أهم التخصصات الجديدة المطلوبة في سوق العمل السعودي لعام 2025

مع تسارع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية في المملكة العربية السعودية، يشهد سوق العمل تغييرات كبيرة تفتح آفاقًا واسعة للتخصصات الجديدة والمطلوبة. مع رؤية 2030، تبرز الحاجة إلى مهارات متميزة تتماشى مع التنمية المستدامة والتوجهات العالمية، مما يجعل اختيار التخصص الصحيح عاملاً حاسمًا في بناء مستقبل وظيفي ناجح.

كتب محمد سعد – إذا كنت طالبًا في إحدى جامعات المملكة العربية السعودية، فإن معرفتك بالقطاعات المطلوبة في سوق العمل السعودي أمرًا مهمًا لك، لأن تلك المعرفة تتيح لك تأهيل نفسك وتطوير مهاراتك في المجال الذي سوف تقرر التخصص فيه، حتى تكون مؤهلًا للعمل بعد التخرج وتضمن العثور على فرصة عمل تناسب تطلعاتك وطموحاتك، وبالتالي فإن فهمك لاحتياجات سوق العمل وتغيرات العصر هو الطريق الذي يقودك لأن تكون مبدعًا ورائدًا في مجالك ذقااز بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

وقد شهد سوق العمل السعودي تطورًا كبيرًا، خاصة بعد الطفرة الاقتصادية التي حققتها المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة، وحرص حكومتها على الاستثمار في مختلف القطاعات، وفتح الدولة أبوابها أمام الاستثمار الأجنبي، تنفيذًا لرؤية 2030، وهو ما أدى إلى خلق عدد كبير من فرص العمل في مجالات عدة برواتب مجزية، فإذا كانت لديك الرغبة في معرفة ما هي أكثر التخصصات طلبًا في سوق العمل السعودي؛ تابع هذا المقال.

التخصصات المطلوبة في سوق العمل السعودي:

تتعدد التخصصات المطلوبة في سوق العمل السعودي، وهي التخصصات التي تتوافق مع رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل غير النفط. تبرز من بين التخصصات المطلوبة في سوق العمل السعودي مثل الطاقة المتجددة والرعاية الصحية كمحاور رئيسية، بينما تنمو فرص العمل في قطاع التجزئة والتكنولوجيا، بما في ذلك الأمن السيبراني والبرمجيات. يتسارع الاهتمام أيضًا بقطاعات مثل النقل واللوجستيات، والثقافة والفنون، والذكاء الاصطناعي، مما يخلق فرصًا جديدة ويعزز تنوع سوق العمل السعودي ليدعم طموحات التنمية المستقبلية.

ويمكن توضيح تلك التخصصات فيما يلي:

التخصصات المطلوبة في قطاع الطاقة المتجددة

يُعد قطاع الطاقة المتجددة من أكثر التخصصات المطلوبة في المملكة العربية السعودية، نتيجة اعتماد دول العالم على مصادر الطاقة النظيفة بدلًا من النفط والوقود، وهو ما جعل المملكة تتجه إلى بناء مشروع نيوم، والذي يُعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

ولذلك، ستكون التخصصات الهندسية في مجال الطاقة من بين الأكثر طلبًا، وأبرز تلك التخصصات:

الهندسة الكيميائية

يُعد تخصص الهندسة الكيميائية من التخصصات المطلوبة للعمل في قطاع الطاقة المتجددة، وهو تخصص يجمع بين الهندسة والعلوم الكيميائية، ويعني بتدريس العمليات التي تساعد على تحويل الموارد الطبيعية إلى طاقة نظيفة ومستدامة، وكيفية تصميم تقنيات تساعد على تقليل الانبعاثات الضارة ومعالجة المياه، من أجل الحد من التلوث.

كما يركز هذا التخصص على تدريس كيفية تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كيميائية، وآليات إنتاج الوقود الأحفوري، والتقنيات التي تساعد على تخزين الكربون لتقليل انبعاثاته.

الهندسة الكهربائية والطاقة المتجددة

لا يقل مجال الهندسة الكهربائية في قطاع الطاقة المتجددة أهمية عن مجال الهندسة الكيميائية، إذ يركز هذا التخصص على الاستفادة من الطاقة الشمسية وتحويل ضوء الشمس إلى كهرباء، وكيفية تحويل طاقة الرياح إلى كهرباء، فضلًا عن الأنظمة المُستخدمة في تخزين الطاقة من أجل توفيرها، وآلية الاستفادة من المياه المتدفقة في توليد الكهرباء.

