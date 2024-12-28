مسلسل الطائر الرفراف الحلقة 89: تفاصيل مشوقة عن الموسم الثالث وموعد العرض والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق الدراما التركية إلى مسلسل “الطائر الرفراف”، الذي يواصل جذب الأنظار في موسمه الثالث. الحلقة 89 تعد واحدة من أكثر الحلقات المرتقبة، حيث تحمل تطورات مثيرة وأحداث ممتعة. تعرف على موعد عرض الحلقة والقنوات التي تتيح مشاهدتها بجودة عالية HD.

كتب محمد سعد – مسلسل الطائر الرفراف الحلقة 89، مسلسل الطائر الرفراف هو مسلسل تركي تم إصداره في 2022 ويتم تصنيف المسلسل الي أنه درامي رومانسي، وهو من بطولة ميرت رمضان ديمير و عفراء وساراج أوغلو، منذ أن حصل علي مشاهدات كبيرة في تركيا والوطن العربي في الموسم الأول فقط في 23 سبتمبر 2022، لذلك قام المخرج المسلسل بورجو ألبتكين بعمل موسمين أخرين كان موعد عرض الموسم الثاني في 15 سبتمبر 2023 والموسم الثالث في 14 سبتمبر 2024، ولذلك يسأل متابعين المسلسل عن أحداث مسلسل الطائر الرفراف الحلقة 89.

مسلسل الطائر الرفراف الحلقة 89

مسلسل الطائر الرفراف الحلقة 89 تلقي تساؤلات كثيرة علي جوجل عن أحداث حلقة 89، لأن هذا المسلسل في وقت قصير أصبح لديه ملايين من المتابعين علي التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي في تركيا والوطن العربي، ولذلك أصبح المسلسل مشوق وحماسي للمتابعين المسلسل، والمتابعين ينتظرون الحلقة التي يعترف فريد لسيران بحبه من جديد، يسألون عن هل سيران سوف تعود الي فريد أم لا؟ وهذا سوف تعرفوه في الحلقات القادمة.

القنوات الناقلة مسلسل الطائر الرفراف الحلقة 89

يتم عرض مسلسل الطائر الرفراف الحلقة 89 علي قناة Star TV التركية وقناة MBC 4 واليكم ترددهم:

تردد قناة Star TV التركية علي النايل سات

تردد: 10922. الاستقطاب: عمودي. الجودة: HD. معدل الترميز: 27500. معامل تصحيح الخطأ: 6\5.

تردد قناة MBC 4 علي النايل سات

تردد: 11470. الاستقطاب: عمودي. الجودة: HD. معدل الترميز: 27500. معامل تصحيح الخطأ: 6\5.

موعد عرض مسلسل الطائر الرفراف الحلقة 89

يتم عرض مسلسل الطائر الرفراف الحلقة 89 علي قناة Star TV التركية كل يوم الجمعة في الساعة 7 مساءا بتوقيت القاهرة و8 مساءا بتوقيت مكة المكرمة، وعلي قناة MBC 4 يتم عرضه من يوم الأحد الي الخميس في الساعة 8 مساءا بتوقيت القاهرة و9 مساءا بتوقيت مكة المكرمة.