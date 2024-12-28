“سلطنة عُمان: تحديثات رواتب الخدمة المدنية والعلاوة الدورية الجديدة”

أعلنت سلطنة عُمان عن تحديثات جديدة تتعلق برواتب موظفي الخدمة المدنية، شملت تفاصيل العلاوات الدورية وجدول الدرجات الوظيفية. تهدف هذه التحديثات إلى تحسين أوضاع العاملين وضمان تحقيق العدالة بين الموظفين. في هذا المقال، سنستعرض أحدث جدول للرواتب والعلاوات وأبرز الشروط والمزايا المرتبطة بها.

كتب محمد سعد – تتيح هذه الخدمة التعرف على الدرجات المالية المعمول بها في سلطنة عمان للعام 2024، وذلك من خلال الجدول التالي بزخخظ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة :

الدرجة الراتب الأساسي والبدلات والعلاوات الأساسي العلاوة الدورية السكن الكهرباء الماء الهاتف الانتقال غلاء المعيشة الأولى ٢٦٠٠ ٨٠ ٦٠٠ ٦٠ ٤٠ ٤٠ ٣٩٠ ٥٠ الثانية ١٩٥٠ ٦٠ ٥٥٠ ٦٠ ٤٠ ٤٠ ٢٩٠ ٥٠ الثالثة ١٥٠٠ ٤٠ ٥٠٠ ٥٥ ٣٥ ٣٥ ٢٢٥ ٥٠ الرابعة ١٢٦٠ ٤٠ ٤٥٠ ٥٠ ٣٥ ٣٥ ١٩٠ ٥٠ الخامسة ١٠٨٠ ٢٥ ٤٢٥ ٥٠ ٣٠ ٣٠ ١٦٠ ٥٠ السادسة ٩٥٠ ٢٠ ٤٠٠ ٤٥ ٣٠ ٣٠ ١٤٥ ٦٠ السابعة ٨٣٠ ٢٠ ٣٧٥ ٤٠ ٣٠ ٣٠ ١٢٥ ٦٠ الثامنة ٧٣٠ ١٥ ٣٥٠ ٤٠ ٢٥ ٢٥ ١١٠ ٦٠ التاسعة ٥٥٠ ١٥ ٢٧٥ ٣٠ ٢٠ ٢٠ ٨٠ ٦٠ العاشرة ٤٦٠ ١٥ ٢٥٠ ٣٠ ٢٠ ٢٠ ٧٠ ٦٠ الحادية عشرة ٤٠٠ ١٥ ١٨٠ ٢٥ ٢٠ ٢٠ ٦٠ ٨٠ الثانية عشرة ٣٦٠ ٨ ١٢٠ ٢٥ ١٥ ١٥ ٥٥ ٨٠ الثالثة عشرة ٣١٠ ٨ ١٠٠ ٢٠ ١٥ ١٥ ٥٠ ٨٠ الرابعة عشرة ٢٧٠ ٨ ١٠٠ ٢٠ ١٠ ١٠ ٤٠ ٩٠ الخامسة عشرة ٢٥٠ ٧ ٨٠ ٢٠ ١٠ ١٠ ٤٠ ٩٠ السادسة عشرة ٢٣٠ ٦ ٨٠ ١٠ ٦ ٥ ٣٠ ١٠٠ السابعة عشرة ٢٠٠ ٦ ٦٠ ١٠ ٦ ٥ ٣٠ ١٠٠ الثامنة عشرة ١٧٠ ٥ ٦٠ ١٠ ٦ ٥ ٣٠ ١٠٠

تأتي هذه التحديثات ضمن جهود الحكومة العُمانية لتحسين بيئة العمل في القطاع المدني وتحفيز الموظفين. للحصول على مزيد من التفاصيل حول الرواتب والعلاوات، يُنصح بمتابعة الإعلانات الرسمية من الجهات المختصة. تأكد من الالتزام باللوائح للحصول على الاستفادة الكاملة من هذه المزايا.