الهندسة النووية

تُعد الطاقة النووية من العوامل التي تساعد على تحقيق أهداف الاستدامة على الرغم من أنها ليست من مصادر الطاقة المتجددة، الأمر الذي جعل من تخصص الهندسة النووية من أهم التخصصات التي يزداد الطلب على خريجيه، لأنه يركز على تدريس كيفية تصميم أنظمة الطاقة النووية التي يمكن أن تكون مصدرًا للطاقة الكهربائية، وتصميم المفاعلات النووية التي تستهلك الوقود النووي بشكل أكثر كفاءة، إضافة إلى تدريس كيفية إنتاج كميات كبيرة من الطاقة باستخدام مفاعلات الاندماج النووي.

ومن الوظائف المتوفرة التي تنتظر خريجي تلك التخصصات: مهندس الطاقة المتجددة، محلل الطاقة المتجددة، مستشار الطاقة، فني تركيب الألواح الشمسية، فني توربينات الرياح.

التخصصات المطلوبة في قطاع الرعاية الصحية

مع ازدياد الحاجة إلى الخدمات الصحية اليوم أكثر من أي وقت مضى بسبب انتشار الأوبئة، عملت المملكة العربية السعودية على تطوير القطاع الصحي، ومن المقرر استمرار هذا التطوير خلال السنوات المُقبلة.

ونتيجة لما سبق ذكره، هناك طلب كبير على المتخصصين في الرعاية الصحية في مختلف المنشآت الصحية للمملكة، ولذلك تتوفر العديد من الوظائف في عدة تخصصات طبية مثل:

الطب البشري

شهد مجال الطب البشري تطورًا هائلُا صاحبه تطورًا في الخدمات الصحية المُقدمة للمرضى، من خلال استخدام أحدث التقنيات في تقديم تلك الخدمات مثل الذكاء الاصطناعي الذي يساعد على تشخيص الأمراض، وتنفيذ العمليات الجراحية عن طريق الروبوتات.

ونظرًا لأهمية هذا المجال، فقد نفذت المملكة خطة افتتاح مجموعة كبيرة من المستشفيات والمراكز الصحية، وبالتالي ازداد الطلب على الأطباء ومقدمي خدمات الرعاية الصحية.

الصحة العامة

يركز مجال الصحة العامة في قطاع الرعاية الصحية بالمملكة العربية السعودية على تنفيذ برامج التطعيم للوقاية من الأمراض المعدية، وإطلاق الحملات التي تركز على التوعية بأهمية الوقاية من الأمراض المزمنة، وتعزيز وعي المواطن السعودي بقضايا الصحة العامة.

كما يركز هذا المجال على تطوير برامج الاستجابة الفورية للأوبئة، وتحسين مستوى الصحة العامة من خلال إجراء الأبحاث المتعلقة بالصحة العامة.

التمريض

خلال السنوات الأخيرة ازداد الطلب على العاملين في مجال التمريض خاصة بعد توسع المملكة في افتتاح عدد كبير من المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية، وبالتالي يركز هذا المجال على تعليم كيفية تقديم الرعاية الصحية المباشرة للمرضى، واكتساب مهارات متخصصة في تقديم الرعاية لحالات الطوارئ أو لذوي الأمراض المزمنة أو الحادة.

إدارة الرعاية الصحية

وهو المجال المعني بتنفيذ برامج الصحة العامة والتوعية الصحية من أجل الوقاية من الأمراض وتقديم الخدمات الصحية للمناطق النائية الأكثر احتياجًا بكفاءة، ويركز مجال إدارة الرعاية الصحية على تعليم الأطباء كيفية تقديم خدمات الرعاية الوقائية وتحديد أفضل علاج للمرضى.

ويعمل خريجو تلك التخصصات في وظائف كثيرة منها: أطباء، ممرضين، علماء الكيمياء الحيوية، مهندسي الأدوية.

التخصصات المطلوبة في قطاع التجزئة والشركات الناشئة

تسعى المملكة العربية السعودية من خلال رؤية 2030 لزيادة نسب مساهمة قطاع التجزئة والشركات الناشئة في الناتج المحلي الإجمالي السعودي، من أجل رفع هذا الناتج من هذين القطاعين.

