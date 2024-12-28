المنتخب السعودي يتألق ويكسر عقدة العراق ليتأهل إلى نصف نهائي خليجي 26

حقق المنتخب السعودي إنجازًا كبيرًا في بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 26″، حيث تمكن من كسر عقدته أمام المنتخب العراقي بفوز مثير أوصله إلى نصف النهائي. المباراة شهدت أداءً مميزًا من الأخضر السعودي، الذي نجح في التفوق على منافسه التقليدي وسط أجواء حماسية، ليواصل رحلته نحو تحقيق اللقب.

كتب محمد سعد – حقق المنتخب السعودي مٌفاجأة بالصعود على حساب المنتخب العراقي بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف واحد إلى نصف النهائي من بطولة كأس خليجي 26، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد جابر الأحمد الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة والختامية من بطولة خليجي زين 26.

تشكيل العراق الرسمي لمباراة السعودية في كأس خليجي

حراسة المرمى: جلال حسن.

خط الدفاع: منافس يونس، على فائز، على عدنان، مصطفى سعدون.

خط الوسط: أحمد مكنزي، أمجد عطوان، إبراهيم بايش.

خط الهجوم: أمير العماري، مهند على، أيمن حسين.

تشكيل السعودية أمام العراق

في حراسة المرمي:محمد العويس

في خط الدفاع: سلطان الغنام، علي البليهي، حسان تمبكتي، نواف بوشل،

في خط الوسط : عبدالإله المالكي، محمد كنو، ناصر الدوسري،

في خط الهجوم :مصعب الجوير، عبدالله رديف وسالم الدوسري

تفاصيل مباراة السعودية و العراق

المنتخب السعودي والعراقي العديد من الهجمات التي هددت مرمي كل منتخب، ولكن نجح دفاعات المنتخب السعودي من خلال علي البليهي التصدي الهجمات من أمام المهاجم أيمن الحسين.

وفي المقابل تصدي أيضًا دفاعات المنتخب العراقي من خلال اللاعب علي عدنان مدافع منتخب العراقي من أمام ياسر الدوسري الذي نفذ العديد من الهجمات.

وتعرض اللاعب عبد الإله المالكي لإصابة قوية خلال مباراة السعودية والعراق ، مما جعل المدرب بتغير اللاعب وخروجة ونزول عبد الإله هوساوي.

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين المنتخب العراق و السعودية.

في الشوط الثاني ضغط المنتخب السعودي على المنتخب العراقي من أجل هز شباك المنتخب العراقي من أحداث الشوط الثاني .

وحصل المنتخب السعودي على ركلة جزاء من أحداث الشوط الثاني ، لينفذها سالم الدوسري وسدد الكرة في شباك العراق ، ويتقدم السعودية على العراق بهدف دون رد.

ليٌعادل مهند علي كاظم نتيجة المباراة من خلال تسجيله الهدف الأول والتعاادل في شباك السعودية .

وليعود مرة أخري عبد الله الحمدان لاعب منتخب السعودية وسجل الهدفين الثاني والثالث في شباك العراق .

وإلغي حكم المباراة هدفًا رابعًا للاعب سلطان الغنام بداعي التسلل قبل نهاية المباراة.

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية الللقاء بفوز السعودية على العراق ثلاث أهداف مقابل هدف واحد .

ليصعد المنتخب السعودية ويقابل منتخب الكويت في نصف نهائي بطولة كأس خليجي زين 26.

بهذه النتيجة ، رفع المنتخب السعودي رصيده عند النقطة السادسة محتلا المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية ، بينما توقف رصيد المنتخب العراقي ثلاث نقاط.