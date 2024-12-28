“للكويتيين: شروط وإجراءات التسجيل للحج لعام 1446 هـ”

مع اقتراب موسم الحج لعام 1446 هـ / 2025 م، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت عن فتح باب التسجيل للراغبين في أداء الفريضة. في هذا المقال، نستعرض الخطوات التفصيلية للتسجيل، الشروط المطلوبة، وأهم المواعيد التي يجب الالتزام بها. لا تفوت فرصة أداء فريضة الحج هذا العام، واتبع الإرشادات لضمان تجربة سهلة وسلسة.

كتب محمد سعد – إجراءات التسجيل للحج للكويتيين للموسم 2025 / 1446 حيث تم إغلاق باب تقديم الطلبات للتسجيل الإلكتروني في الحج لموسم 1445 في الكويت، ويعرض موقعنا في المقال التالي إجرَاءات التسجيل للحج للكويتيين بعد إتمام عملية فرز وقبول الطلبات مع بيان كيفية الاستعلام عن تسجيل موسم الحج 1445 نحلظد بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

إجراءات التسجيل للحج للكويتيين للموسم 2025 / 1446

يمكن تلخيص إجرَاءات التسجيل للحج للكويتيين للموسم 2025 / 1446 على النحو الآتي:

الاستعلام عن التسجيل في الحج عبر البوابة الإلكترونية للتحقق من القبول.

سداد 25 % من كلفة الحج كدفعة أولى لضمان التسجيل في الحملة.

تغيير الحملة لمرة واحدة فقط في موعد أقصاه 31 يناير 2024 والمصادقة عبر تطبيق هويتي.

متابعة موقع وزارة الأوقاف لإتمام إجراءات التسجيل في الحج بحسب الإرشادات.

طريقة الاستعلام عن اجراءات التسجيل للحج للكويتيين

يمكن الاستعلام عن إجرَاءات التسجيل للحج للكويتيين للموسم 2025 / 1446 باتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى صفحة الاستعلام عن التسجيل الإلكتروني لحجاج دولة الكويت .

الضغط على الرّابط المرفق في الصفحة.

إدخال الرقم المدني في الحقل المخصص له.

الضغط على مربع “المصادقة مع هويتي”.

تشغيل تطبيق هويتي على الهاتف الجوال.

التوجه نحو طلبات المصادقة.

قبول طلب المصادقة الوارد من وزارة الأوقاف.

العودة إلى صفحة الاستعلام عن التسجيل في الحج.

الاطلاع على بيانات الطلب المقدم للتسجيل في الحج.

اتباع الإرشادات الواردة لإتمام إجراءات التسجيل في الحج.

رقم الاستعلام عن إجراءات التسجيل للحج للكويتيين

يمكن للمواطنين الكويتيين ممن تقدموا بطلبات التسجيل في الحج للموسم 2025 / 1446 الاستعلام عن إجرَاءات التسجيل للحج من خلال التواصل مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت عبر تطبيق واتساب على الأرقام التالية:

رقم واتساب الاستعلام عن إجرَاءات التسجيل للحج للكويتيين: 22342385، 22342238.

رابط الاستعلام عن اجراءات التسجيل للحج للكويتيين

يمكن الانتقال إلى صفحة الاستعلام عن التسجيل للحج للكويتيين للموسم 2025 / 1446 عبر الرّابطhttps://hajj-register.awqaf.gov.kw مباشرةً، حيث يتم النقر على الرّابط المرفق في الصفحة ثم يتم إدخال الرقم المدني لمتابعة خطوات الاستعلام الواردة في المقال.

وإلى هنا نصل إلى ختام مقالنا الذي تطرقن من خلاله إلى موضوع إجرَاءات التسجيل للحج للكويتيين للموسم 2025 / 1446 حيث تم شرح خطوات الاستعلام عن طلبات التسجيل في الحج للكويتيين مع بيان الإجرَاءات اللاحقة لعملية فرز وقبول طلبات الحج.

أداء فريضة الحج حلم يتطلع إليه الجميع، ومع توفير وزارة الأوقاف نظامًا إلكترونيًا ميسرًا، أصبح التسجيل أسهل من أي وقت مضى. احرص على الالتزام بالشروط والمواعيد لتكون من بين المقبولين هذا الموسم. لمزيد من التفاصيل، تابع التحديثات الرسمية عبر موقع الوزارة الإلكتروني.