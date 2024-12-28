تمويل فوري يصل إلى 500 ألف ريال للسعوديين والمقيمين بدون كفيل

إذا كنت تبحث عن تمويل فوري يلبي احتياجاتك المالية، فإن هذه الفرصة تقدم لك تمويلاً يصل إلى 500 ألف ريال سعودي للسعوديين والمقيمين، بدون الحاجة إلى كفيل أو ضامن. يمكنك استلام القرض بسرعة وسهولة مباشرة من حسابك البنكي، مع شروط ميسرة تتيح لك تحقيق أهدافك الشخصية أو المهنية بكل يسر.

كتب محمد سعد – قرض 500 ألف ريال سعودي للمواطن السعودي وغير السعودى أيضاً، هذا القرض الشخصي الميسر مقدم من شركة اليسر للإجارة والتمويل للأفراد وذلك ضمن مجموعة من المنتجات التمويلية التى صممتها الشركة لتغطية الاحتياجات المالية المختلفة لجميع العملاء، العميل يمكنه أستلام المبالغ المالية التى يحتاج إليها من حسابه وذلك من خلال إجراءات سريعة وسهلة، بالإضافة إلى سرعة الحصول على الموافقة من الشركة علي طلب التمويل. شركة اليسر للإجارة والتمويل تعتبر شركة اليسر للإجارة والتمويل واحدة من أهم وأكبر شركات التمويل في المملكة العربية السعودية، توفر الشركة مجموعة مختلفة من الخدمات التمويلية المتنوعة لقطاع الأفراد وقطاع الأعمال أيضاً، من خلال منتج التمويل الشخصي المتاح لدي شركة اليسر يمكن أن يحصل العميل علي مبالغ مالية كبيرة بقيمة 500 ألف ريال سعودي وذلك بدون شرط وجود كفيل أو ضامن عند التقدم بالطلب، هذا المنتج التمويلي متاح لموظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً في المملكة. مميزات القرض الشخصي من شركة اليسر للإجارة والتمويل قرض شخصي بصيغة التورق.

تمويل فورى متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.

لا يتطلب من العميل وجود كفيل أو ضامن عند التقدم بالطلب.

مدة سداد مبلغ تمويل شركة اليسر يمكن أن يصل إلى 5 سنوات وذلك من خلال دفعات شهرية ميسرة ومجدولة.

قرض شركة اليسر متوفر بنسبة هامش ربح تنافسية.

موافقة سريعة وفورية من الشركة علي طلب التمويل.

تمويل شخصي فورى يشمل السعوديين وغير السعوديين أيضاً. تمويل شركة اليسر.. تعرف على الشروط أقل عمر للعميل السعودي وغير السعودى عند التقدم بالطلب هو 21 سنة.

أقصى عمر للعميل عند الانتهاء من سداد جميع الأقساط التمويلية المستحقة هو 60 سنة.

حددت شركة اليسر للإجارة والتمويل أيضاً أقل دخل شهري للعميل السعودي وغير السعودى من موظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً في المملكة وهو 4000 ريال سعودي وذلك للإستفادة من منتج التمويل الشخصي بدون كفيل أو ضامن المتاح لدي الشركة.

أيضاً حددت الشركة أقل مدة خدمة في وظيفة القطاعات الحكومية والقطاعات الخاصة أيضاً في المملكة وهو ثلاثة أشهر فقط وذلك للإستفادة من منتج التمويل الشخصي من شركة اليسر للإجارة والتمويل.

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