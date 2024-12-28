الهاتف الرائد من شاومي: استكشف مواصفات وسعر Xiaomi Poco F6 Pro في السعودية

أطلقت شاومي هاتفها الجديد Xiaomi Poco F6 Pro، الذي يجمع بين الأداء العالي والتصميم الأنيق بأسعار تنافسية. يتميز هذا الهاتف بمواصفات تقنية متقدمة تشمل معالجًا قويًا، شاشة بجودة مذهلة، وكاميرا استثنائية. تعرف على أبرز مواصفات الهاتف وسعره في السعودية الذي يضعه ضمن الخيارات الأفضل في السوق.

كتب محمد سعد – هاتف Xiaomi Poco F6 Pro من فئة الفلاج شيب كلير ومن الهواتف المميزة التي من الممكن أن تقتنى كواحد من أنواع الهواتف الرائدة من سلسلة شاومي للهواتف الأكثر تطور في الأسواق المحلية والعالمية، وعبر هذا التقرير نتابع أهم التفاصيل حول مواصفات الهاتف ومميزاته وعيوبه وسعره بالسوق السعودي ركلرص بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

مواصفات هاتف Xiaomi Poco F6 Pro

المواصفات الخاصة بالهاتف Xiaomi Poco F6 Pro نتعرف عليها من خلال تلك النقاط المقبلة:

المواصفات التفاصيل البطارية والشحن البطارية أتت بسعة وصلت إلى 5000 مللي أمبير بالإضافة إلى أنه يدعم الشحن السريع وذلك بقوة 120 واط . الكاميرا الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجا بكسل .

الكاميرا الخلفية ثلاثية والأولى بدقة 50 ميجا بكسل. المعالج يأتي بمعالج من كوالكوم من نوع Snapdragon 8 Gen 2. الهاتف يدعم يدعم الـ NFC والـ IR Blaster .

يدعم شريحتين اتصال Nano Sim .

يدعم شبكات الجيل الخامس الـ 5G . الشاشة مساحة الشاشة 6.67 إنش بجودة الـ 1440×3200 بكسل.

معدل تحديث 120Hz .

يدعم HDR10+ والـ Dolby Vision .

السطوع 4000 شمعة .

مميزات هاتف Xiaomi Poco F6 Pro

يأتي الظهر من الزجاج مع الفريم من الألومنيوم .

يدعم المايك الإضافي لعزل الضوضاء . البلوتوث بإصدار 5.3 .

الجهاز يقدم دعم لخاصية A2DP, LE . يدعم تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS بالإضافة إلى أنه يدعم الكثير من أنظمة الملاحة الأخرى مثل الـ GLONASS, GALILEOو NavIC .

يدعم مستشعرات التسارع والقرب والجيروسكوب .

يدعم السماعات الخارجية ستيريو للحصول على تجربة صوتية جيدة.

يمتلك هذا الإصدار الهاتفي منفذ الـ USB من نوع Type C كما أنه من بين هواتف شاومي المميزة التي تدعم خاصية الـ OTG .

يتوفر باللونين الأسود والأبيض.

عيوب هاتف Xiaomi Poco F6 Pro

توجد بعض العيوب التي من الممكن أن تظهر عند استخدام الهاتف، ومن بينها ما يأتي:

يفتقد شهادة مثبتة لمقاومة الماء .

لا يدعم تركيب كارت ميموري .

لا يدعم منفذ 3.5 مم.

لا تتوفر ميزة الـ Telephoto .

سعر الهاتف في السعودية

سعر نسخة الهاتف من السعة 512 جيجا و12 جيجا رام 1950 ريال .

الهاتف Xiaomi Poco F6 Pro يقدم مزيجًا مثاليًا من الأداء والسعر، مما يجعله اختيارًا مثاليًا لعشاق التكنولوجيا. احصل عليه الآن في السعودية واستمتع بتجربة فريدة مع ميزاته المبتكرة.