طريقة اقتصادية وسريعة لتحضير معجنات الشاي الشهية في دقائق

إذا كنت تبحثين عن وصفة اقتصادية وسريعة لتحضير معجنات لذيذة تُقدم مع الشاي، فهذه الطريقة هي الحل المثالي. بمكونات بسيطة ومتوفرة في مطبخك، يمكنك إعداد معجنات خفيفة وشهية تناسب الأوقات العائلية أو استقبال الضيوف، دون الحاجة إلى تكلفة عالية أو وقت طويل.

كتب محمد سعد – معجنات سريعة للشاي من المعجنات والمخبوزات اللذيذة والشهية الهشة والطرية التي يعشقها الصغار والكبار، كما أنها تحظى بإقبال الكثير، حيث يقبل الكثير على شرائها من المخابز، لكي يتناولونها على وجبة الفطور مع كوب من الحليب أو الشاي، ولكن قد تكون غير مضمونة من الناحية الصحية، ولتكلفتها الباهظة أيضًا، لذا سوف نقدم لكم طريقة تحضيرها بطريقة سهلة وسريعة وشهية ومضمونة، لكي يتسنى لكم تحضيرها في المنزل بكل سهولة، وبمكونات بسيطة، ومتوفرة لديكم أيضًا.

مكونات معجنات سريعة للشاي

سوف نتعرف فيما يلي على مكونات معجنات سريعة للشاي، وهي مكونات بسيطة، ومتوفرة في كل بيت، وغير مكلفة، وهي كالآتي:

250 جم من الزبدة الطرية.

2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

كوب شاي من الماء الدافئ.

ملعقة صغيرة من الملح.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

4 أكواب ونصف من الدقيق.

باكيت من الخميرة الفورية.

مقادير الوجه

صفار بيضة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف فيما يلي على طريقة تحضير معجنات سريعة للشاي بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدًا، وهي كالآتي: