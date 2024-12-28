مواصفات وأسعار ميتسوبيشي باجيرو 2024 في السعودية: موعد الإطلاق وتفاصيل الأداء

أعلنت شركة ميتسوبيشي عن سيارتها الجديدة باجيرو 2024 التي تجمع بين القوة والأناقة، لتلبي تطلعات عشاق سيارات الدفع الرباعي في السعودية. تأتي السيارة بمواصفات مميزة تشمل تصميمًا خارجيًا عصريًا، أداءً قويًا على الطرق الوعرة، ومزايا تقنية متطورة تجعلها من أبرز السيارات المنتظرة. في هذ

كتب محمد سعد – تتميز العلامة التجارية اليابانية ميتسوبيشي بإطلاقها للعديد من السيارات الفاخرة بتصاميم عصرية ومبتكرة وإمكانيات لا مثيل لها ومن أبرز إصداراتها هي سيارة ميتسوبيشي باجيرو 2024 الجديدة التي تعد أقوى سيارة في فئتها السعرية مدعومة بالدفع الرباعي، كما أنها تتنافس في فئتها مع برادو 2024 والتي من المتوقع أن يكون تصميم السيارة بشكل غير المألوف الذي اعتدى عليه الناس، فإن لها شكلاً جديداً من الداخل والخارج، لذلك سنراجع في السطور التالية أهم مواصفات السيارة وخصائصها التقنية وسعرها وموعد إطلاقها في الأسواق السعودية . ذحغرش بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة ;

مواصفات سيارة ميتسوبيشي باجيرو 2024 الجديدة في السعودية:

سيتم تجهيز السيارة بمحرك v6 سداسي الأسطوانات بسعة 3.5 لتر، وتنتج قوة 189 حصان، والمحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8 سرعات، حيث يستهلك 13 لتراً من البنزين لقطع مسافة 100 كم / ساعة، لذلك من المتوقع أن يتم أن يكون المحرك قوي للغاية قادر على سحب السيارة على الطرق الوعرة، وفيما يلي أهم مواصفات السيارة من الداخل:

تشتمل السيارة على شاشة تعمل باللمس بحجم 8 بوصة للتحكم السهل والمريح في واجهة السيارة.

وجود شاشة رقمية ملونة يتم تقديم معلومات حول الدليل عليها بطريقة مريحة ورائعة.

كما يتوفر نظام تكييف هواء أوتوماتيكي ثنائي المنطقة مع التحكم في درجة الحرارة للمقعد الخلفي.

يضمن التشغيل المثالي لمكيف الهواء في المقصورة ويساهم في راحة الركاب.

وتشتمل السيارة على نظام أبل كاربلاي وأندرويد أوتو سلكي اتصالاً سلساً وسهولة توصيل الأجهزة الذكية.

يوفر النظام الصوتي المزود بستة مكبرات صوت مما يجعل الأداء الصوتي ممتع ومثير.

يساعد نظام تثبيت السرعة في الحفاظ على السرعة المحددة ويزيد من السلامة أثناء القيادة.

يسمح لك نظام الدخول بدون مفتاح وبدء تشغيل المحرك ببدء تشغيل السيارة وإلغاء قفلها دون استخدام مفتاح.

كذلك توجد نوافذ كهربائية تساهم في فتح وإغلاق النوافذ بسهولة بفضل مقابس USB، مما تسهل شحن الأجهزة الإلكترونية لركاب المقعد الخلفي.

سعر سيارة باجيرو موديل 2024 في السعودية:

يتراوح سعر سيارة باجيرو 2024 المقدمة من ماركة ميتسوبيشي اليابانية من 129 ألف ريال إلى 150 ألف ريال سعودي.

موعد إطلاق ميتسوبيشي باجيرو الجديدة في السعودية:

بشكل عام، من المتوقع الإعلان عن سيارة باجيرو موديل 2024 الجديدة في نهاية هذا العام، على غرار عادات ميتسوبيشي باجيرو في إنتاج سيارات الدفع الرباعي، ومن المتوقع الدخول إلى السوق العربية في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجديد، وليس بعد أشهر قليلة من الإعلان.

إذا كنت تبحث عن سيارة تجمع بين الأداء العالي والتصميم المتين، فإن ميتسوبيشي باجيرو 2024 خيارك المثالي. لا تفوت فرصة اقتنائها فور إطلاقها في السعودية واستمتع بمزاياها المتطورة وأدائها الاستثنائي.