمر يوم بين 35 جنيه، و 43 جنيه.

سعر كتكوت أبيض قطعان عمر يوم: أقل سعر 26 جنيه، 26.5 جنيه.

سعر كتكوت ساسو عمر يوم بين 16 جنيه، و17 جنيه.

سعر كتكوت ساسو بيور عمر يوم بين 17 جنيه، و18 جنيه.

سعر كتكوت بلدي حر عمر يوم بين 5 جنيه، و6 جنيه.

سعر كتكوت بلدي مشعر عمر يوم بين 7 جنيه، و7.5 جنيه.

سعر كتكوت هجين عمر يوم بين 9 جنيه، وأ10 جنيه.

سعر كتكوت جيل ثاني عمر يوم بين 11 جنيه، و 12 جنيه.

سعر كتكوت روزي بيور عمر يوم بين 11 جنيه، و 12 جنيه.

سعر كتكوت جميزة عمر يوم بين 14 جنيه، و 14.75 جنيه.

للبقاء على اطلاع دائم بأسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن والأسواق المحلية، يُنصح بمتابعة المصادر الرسمية ومنافذ البيع القريبة منك. تذكر أن الأسعار قد تختلف بناءً على المنطقة والعرض والطلب.