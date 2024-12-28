استمتع بأقوى عروض إكسترا السعودية على الأجهزة: خصومات هائلة لا تفوتها!

تقدم إكسترا السعودية أقوى العروض والتخفيضات على الأجهزة المنزلية والإلكترونية هذا الموسم. اغتنم الفرصة الآن للاستفادة من الأسعار المذهلة والعروض الحصرية على مختلف المنتجات، بما في ذلك الهواتف الذكية، والأجهزة الكهربائية، والإلكترونيات المتطورة. لا تدع هذه الفرصة تفوتك!

كتب محمد سعد – أفضل عروض معارض اكسترا في السعودية، تسعى معارض وشركة اكسترا للبيع بالتجزئة داخل المملكة على توفير كافة الأجهزة الإلكترونية بمختلف أنواعها من ألعاب الفيديو والجولات والشاشات واللاب توب وأجهزة العناية الشخصية، وأيضا مستلزمات المنزل، وذلك بهدف تجميع أكبر قدر ممكن من العملاء، حيث أن اكسترا في الأصل هي شركة مساهمة تم تأسيساها في عام 2003م، وتم إدراجها ضمن سوق العمل السعودي أواخر ديسمبر 2018م، كما أنها شركة ذات خبرة كبيرة في مجال البيع بالتجزئة داخل سوق العمل السعودي مظسقص بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

أفضل عروض معارض اكسترا:

كما يمكنك شراء ديلونجي ماكينة لإعداد القهوة بأنواعها اسبريسو وكابتشينو ولاتية، بخصم 33.36% من سعر الجهاز الأصلي مقدم من معارض اكسترا بسعر 1199 ريال سعودي، وبعد تطبيق الخصم ستحصل على الماكينة بسعر 799 ريال سعودي، هتوفر 400 ريال سعودي مع شركة اكسترا للبيع بالتجزئة، أيضا متوفر خدمة التقسيط للجهاز من تسهيل للتمويل في المملكة فيمكنك دفع 39 ريال سعودي لمده 36 شهراً، كما يمكنك الاستفادة من خصم يصل إلى 15% عند قيامك باستعمال بطاقة بنك البلاد الائتمانية أو بطاقة مدى على جميع المنتجات التي تبلغ قيمتها 300 ريال سعودي، أو أكثر وذلك بحد أقصى للخصم وهو 150 ريال سعودي، وستمر العرض حتى يوم 20 نوفمبر القادم، التوصيل مجاني من شركة اكسترا، ضمان المصنع للعميل على الماكينة هو عامان.

ميزات ماكينة ديلونجي:

توفير المساحة. أيضا مثالية لتحضير القهوة التي تحب. كما يمكنك مشاركة القهوة مع الآخرين.

المواصفات:

الطاقة: فولت 220-240V 50/60 هرتز.

الخصائص التقنية:

اللون: معدني.

مرشح المياه: نعم.

إطفاء تلقائي: نعم.

نظام الضغط: بار 15.

طاحنة القهوة المتكاملة: لا.

أمان غسالة الصحون: لا.

كما صنع في: الصين.

المواد: ستانلس ستيل.

أيضا تحتوي على درجة ضوء الاستعداد.

أيضا عدد البرامج: 3.

لوازم كهربائية: 1300.

السعة: 1.1 لتر.

مميزات ماكينة ديلونجي:

تصميم الماكينة ذكي: كما يتميز هذا الجهاز الرائع بتصميمه الأنيق والرشيق للغاية، ما يجعل منه الخيار المناسب للمطابخ الصغيرة الحجم، يبلغ عرض الجهاز 15 سم، وأما بالنسبة لوزنه فبلغ 9.3 باوند.

كما يتميز هذا الجهاز الرائع بتصميمه الأنيق والرشيق للغاية، ما يجعل منه الخيار المناسب للمطابخ الصغيرة الحجم، يبلغ عرض الجهاز 15 سم، وأما بالنسبة لوزنه فبلغ 9.3 باوند. أناقة الماكينة مثالية: حيث تم تصميم هذا الجهاز بحواف منحنية ذات مظهر عصري مزين بالكروم، والذي سيُضيف الكثير من الجمال لمطبخك دون أن يُشغل الكثير من المساحة، بالإضافة إلى هذا، تم تزويد الجهاز بحامل فلاتر يوفر لك القدرة على الحصول على كوب الاسبريسو أو الكابوتشينو اللذيذ كما تُفضله بالضبط.

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