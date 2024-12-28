هواوي تطلق هاتف Mate XT بمواصفات قوية وسعر مذهل في السعودية

أعلنت شركة هواوي عن إطلاق هاتفها الجديد Mate XT الذي يأتي بمواصفات متطورة وتقنيات مبتكرة تلبي احتياجات عشاق التكنولوجيا. يتميز الهاتف بتصميمه الأنيق وشاشته الكبيرة مع أداء قوي وكاميرا عالية الدقة، مما يجعله خيارًا مثاليًا لمحبي الهواتف الذكية. بالإضافة إلى ذلك، يأتي الهاتف بسعر تنافسي يجعله متاحًا للجميع في السوق السعودي.

كتب محمد سعد – تعتبر شركة هواوي واحدة من أشهر الشركات العالمية في صناعة الهواتف الذكية، فقد أعلنت الشركة عن إصدار هاتفها الجديد Mate XT المميز بسعر هائل في السعودية حيث إن السوق السعودي واحد من أفضل الأسواق التي تساعد في تسويق المنتج، وهذا الهاتف يتميز بوجود مجموعة من الإمكانيات المختلفة والمميزة التي تجعله من أفضل إنتاجات الشركة وهطسن بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

مواصفات جوال Mate XT

الوزن : 298 جرام:

: 298 جرام: البطارية : بسعة 5600 مللي أمبير.

: بسعة 5600 مللي أمبير. المعالج : كيرين 9010 المطور بواسطة هواوي رسومي Maleoon 910.

: كيرين 9010 المطور بواسطة هواوي رسومي Maleoon 910. الشاشة: OLED بقياس 10.2 بوصة في حالة عدم الطي، بأبعاد عرض 16:11، ومعدل تحديث 120 هيرتز

OLED بقياس 10.2 بوصة في حالة عدم الطي، بأبعاد عرض 16:11، ومعدل تحديث 120 هيرتز الكاميرا : الخلفية تأتي بدقة 50 ميجا بكسل و12 ميجا بكسل و12 ميجا بكسل.

: الخلفية تأتي بدقة 50 ميجا بكسل و12 ميجا بكسل و12 ميجا بكسل. المساحة التخزينية : 256 جيجا بايت مع 12 جيجا رام ، 512 جيجا بايت مع 12 جيجا رام، 1 تيرا بايت مع 16 جيجا رام

: 256 جيجا بايت مع 12 جيجا رام ، 512 جيجا بايت مع 12 جيجا رام، 1 تيرا بايت مع 16 جيجا رام نظام التشغيل : HarmonyOS 4.2

: HarmonyOS 4.2 الحماية : مستشعر البصمة مع برنامج التعرف على الوجه face Unlock.

: مستشعر البصمة مع برنامج التعرف على الوجه face Unlock. الصوت : لا يدعم سماعات 3. ملم، ويدعم مدخل USB.

: لا يدعم سماعات 3. ملم، ويدعم مدخل USB. ألوان الهاتف: الأسود والأحمر.

مميزاتXT جوال Mate

يضم هذا الجوال باقة من المميزات التي جعلته واحد من أهم إصدارات هذه الشركة ونحن سوف نسرد لكم هذه المميزات الخاصة به من خلال النقاط التالية:

الاتصال يدعم 2G,3G,4G,5G.

الشاشة بها أكثر من 1 مليار لون.

يدعم الكثير من المستشعرات منها التسارع والجيرسكوب.

يدعم تصوير الفيديوهات بدقة 4K.

الصوت من نوع ستيريو.

البطارية ذات السعة الكبيرة ولا تحتاج إلى الشحن دومًا.

يوجد به برنامج تحديد الموقع الجغرافي GPS.

الاتصال اللاسلكي قوي.

سعر جوال Mate XT

تعتبر مكتبة جرير واحدة من أهم المكاتب الإلكترونية التي تقدم الأسعار للهواتف الخاصة بالسوق السعودي ونحن سوف نوضح سعر الجوال ذات المساحة 512 جيجا بايت مع 12 جيجا رام بسعر 6.694.78 ريال سعودي.

جوال Mate XT المميز من أجدد إصدارات شركة هواوي حيث إنه يتميز بمجموعة من المواصفات والمميزات التي جعلته مطلب لمجموعة كبيرة من مستخدمي الهواتف الذكية، حيث إنه يتميز بوجود عدد من إمكانيات التكنولوجيا الحديثة وهذا ما جعلته يحصد هذه الشهرة.

إذا كنت تبحث عن هاتف يجمع بين الأداء العالي والتصميم العصري بسعر مناسب، فإن Huawei Mate XT يعد خيارًا مثاليًا. اغتنم الفرصة للحصول على هذا الهاتف المميز من أقرب منافذ البيع في السعودية أو عبر المتاجر الإلكترونية.