ونتيجة اهتمام الحكومة السعودية بقطاع التجزئة والشركات الناشئة، ظهرت العديد من فرص العمل وخاصة في تخصصات:

الاقتصاد والتسويق

هناك احتياجات متزايدة للمتخصصين في مجال الاقتصاد والتسويق بقطاع التجزئة والشركات الناشئة في السعودية، نظرًا لدور هذا المجال في زيادة نمو قطاع التجزئة حتى يكون مساهمًا فعالًا في الناتج المحلي الإجمالي، ومواكبة التحولات الرقمية التي تشهدها المملكة وأدت إلى ظهور قنوات تسويق مثل التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، فضلًا عن دوره في تطوير أفضل استراتيجيات التسويق تعزز من التوسع والنمو.

نظم المعلومات الإدارية

نظرًا للتطور الرقمي السريع الذي تشهده المملكة العربية السعودية؛ فقد بات مجال نظم المعلومات الإدارية من أهم مجالات قطاع التجزئة، لأنه يركز على تحسين كفاءة العمليات التشغيلية في الشركات الناشئة والعاملة في قطاع التجزئة، وتحليل البيانات بشكل دقيق من أجل اتخاذ القرارات المستنيرة

القانون وإدارة الأعمال

يُعد مجال القانون وإدارة الأعمال من المجالات المساهمة في نجاح قطاع التجزئة والشركات الناشئة، فمن خلال معرفة اللوائح والقوانين والتشريعات الخاصة بالأعمال التجارية تتمكن الشركات في هذا القطاع من إدارة المخاطر القانونية، وتحقيق الامتثال القانوني لتجنب توقيع عقوبات وغرامات قانونية.

التخصصات المطلوبة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

باتت الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أكثر التخصصات طلبًا في سوق العمل السعودي، نظرًا لاعتماد العلوم المستقبلية عليها، إضافة إلى اعتماد مختلف القطاعات على التقنيات التكنولوجية الحديثة.

ومن أهداف رؤية المملكة 2030، تطوير البنية التحتية الرقمية نظرًا لدورها البارز في إنشاء أنشطة صناعية حديثة، ومن ثم جذب المزيد من المستثمرين الأجانب. ونتيجة لذلك، أصبحت التخصصات الخاصة بهذا المجال من التخصصات المطلوبة بشدة ومنها:

الهندسة الإلكترونية

يدرّس هذا المجال كيفية تطوير مختلف أنظمة الاتصالات السلكية واللا سلكية بهدف تحسين البنية التحتية للاتصالات، وآلية إنشاء البرامج والتطبيقات التي تعزز من كفاءة أداء أنظمة الاتصالات.

الهندسة الميكانيكية

تعمل الأنظمة الميكانيكية على تحسين أداء التقنيات الرقمية، لذلك ازدادت أهمية مجال الهندسة الميكانيكية لأن المتخصصون فيه يعملون على تطوير أحدث الأنظمة الميكانيكية الداعمة لأداء التطبيقات المختلفة، فضلًا عن دورهم في إجراء صيانة دورية لأجهزة الاتصالات من أجل تقليل أعطالها.

هندسة البرمجيات وأنظمة المعلومات

يُعد هذا المجال ركيزة أساسية في تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إذ يعمل المتخصصون فيه على تطوير البرمجيات المُستخدمة في مختلف المؤسسات، وتطوير أنظمة إدارة المعلومات من أجل تحسين كفاءة تخزين واسترجاع البيانات.

هندسة الكمبيوتر

من خلال مجال هندسة الكمبيوتر يتم إنشاء الأنظمة الحاسوبية لمختلف التطبيقات الإلكترونية، وتصميم وتنفيذ شبكات الكمبيوتر التي تسهل اتصال الأجهزة مع بعضها البعض وتزيد من سرعته، فضلًا عن إنشاء أنظمة الحوسبة السحابية التي تسهل من الوصول إلى البيانات.

الأمن السيبراني

بعد زيادة الهجمات الإلكترونية على أنظمة مختلف المؤسسات خلال السنوات الأخيرة، ازدادت أهمية مجال الأمن السيبراني وازداد الطلب على المتخصصين فيه، لأنه المعني بحماية الشبكات والمعلومات الحساسة من أي تهديد إلكتروني باستخدام أنظمة الأمان الفعالة.

