“تعرف على رسوم الدراسة في كلية البريمي الجامعية لعام 2025: تفاصيل كاملة”

إذا كنت تخطط للالتحاق بكلية البريمي الجامعية في سلطنة عُمان لعام 2025، فمن المهم أن تتعرف على الرسوم الدراسية الخاصة بالبرامج المختلفة. توفر الكلية مجموعة متنوعة من التخصصات في برامج البكالوريوس، الدبلوم، والماجستير، مع رسوم دراسية تنافسية تناسب احتياجات الطلاب. في هذا المقال، ستجد تفاصيل شاملة حول الرسوم الدراسية وعدد الساعات المعتمدة لكل برنامج.

كتب محمد سعد – تشمل رسوم الدراسة في كلية البريمي الجامعية في سلطنة عمان رسوم القبول والتسجيل ورسوم الساعات الدراسية المعتمدة بحسب كل تخصص، إلى جانب رسوم الاستفادة من الخدمات الإضافية المقدمة في مرافق الكلية نسرعخ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

كم رسوم الدراسة في بكالوريوس كلية البريمي الجامعية

تختلف رسوم الدراسة في برامج بكالوريوس كلية البريمي الجامعية في سلطنة عمان باختلاف التخصصات وباختلاف عدد الساعات المعتمدة لكل تخصص، وتتحدد هذه الرسوم بموجب دليل الطالب على النحو التالي:

رسوم الدراسة في قسم اللغة الانجليزية كلية البريمي الجامعية

حددت كلية البريمي الجامعية رسوم الدراسة في تخصصات قسم اللغة الإنجليزية وآدابها على النحو التالي:

البرامج رسوم الساعة الدراسية المعتمدة عدد الساعات الدراسية المعتمدة رسوم الدراسة الإجمالية برنامج البكالوريوس في اللغة الإنجليزية 56.100 ريال عماني 129 ساعة معتمدة 7236.9 ريال عماني برنامج البكالوريوس في الترجمة 56.100 ريال عماني 129 ساعة معتمدة 7236.9 ريال عماني

رسوم الدراسة في قسم إدارة الأعمال والمحاسبة كلية البريمي الجامعية

حددت كلية البريمي الجامعية رسوم الدراسة في تخصصات قسم إدارة الأعمال والمحاسبة على النحو التالي:

البرامج رسوم الساعة الدراسية المعتمدة عدد الساعات الدراسية المعتمدة رسوم الدراسة الإجمالية برنامج البكالوريوس في المحاسبة 66.30 ريال عماني 129 ساعة معتمدة 8552.700 ريال عماني برنامج البكالوريوس في إدارة الأعمال 56.100 ريال عماني 123 ساعة معتمدة 6900.300 ريال عماني بكالوريوس العلوم المالية والمصرفية 66.30 ريال عماني 123 ساعة معتمدة 8154.90 ريال عماني بكالوريوس تنمية الموارد البشرية 56.100 ريال عماني 123 ساعة معتمدة 6900.300 ريال عماني بكالوريوس التسويق 56.100 ريال عماني 123 ساعة معتمدة 6900.300 ريال عماني بكالوريوس التجارة الدولية 56.100 ريال عماني 123 ساعة معتمدة 6900.300 ريال عماني بكالوريوس اقتصاد الأعمال 65.000 ريال عماني 132 ساعة معتمدة 8580.000 ريال عماني

رسوم الدراسة في قسم تقنية المعلومات كلية البريمي الجامعية

حددت كلية البريمي الجامعية رسوم الدراسة في تخصصات قسم كلية تقنية المعلومات وفق الجدول التالي:

البرامج رسوم الساعة الدراسية المعتمدة عدد الساعات الدراسية المعتمدة رسوم الدراسة الإجمالية برنامج بكالوريوس أنظمة المعلومات 66.30 ريال عماني 123 ساعة معتمدة 8154.900 ريال عماني برنامج بكالوريوس علوم الحاسوب الآلي 66.30 ريال عماني 126 ساعة معتمدة 8353.800 ريال عماني برنامج بكالوريوس هندسة البرمجيات 66.30 ريال عماني 123 ساعة معتمدة 8154.900 ريال عماني

رسوم الدراسة في برنامج القانون كلية البريمي الجامعية

حددت كلية البريمي الجامعية رسوم الدراسة في برنامج القانون وفق الجدول التالي:

البرنامج رسوم الساعة الدراسية المعتمدة عدد الساعات الدراسية المعتمدة رسوم الدراسة الإجمالية بكالوريوس القانون 66.300 ريال عماني 129 ساعة معتمدة 8552.700 ريال عماني

كم رسوم الدراسة في ماجستير كلية البريمي الجامعية

تتحدد رسوم الدراسة في برامج ماجستير كلية البريمي الجامعية على النحو التالي:

البرنامج رسوم الساعة الدراسية المعتمدة عدد الساعات الدراسية المعتمدة رسوم الدراسة الإجمالية ماجستير القانون العام 130.000 ريال عماني 30 ساعة معتمدة 3900.000 ريال عماني ماجستير القانون الخاص 130.000 ريال عماني 30 ساعة معتمدة 3900.000 ريال عماني ماجستير إدارة الأعمال 130.000 ريال عماني 30 ساعة معتمدة 3900.000 ريال عماني

كم رسوم القبول والتسجيل في كلية البريمي الجامعية

تتحدد رسوم القبول والتسجيل في تخصصات كلية البريمي الجامعية في سلطنة عمان على النحو الآتي:

نوع الرسوم قيمة الرسوم رسوم التسجيل في بكالوريوس القانون كلية البريمي الجامعية 100.000 ريال عماني غير مستردة رسوم التسجيل في ماجستير القانون كلية البريمي الجامعية 150.000 ريال عماني غير مستردة

رسوم إضافية للدراسة في كلية البريمي الجامعية

تشمل الرسوم الإضافية المرافقة للدراسة في تخصصات كلية البريمي الجامعية في سلطنة عمان التكاليف التالية:

البرنامج نوع الرسوم قيمة الرسوم برامج البكالوريوس رسوم التخرج للطلبة غير المبعوثين على نفقة وزارة التعليم العالي 20 ريال عماني رسوم شهادة تخرج كرتونية (بدل فاقد) 30 ريال عماني رسوم إفادة (بدل فاقد) 20 ريال عماني رسوم كشف درجات أصلي 10 ريال عماني رسوم بطاقة جامعية (بدل فاقد) 5 ريال عماني رسوم تقديم طلب مراجعة الدرجات 3 ريال عماني برامج الماجستير رسوم شهادة كرتونية (جدارية) (بدل فاقد) 30 ريال عماني رسوم إفادة (بدل فاقد) 20 ريال عماني رسوم كشف درجات خريج أصلي 10 ريال عماني رسوم بطاقة جامعية (بدل فاقد) 10 ريال عماني

سواء كنت تبحث عن درجة البكالوريوس، الدبلوم المتقدم، أو الماجستير، فإن كلية البريمي الجامعية تقدم برامج أكاديمية متخصصة برسوم تناسب الجميع. لا تفوت فرصة الانضمام إلى إحدى المؤسسات التعليمية المرموقة في سلطنة عُمان. للمزيد من التفاصيل، تواصل مع قسم القبول والتسجيل أو زر الموقع الرسمي للكلية.