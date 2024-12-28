“جامعة ظفار تفتح باب التوظيف: فرص مميزة لأعضاء هيئة التدريس 2025-2026”

أعلنت جامعة ظفار، إحدى المؤسسات الأكاديمية الرائدة في سلطنة عُمان، عن حاجتها لتعيين أعضاء هيئة تدريس للعام الأكاديمي 2025-2026. تشمل الفرص المتاحة تخصصات متنوعة، مع تقديم مزايا وظيفية تنافسية تستهدف جذب الكفاءات من العُمانيين وغيرهم. إذا كنت تطمح للانضمام إلى بيئة أكاديمية مبتكرة وداعمة، فإن هذه الفرصة قد تكون مناسبة لك.

كتب محمد سعد – تعلن جامعة ظفار عن توفر وظيفة شاغرة في وحدة الرياضيات ضمن البرنامج التأسيسي للعام الدراسي 2025-2026 . اسطعس بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة ;

تشمل الوظيفة تدريس الرياضيات للطلاب في مرحلة ما قبل التخصص الأكاديمي، وتتمثل المهام الرئيسية في توفير تعليم متميز في مجال الرياضيات، إضافة إلى تحضير وتقديم المحاضرات والدروس، وتقييم تقدم الطلاب من خلال الامتحانات والمشروعات المختلفة.

المؤهلات المطلوبة في وظيفة جامعة ظفار:

1. بالنسبة للمرشحين العمانيين:

يجب على المرشحين العمانيين الراغبين في التقديم لوظيفة مدرس/محاضر في وحدة الرياضيات أن يستوفوا إحدى المجموعات التالية من المؤهلات الأكاديمية والخبرات:

المجموعة الأولى:

درجة الماجستير في التربية (بدوام كامل) مع تخصص في الرياضيات، بشرط أن يكون المعدل التراكمي لا يقل عن 3.0.

خبرة تدريسية لا تقل عن عامين في مستوى ما بعد المرحلة الثانوية، بعد إكمال درجة الماجستير.

المجموعة الثانية:

درجة الماجستير في الرياضيات (بدوام كامل)، بشرط أن يكون المعدل التراكمي لا يقل عن 3.0.

درجة البكالوريوس في الرياضيات.

خبرة تدريسية لا تقل عن ثلاث سنوات في المستوى الأساسي بعد إتمام درجة الماجستير.

يتمتع المرشحون العمانيون الذين ليس لديهم خبرة تدريسية سابقة بفرصة للتقديم لوظيفة مدرب إذا استوفوا كافة المؤهلات الأخرى.

2. بالنسبة للمرشحين غير العمانيين:

يجب أن يكون لدى المرشحين غير العمانيين درجة الماجستير والدكتوراه (بدوام كامل) في الرياضيات، مع معدل تراكمي لا يقل عن 3.2.

يجب أن يمتلك المرشح خبرة تدريسية لا تقل عن ثلاث سنوات في مستوى ما بعد المرحلة الثانوية بعد الحصول على درجة الماجستير.

3. المتطلبات الأخرى لجميع المرشحين:

إجادة اللغة الإنجليزية: يجب على جميع المتقدمين – سواء كانوا عمانيين أو غير عمانيين – أن يكون لديهم إتقان جيد للغة الإنجليزية. يُشترط أن يكون لدى المتقدم درجة 6.0 على الأقل في اختبار IELTS أو ما يعادله من اختبارات TOEFL.

المزايا المقدمة في وظيفة جامعة ظفار:

توفر جامعة ظفار للمرشحين الناجحين العديد من المزايا المتميزة، من أبرزها:

عقد عمل قابل للتجديد يبدأ في سبتمبر من كل عام.

راتب تنافسي يتماشى مع المعايير الأكاديمية المحلية والدولية.

بدل سكن ومواصلات لتغطية تكاليف السكن والتنقل.

التأمين الصحي للموظف وعائلته.

60 يومًا من الإجازة السنوية المدفوعة الأجر في شهري يوليو وأغسطس.

بدل تعليمي لما يصل إلى طفلين.

رحلات طيران ذهابًا وإيابًا إلى بلد المرشح الأصلي للمرشح وزوجته وما يصل إلى طفلين.

مكافأة نهاية الخدمة تعادل راتب شهر أساسي عن كل سنة خدمة، تُدفع عند نهاية الخدمة.

طريقة التقديم في وظيفة جامعة ظفار:

على جميع الراغبين في التقديم للوظيفة تحميل خطاب التقديم وسيرتهم الذاتية عبر النظام الإلكتروني المخصص للتوظيف في جامعة ظفار. يتم تقييم الطلبات بناءً على مدى توافق المؤهلات مع متطلبات الوظيفة المحددة.

تعد هذه الفرصة المهنية بمثابة فرصة متميزة للمهنيين الذين يمتلكون الخبرة والمعرفة الأكاديمية المتقدمة في مجال الرياضيات. كما توفر جامعة ظفار بيئة تعليمية حديثة تساهم في تطوير الكوادر الأكاديمية وتعزيز الخبرات التعليمية للطلاب في مختلف التخصصات.

لمطالعة إعلان وظيفة جامعة ظفار والتقديم عبر الموقع الرسمي اضغط هنا

اغتنم فرصة الانضمام إلى جامعة ظفار، حيث تُقدّم بيئة أكاديمية داعمة ومزايا وظيفية عالية المستوى. سارع بالتقديم لضمان مكانك بين الكوادر المتميزة للعام الأكاديمي 2025-2026. للمزيد من التفاصيل حول التخصصات وآلية التقديم، يُرجى زيارة الموقع الرسمي للجامعة.