التخصصات المطلوبة في قطاع النقل وسلاسل التوريد واللوجستيات

تربط المملكة العربية السعودية بين ثلاثة قارات، بخلاف الممرات المائية التي تحيط بها، وهو الموقع الاستراتيجي الذي خلق لدى القيادة الرغبة في استغلاله، ولذلك اهتمت الحكومة السعودية بتطوير قطاع اللوجستيات. وتعددت التخصصات التابعة لهذا القطاع والتي ازداد الطلب على المتخصصين فيها وهي:

النقل البحري

يساعد النقل البحري على تحسين كفاءة سلاسل التوريد في قطاع النقل وسلاسل التوريد واللوجستيات من خلال تسهيل حركة البضائع وتقليل أوقات الانتظار، وتقديم خدمات متطورة في الشحن البحري بموانئ السعودية، وتقديم خدمات لوجستية فعالة تضمن توفر السلع.

الموانئ

تعمل الخدمات المُقدمة في الموانئ على تعزيز التجارة الدولية، لأنها تسهل من حركة البضائع الصادرة والواردة إلى المملكة، فضلًا عن تكاملها في تقديم الخدمات اللوجستية، وهو ما أدى إلى زيادة الطلب على المتخصصين للعمل في الموانئ.

اللوجستيات وسلاسل التوريد

في هذا المجال يتم التركيز على تحسين كفاءة عمليات سلاسل التوريد وهي تخزين البضائع وإدارتها وتوزيعها، واستخدام أحدث أنظمة الإدارة لزيادة كفاءة تلك العمليات.

هندسة النظم

في ظل الاعتماد المتزايد على الأنظمة التكنولوجية في قطاع النقل وسلاسل التوريد واللوجستيات، برز مجال هندسة النظم كأحد المجالات المساهمة في دفع نمو هذا القطاع، لأن من خلاله يتم تصميم الأنظمة اللوجستية المتكاملة الجامعة بين مختلف أنواع النقل، فضلًا عن دور هندسة النظم في اتخاذ أفضل القرارات عن طريق تحليل البيانات الكبيرة.

الهندسة الصناعية

يزداد الطلب على المتخصصين في الهندسة الصناعية لدور هذا المجال في تحسين الكفاءة التشغيلية في قطاع النقل وسلاسل التوريد واللوجستيات باستخدام أحدث أساليب التحليل في تحسين العمليات وتطوير استراتيجيات فعالة لإدارة المخزون.

ويمكن لخريجي تلك التخصصات العثور على فرص عمل مميزة في الموانئ وشركات البريد وشركات الشحن وشركات الملاحة والمطارات. وفي تلك الأماكن يمكن العمل كـ: محلل عمليات، متخصص مشتريات، محللسلسلة توريد، مدير في الخدمات اللوجستية، مدير مستودعات.

تؤهلك دورات سلاسل الإمداد والإنتاج والخدمات اللوجستية المُقدمة من بكه لتحسين معارفك وتطوير مهاراتك في هذا المجال، والحصول على شهادات معترف بها عالميًا تجعلك مطلوبًا بشدة للعمل في هذا القطاع.

التخصصات المطلوبة في قطاع المعادن والتعدين

تُعد المملكة العربية السعودية من أكثر الدول امتلاكًا لمختلف المعادن ومنها الذهب والنحاس والألومنيوم، ولذلك كان هناك حرصًا شديدًا على تطوير هذا القطاع لتنويع مصادر الدخل وتطوير البنية التحتية وبناء الجسور، وكل ذلك أدى إلى زيادة الطلب على العديد من التخصصات وهي:

هندسة التعدين

ينطوي مجال هندسة التعدين على إنشاء استراتيجيات تطوير المناجم الآمنة وضمان تشغيلها بكفاءة، واستخدام أحدث التقنيات في تحديد المواقع الغنية بالثروات المعدنية.

الجيولوجيا

يُعد مجال الجيولوجيا من المجالات المساهمة في نمو قطاع المعادن والتعدين بالمملكة العربية السعودية، إذ يزداد الطلب على الجيولوجيين الذين يعملون على إجراء دراسات لتحديد نوعيات المعادن بعد اكتشاف مواقعها، وإدارة المخاطر الجيولوجية التي قد تؤثر على عمليات التعدين.

