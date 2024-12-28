جوال Vivo Y19s الجديد: مواصفات مذهلة وسعر لا يُصدق في الإمارات 2024

أطلقت فيفو هاتفها الجديد Vivo Y19s لعام 2024، الذي يجمع بين الأداء الفائق والتصميم الأنيق، ليقدم تجربة استثنائية لعشاق الهواتف الذكية. يتميز الهاتف بمواصفات تقنية متقدمة تشمل شاشة رائعة، معالج قوي، وكاميرا فائقة الجودة. والأهم من ذلك، أن سعره في الإمارات يناسب مختلف الفئات، مما يجعله الخيار الأمثل لمحبي التكنولوجيا الحديثة.

كتب محمد سعد – تعلن شركة فيفو عن أحدث هواتفها للمنافسة في الفئة الاقتصادية بعملاق جديد هاتف Vivo Y19s الذي جاء بتصميم مميز ومواصفات حديثة مع فئة سعرية مناسبة لجميع الأشخاص، ويتميز الهاتف بشاشة بمساحة كبيرة بنوع IPS LCD، كما يستخدم بطارية قوية تعمل لمدة أطول بدون قلق من تفريغ الشحن فدعونا في هذا المقال نتعرف على أهم مواصفات هاتف Vivo Y19s وأسعاره ومميزاته على النحو التالي غرثوف بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تفاصيل التصميم من الخارج هاتف Vivo Y19s

يأتي الموبايل بتصميم جذاب وأنيق مع مقاومة للماء كما يأتي برينج لايت أسفل الكاميرات الخلفية يضيئ مع الشحن والموسيقى مع أبعاد ووزن مميز كالآتي:

يأتي هاتف Vivo Y19s بأبعاد 165.8×76.1×8.1 ملم.

الوزن 198 جرام.

الألوان يأتي موبايل فيفو Y19s باللون الفضي والأزرق والأسود.

يستخدم خامات تصنيع من البلاستيك المقاوم للكسر من الخارج.

يأتي هاتف Vivo Y19s بأبعاد 165.8×76.1×8.1 ملم.

الوزن 198 جرام.

الألوان يأتي موبايل فيفو Y19s باللون الفضي والأزرق والأسود.

يستخدم خامات تصنيع من البلاستيك المقاوم للكسر من الخارج.

ما هي أهم مواصفات هاتف Vivo Y19s

يتميز الهاتف بمواصفات عالية مناسبة جداً للشباب وتجعله الخيار الأمثل وتتلخص في الآتي:

المواصفات التفاصيل المعالج والأداء يأتي من نوع Unisoc Tiger T612

دقة تصنيع الـ 12 نانو ميتر

أما المعالج الرسومي بنوع Mali-G57 نفس نوع معالج هاتف ريلمي C63 المميز الشاشة تأتي شاشة هاتف Vivo Y19s من نوع IPS LCD

الجودة HD وبدقة 720×1608 بكسل

المساحة تأتي بمقاس 6.68 بوصة

معدل التحديث تأتي بتردد الـ 90 هرتز

درجة السطوع 1000 شمعة الكاميرا الأمامية يأتي بعدسة سيلفي بدقة 5 ميجا بكسل الكاميرات الخلفية يأتي هاتف Vivo Y19s بكاميرا خلفية أساسية بدقة 50 ميجا بكسل

الهاتف مزود بفلاش خلفي نوع LED شبكات الاتصال والشرائح يدعم شبكات الـ 2G والـ 3G والـ 4G

يدعم تشغيل عدد 2 شريحة نانو سيم سوفت وير يعمل هاتف فيفو Y19s بنظام تشغيل أندرويد 14

أما واجهة المستخدم Funtouch 14 البطارية السعة تأتي 5500 مللي أمبير

قوة الشحن 15 واط

يدعم الشحن العكسي

ما هي مميزات هاتف Vivo Y19s

عروض على الهواتف الذكية

يأتي الهاتف طارد لقطرات الماء بتصنيف IP64.

من مزايا الجوال أنه مقاوم للصدمات والكسر بشكل كبير بشهادة شركة SGS.

أداء صوتي ممتاز فهو يستخدم سماعات خارجية بنوع ستريو كما بطل أوبو هاتف Oppo A79 5G.

يدعم إمكانية زيادة مساحة التخزين بتركيب كارت ميموري أثناء وجود شريحتين الاتصال في نفس الوقت.

بطارية تعمل لفترة طويلة خلال الاستعمال اليومي بدون قلق فهي 5500 M/A.

يعمل بأحدث نظام تشغيل أندرويد 14.

تصميم مميز وأنيق منافس قوي للفئة الاقتصادية.

ما هي عيوب هاتف Vivo Y19s الجديد من رغم المميزات الكثيرة لهاتف فيفو Y19s إلا أنه يوجد بعض العيوب التي يجب توضيحها مع الأعتبار أنه هاتف اقتصادي وهي كالتالي:

لا يدعم الموبايل ميكروفون إضافي لعزل الضوضاء عند المكالمات أو التصوير والتسجيل.

المعالج المستخدم يقدم أداء ليس بجيد في حين وجود معالج أقوى في الهواتف المنافسة.

الشاشة بدقة HD فقط كان من الأفضل أن تكون بدقة FHD، كما أنها تأتي بحواف كبيرة تقلل من مساحة الشاشة.

بطارية كبيرة ولاكن قوة الشحن ضعيفة نسبياً تأتي 15 واط.

كم سعر هاتف Vivo Y19s في الامارات يأتي موبايل فيفو Y19s بأسعار لا تقبل المنافسة مقابل إمكانياته العالية مما تجله الخيار الأمثل للشراء وهي كالتالي:

يتوفر بمبلغ حوالي 470 درهم إماراتي لنسخة 128 و6 جيجا رام.

لا تفوّت فرصة اقتناء هاتف Vivo Y19s الذي يقدم مزيجًا مذهلًا من المواصفات الجذابة والسعر الاقتصادي. سارع بالحصول عليه في الإمارات 2024 واستمتع بتجربة هاتف ذكي لا مثيل لها.