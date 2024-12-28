أسهل طريقة لتحضير بسكويت اللوز الإيطالي المقرمش واللذيذ

بسكويت اللوز الإيطالي، المعروف بكونه مقرمشًا ولذيذًا، هو خيار مثالي لمحبي الحلويات الخفيفة ذات النكهات الغنية. يتميز بسهولة تحضيره ومكوناته البسيطة التي تضفي لمسة إيطالية فريدة على طاولتك. سواء كنت تبحث عن وصفة لوجبة خفيفة مع الشاي أو حلوى رائعة للضيوف، فإن بسكويت اللوز الإيطالي سيكون خيارك الأمثل.

كتب محمد سعد – بسكويت اللوز يعتبر من أفضل أنواع الحلى الإيطالي والذي يمكن تقديمه في العديد من المناسبات منها أعياد الميلاد أو الحفلات والتجمعات الأسرية، كما أنه يناسب الأطفال بسبب احتوائه على مكونات مفيدة للصحة، ويمكن تحضير البسكويت في المنزل بسهولة إذا كانت جميع مقاديره متوفرة في مطبخك، وإليك طريقة عمل بسكويت اللوز بمقادير تكفي لخمسة أفراد.

طريقة عمل بسكويت اللوز

البسكويت من الحلى الذي يمكن تناوله في أي وقت سواء مع مشروبات أو بدون، وأما عن طريقة عمل بسكويت اللوز فهو يحتاج أولًا إلى توفير كافة المقادير وهي تتمثل في التالي:

أربع أكواب من الدقيق الأبيض المنخول.

كوب من اللوز ولا بد من تحميصه جيدًا.

كوب ونصف من الزبدة.

كوب واحد فقط من السكر (أو على حسب الرغبة).

ربع كوب من الحليب الدافئ، وهذه الوصفة يمكن إعداد وصفات حلى أخرى معها من بينها كوكيز اليانسون الصحي.

كيفية تحضير بسكويت اللوز

يحتوي هذا البسكويت على سعرات حرارية متوسطة لذلك لا يفضل تناول كمية كبيرة منه لمن يتبع حمية غذائية، والأنسب لهم هي وصفة كيك بدون دقيق سهلة وسريعة في التحضير، وأما عن طريقة تحضير بسكويت اللوز فهي من خلال اتباع التالي:

قبل البدء في الخطوات الأولية لا بد من تسخين الفرن على حرارة 180 درجة.

ثم نحضر وعاء ونضع به الزبدة ونضيف إليها كمية السكر كاملة ونقوم بتقليبهم جيدًا.

نضيف بعد هذه الخطوة الحليب ونقلب مرة أخرى ثم نضيف الدقيق بالتدريج.

ونحرص على العجن المستمر أثناء إضافة الدقيق وبعد الانتهاء نعجن مرة أخرى حتى نحصل على عجينة ناعمة للغاية ومتماسكة في نفس الوقت.

نضيف بعدها اللوز المحمص ونخلط المكونات مع بعضها البعض، ويمكنك إعداد وجبات متنوعة شهية في المنزل من بينها فاهيتا الدجاج.

نشكل العجين بعدها في صورة كرة صغيرة ونضغط برفق حتى نحصل على شكل البسكويت المناسب نضع ورق الزبدة في صينية ونضع عليه البسكويت ثم نتركه في الفرن الساخن لمدة ثلث ساعة أو لحين الحصول على اللون الذهبي ثم يوضع في أطباق التقديم.