الجيوفيزياء

يساهم مجال الجيوفيزياء في استفادة المملكة من ثرواتها المعدنية من خلال دراسة البنية التحتية الجيولوجية المؤثرة على توزيع المعادن، وتقديم أدق المعلومات حول المعادن والصخور من حيث خصائصها الفيزيائية، واستكشاف مواقع المياه الجوفية المهمة في عمليات التعدين.

وتتعدد فرص العمل التي تنتظر خريجي تلك التخصصات في شركات النفط وشركات التعدين وإدارة المناجم ومصانع المعالجة الكيميائية. تقدم منصة بكه العديد منالدورات التدريبية المُعتمدة في مختلف المجالات، يمكنك الالتحاق بأي منها لصقل الخبرات وتطويرالمهارات المطلوبة في المستقبل.

التخصصات المطلوبة في قطاع الثقافة والفنون

خلال السنوات الأخيرة، ظهر اهتمامحكومة المملكة العربية السعودية بالقطاع الثقافي والقطاع الفني، لإدراكها تأثير هذين القطاعين في المجتمع ودورهما في زيادة التواصل بين مختلف فئاته، ولذلك عملت الحكومة على تطوير السينما والمسرح لزيادة دورهما في تنمية الاقتصاد السعودي.

ومن التخصصات المطلوبة حاليًا ومستقبلًا والمتعلقة بهذين القطاعين ما يلي:

الإعلان والاتصال التسويقي

يزداد الطلب على المتخصصين في هذا المجال نظرًا لقيامهم بتطوير الحملات الإعلانية التي تروج لمختلف المواهب المحلية وتجذب فئات الجمهور المختلفة.

العلاقات العامة

تؤدي العلاقات العامة دورًا مهمًا في تطوير قطاع الثقافة والفنون عن طريق إطلاق حملات إعلامية تعزز من الهوية الثقافية السعودية، وتنفيذ الفعاليات الثقافية والفنية والتسويق للمحتوى الثقافي والفني السعودي.

اللغات الأجنبية

نظرًا للانفتاح الثقافي السعودي على الثقافات الأجنبية، بات من الضروري الاستعانة بمتخصصين يجيدون عدة لغات أجنبية لتسهيل التواصل مع الثقافات الأخرى والوصول إلى جمهور أوسع.

التصميم الجرافيكي

هناك حاجة متزايدة للمتخصصين في التصميم الجرافيكي نظرًا لدورهم في تعزيز الهوية الثقافية السعودية من خلال إنشاء شعارات لوضعها على المطبوعات والكتيبات المروجة للثقافة والفنون بالمملكة.

السياحة والآثار

خلال السنوات الأخيرة، أولت المملكة العربية السعودية اهتمامًا كبيرًا بقطاع السياحة والآثار، إذ عملت على تطويره وازدادت حاجتها إلى المتخصصين فيه من أجل تنمية البنية التحتية السياحية وزيادة عدد الزوار الوافدين من مختلف الدول.

الفنون الجميلة

في الوقت الحالي، تحتاج السعودية إلى المتخصصين في الفنون الجميلة بعدما بات هذا المجال جزءًا لا يتجزأ من الهوية الثقافية السعودية، إذ ازداد الاهتمام بتلك الفنون لأجل تعزيز الإبداع وتحقيق رؤية المملكة 2030.

التخصصات المطلوبة في القطاع البيئي

مساعي المملكة العربية السعودية من خلال رؤية 2030 حماية البيئة من التلوث والحفاظ على الشواطئ والحد من التصحر وتطوير السياحة البيئية، ولذلك ازداد الطلب على العديد من التخصصات وهي:

الجغرافيا

يزداد الطلب على المتخصصين في الجغرافيا للعمل على تطوير استراتيجيات لإدارة الموارد الطبيعية والمساهمة في تقييم الأثر البيئي للمشاريع التي تُنفذ فيما يخص استخدام الموارد، وتقديم الحلول المستدامة بعد دراسة الأنظمة البيئية.

العلوم البيئية

من أهداف رؤية المملكة 2030 حماية البيئة وتحقيق الاستدامة، وهو ما أدى إلى زيادة الحاجة إلى المتخصصين في العلوم البيئية لتقييم تأثيرات المشاريع التنموية على البيئة وتقديم رؤى حول حماية الموارد الطبيعية.

