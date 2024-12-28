طريقة اقتصادية وسريعة لتحضير معجنات الشاي الشهية في دقائق

إذا كنت تبحثين عن وصفة اقتصادية وسريعة لتحضير معجنات لذيذة تُقدم مع الشاي، فهذه الطريقة هي الحل المثالي. بمكونات بسيطة ومتوفرة في مطبخك، يمكنك إعداد معجنات خفيفة وشهية تناسب الأوقات العائلية أو استقبال الضيوف، دون الحاجة إلى تكلفة عالية أو وقت طويل.
كتب محمد سعد – معجنات سريعة للشاي من المعجنات والمخبوزات اللذيذة والشهية الهشة والطرية التي يعشقها الصغار والكبار، كما أنها تحظى بإقبال الكثير، حيث يقبل الكثير على شرائها من المخابز، لكي يتناولونها على وجبة الفطور مع كوب من الحليب أو الشاي، ولكن قد تكون غير مضمونة من الناحية الصحية، ولتكلفتها الباهظة أيضًا، لذا سوف نقدم لكم طريقة تحضيرها بطريقة سهلة وسريعة وشهية ومضمونة، لكي يتسنى لكم تحضيرها في المنزل بكل سهولة، وبمكونات بسيطة، ومتوفرة لديكم أيضًا.
مكونات معجنات سريعة للشاي
سوف نتعرف فيما يلي على مكونات معجنات سريعة للشاي، وهي مكونات بسيطة، ومتوفرة في كل بيت، وغير مكلفة، وهي كالآتي:
- 250 جم من الزبدة الطرية.
- 2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة.
- كوب شاي من الماء الدافئ.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- 2 ملعقة كبيرة من السكر.
- 4 أكواب ونصف من الدقيق.
- باكيت من الخميرة الفورية.
مقادير الوجه
- صفار بيضة.
طريقة التحضير
سوف نتعرف فيما يلي على طريقة تحضير معجنات سريعة للشاي بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدًا، وهي كالآتي:
- نحضر وعاء عميق ونضيف إليه الزبدة والسكر والبيض والملح والماء الدافئ والدقيق والخميرة الفورية، ثم نعجن جيدًا باليد حتى نحصل على عجينة ناعمة وطرية لا تلتصق باليد.
- ثم نضع العجينة على طاولة، ثم نقسمها إلى 16 كرة متساوية في الحجم.
- ثم نحضر صواني فرن ونضع فيهم ورق زبدة.
- بعد ذلك نرص الكرات في الصينية ونباعد بينهم.
- ثم نفرد كل كرة باليد قليلًا على شكل فطيرة صغيرة.
- ثم ندهن كل فطيرة بصفار البيض.
- بعد ذلك نزين الفطائر بعمل خطوط بالعرض والطول.
- ثم نغطي الفطائر ونتركهم لمدة ساعة لكي يختمروا.
- بعد ذلك ندخل الصينية فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركها لمدة 15 دقيقة.
- ثم نخرج الصينية الفرن ونترك الفطائر حتى تخرج منهم الحرارة الأولى.
- ثم نقدم معجنات سريعة للشاي في طبق التقديم مع كوب من الشاي أو الحليب، وبالهناء والشفاء.
جربي هذه الطريقة السهلة لتحضير معجنات الشاي في منزلك، واستمتعي بنكهة لذيذة وقوام مثالي مع أقل التكاليف. مع هذه الوصفة، يمكنك تقديم وجبة خفيفة رائعة بسرعة وسهولة!
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