تعرف على مواصفات وسعر هاتف Samsung Galaxy A36 قبل طرحه في الأسواق

سامسونج تستعد لإطلاق هاتفها الجديد Samsung Galaxy A36 الذي يتميز بمواصفات مبتكرة وتصميم أنيق يناسب مختلف احتياجات المستخدمين. الهاتف يقدم أداءً قويًا بفضل معالجه الحديث، شاشة عالية الدقة، وكاميرا احترافية، كل ذلك بسعر تنافسي يجعل منه خيارًا مثاليًا. في هذا المقال، نستعرض أهم المواصفات المتوقعة وسعر الهاتف قبل طرحه في الأسواق.

كتب محمد سعد – تجري شركة سامسونج إستعدادتها, لإطلاق هاتف من الفئة ‘A’، مجهّز بمواصفات ممتازة وكاميرات عالية الأداء, وفي إطار حرص موقعنا, علي تقديم كل ما يهم القراء, نستعرض مواصفات هاتف سامسونج الجديد صعغزض بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

مواصفات هاتف سامسونج الجديد Samsung Galaxy A36

وبحسب ما تم الإعلان فإن هاتف سامسونج الجديد, سيحمل إسم Samsung Galaxy A36 , ووفقاً لما كشفته التسريبات, فقد حصل الهاتف على هيكل أبعاده (162.6/77.9/7.4) ملم، وحمي من الماء والغبار وفق معيار IP67.

كما جاء هاتف سامسونج الجديد , بـ شاشة Super AMOLED، مقاس 6.64 بوصة، دقة عرضها (2340/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، وحميت بزجاج Corning Gorilla Glass Victus المقاوم للصدمات والخدوش.

كاميرات عالية الأداء

ووفقاً لما تم الإعلان عنه, فإن هاتف سامسونج الجديد, يأتي بـ كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (50+8+5) ميجابيكسل، توثق فيديوهات 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية، بجانب كاميرا أمامية فجاءت بدقة 12 ميجابيكسل.

وبحسب التسريبات, فإن هاتف سامسونج الجديد يعمل بنظام Android 15، ومعالجات من نوع Snapdragon 6 Gen 3 أو Snapdragon 7s Gen 2، ومعالج رسوميات من نوع Adreno.

تقنيات هاتف سامسونج الجديد

هذا, وقد قامت شركة سامسونج بـ دعم الهاتف الجديد, بـ منفذين لشرائح الإتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبوصلة إلكترونية، وتقنيات ‘بلوتوث 5.3’، وتقنيات لتحديد المواقع عبر أنظمة GPS وGALILEO وGLONASS وBDS.

هاتف Samsung Galaxy A36 يعد إضافة قوية لسلسلة هواتف سامسونج المتوسطة، مع مزيج من الأداء العالي والسعر المناسب. ترقبوا طرحه في الأسواق قريبًا للاستمتاع بأحدث تقنيات سامسونج.