استصلاح الأراضي

تحتاج المملكة إلى أعداد كبيرة من المتخصصين في استصلاح الأراضي لتحقيق أهدافها فيما يخص التصدي لظاهرة التصحر وتنفيذ مختلف المشاريع الزراعية.

الأحياء

تتوفر العديد من فرص العمل للمتخصصين في مجال الأحياء للمساهمة في تنفيذ جهود المملكة فيما يخص الحفاظ على التنوع البيولوجي ودراسة مدى تأثر النظم البيئية والحياة البرية بالتغيرات المناخية.

التخصصات المطلوبة في قطاع البناء والتخطيط العمراني

تعددت مشاريع البنية التحتية الضخمة التي بدأت المملكة العربية السعودية في تنفيذها لتحقيق أهداف رؤية 2030، وأبرزها مشروع البحر الأحمر ومدينة نيوم ومشروع القدية ومدينة الملك فهد الطبية ومشروع تطوير الدرعية وغيرها، ولذلك بات قطاع البناء والتخطيط العمراني من أكثر القطاعات التي توليها الحكومة السعودية اهتمامًا، وبالتالي ظهرت العديد من التخصصات المطلوبة المتعلقة بهذا القطاع وهي:

الهندسة المعمارية وعلوم البناء

تحتاج المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي إلى أعداد كبيرة من المهندسين المعماريين والمتخصصين في علوم البناء من أجل المساهمة في تنفيذ تطوير البنية التحتية وبناء المشاريع الضخمة.

إدارة الإنشاءات

شهد هذا المجال زيادة كبيرة على طلب المتخصصين فيه نظرًا لتنفيذ عدد كبير من المشاريع التي تحتاج إلى مديري إنشاءات لإدارة وتنفيذ تلك المشاريع بفعالية وكفاءة وتطبيق أفضل الاستراتيجيات التي تساعد على تقليل التكاليف وتحسين الكفاءة.

إدارة المشاريع.

يحتاج قطاع البناء في السعودية إلى مديري المشاريع القادرين على تطوير البنية التحتية لضمان تنفيذ المشاريع بكفاءة باستخدام أحدث الأدوات والتقنيات، مع العمل على تقليل المخاطر المرتبطة بالمشاريع.

ويمكن لخريجي تلك التخصصات الالتحاق بعدة وظائف وهي: مهندس معماري، مهندس داخلي، مدير مشاريع بناء، رسام خرائط، مهندس مناظر طبيعية، مهندس بيئي.

تقدم بكه للتعليم دورات إدارة المشاريع التي تعزز من مهاراتك في هذا المجال وتؤهلك للاختبار الذي يتيح لك الحصول على شهادة معترف بها عالميًا تعزز من فرص قبولك في أهم الوظائف.

التخصصات المطلوبة في قطاع الذكاء الاصطناعي والروبوتات

من أهداف رؤية 2030، أن تصبح المملكة العربية السعودية من الدول الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي الذي فرض نفسه بقوة خلال الآونة الأخيرة، وهو ما خلق الحاجة إلى وجود متخصصين في هذا المجال للعمل في مختلف القطاعات.

ومن تخصصات الذكاء الاصطناعي الأكثر طلبًا في الوقت الحالي ما يلي:

التطبيقات الذكية

نظرًا لاعتماد الكثير من الصناعات على التطبيقات الذكية في تنفيذ عملياتها، ازداد الطلب على المتخصصين في هذا المجال من أجل تطوير تلك التطبيقات لتلبية مختلف الاحتياجات، فضلًا عن المساهمة في تطوير وتنفيذ مشاريع الذكاء الاصطناعي.

تحليل البيانات

أدى زيادة اعتماد مختلف المؤسسات في السعودية على البيانات إلى زيادة الطلب على المتخصصين في تحليل البيانات الذين يقومون بجمع البيانات من عدة مصادر وتحليلها وتقديم رؤى قيمة من خلالها لاتخاذ القرارات المستنيرة.

الروبوتات

تركز رؤية السعودية 2030 على زيادة استخدام أحدث التقنيات التكنولوجية، لذلك هناك طلب متزايد على المتخصصين في تطوير الربوتات للعمل في مختلف الصناعات.

هندسة الخوارزميات

نظرًا لاستخدام الكثير من الصناعات في السعودية تقنيات الذكاء الاصطناعي، فهناك حاجة متزايدة على المتخصصين في هندسة الخوارزميات من أجل تطوير خوارزميات متطورة لتحليل البيانات واتخاذ القرارات.

ومن وظائف سوق العمل السعودي المتاحة عند دراسة تلك التخصصات: عالم بيانات، مهندس روبوتات، مهندس ذكاء اصطناعي، متخصص تعلم آلي، فني روبوتات، باحث ذكاء اصطناعي.

تخصصات مطلوبة بقطاع هندسة الإلكترونيات

تُعد هندسة الإلكترونيات من أبرز التخصصات المطلوبة في السوق السعودي، لوجود حاجة ملحة للمهندسين المتخصصين في الإلكترونيات والاتصالات، ممن يساهموا في جعل المملكة من الدول الرائدة في مجالات تقنية المعلومات والعلوم الهندسية، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

وتشمل تخصصات قطاع هندسة الإلكترونيات ما يلي:

النظام الرقمي

تزداد حاجة المؤسسات إلى مهندسي الإلكترونيات المتخصصين في الأنظمة الرقمية نظرًا لدورهم في تطوير البنية التحتية التكنولوجية والمساهمة في تعزيز التحول الرقمي.

الإلكترونيات الدقيقة

وهو مجال من مجالات الهندسة الإلكترونية التي تساهم في تعزيز التحول الرقمي، إذ يعمل المتخصصون فيه على تصميم وتصنيع الهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداد والأنظمة الذكية، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية في المشاريع الحكومية.

نظم الاتصالات الرقمية

هناك عدة عوامل أدت إلى زيادة الطلب على المتخصصين في نظم الاتصالات الرقمية بالمملكة العربية السعودية، أبرزها تنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية للاتصالات، الاعتماد المتزايد على التقنيات الرقمية في مختلف القطاعات، تعزيز التحول الرقمي في جميع القطاعات.

يحصل خريجي تلك التخصصات على فرص عمل في العديد من المجالات وأبرزها: صناعة الاتصالات والإلكترونيات، مؤسسات الاتصالات الفضائية، مؤسسات البث والتلفزة، شبكات الاتصالات، التصنيع والتجميع الإلكتروني.

التخصصات الجامعية المطلوبة في السعودية بالقطاع المالي

تُعد تنمية جميع فروع ومجالات القطاع المالي من أهم متطلبات التطوير في مختلف القطاعات الأخرى، ولذلك ازداد الطلب على العديد من التخصصات المالية حاليًا، ومن المتوقع استمرار هذه الزيادة خلال السنوات المُقبلة، وتشمل تلك التخصصات ما يلي:

التمويل والاستثمار

من الأهداف الرئيسية لرؤية المملكة 2030 تقليل الاعتماد على النفط كمصدر للاقتصاد وتنويع مصادره، وهو ما أدى إلى زيادة الحاجة إلى الخبراء في التمويل والاستثمار لتقييم الأسواق وجذب الاستثمارات الأجنبية، والمساهمة في زيادة عدد الشركات الناشئة بمختلف القطاعات.

الرياضيات المالية والاكتوارية

تحتاج المؤسسات المالية إلى خبراء في الرياضيات المالية لتحليل العوائد المحتملة للاستثمارات، في ظل زيادة التعقيدات بالأسواق المالية، فضلًا عن دورهم في تقييم الأصول مثل الأسهم والسندات.

التأمين وإدارة المخاطر

ازدادت الحاجة إلى المتخصصين في التأمين بعد الزيادة الهائلة في أعداد شركات التأمين التي شهدتها المملكة مؤخرًا، كما نمت الحاجة إلى المتخصصين في إدارة المخاطر لحماية المؤسسات من التهديدات الناشئة عن التغيرات الاقتصادية والمالية.

ويلتحق خريجو تلك التخصصات بعدة وظائف وهي: محلل مالي، مستشار مالي، مدير مخاطر، مستشار في التكنولوجيا المالية.

إذا كنت تخطط لمستقبلك الأكاديمي أو المهني، فإن التوجه نحو هذه التخصصات الجديدة يوفر فرصًا واعدة لتحقيق النجاح في سوق العمل السعودي المتطور. تأكد من متابعة التحديثات والاحتياجات المستقبلية عبر مصادر موثوقة لتحسين خياراتك المهنية.