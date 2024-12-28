تعرف على مبلغ حساب المواطن 1446 للفرد وشروط الاستحقاق وطريقة التسجيل

برنامج حساب المواطن في المملكة العربية السعودية يعد من أبرز برامج الدعم المخصصة للأسر والأفراد لتخفيف الأعباء الاقتصادية. يُقدم البرنامج مبالغ مالية شهرية تُحدد بناءً على عدد الأفراد والدخل الإجمالي للأسرة. في هذا المقال، سنوضح مبلغ الدعم لكل فرد لعام 1446، الشروط الواجب توافرها للاستحقاق، والخطوات اللازمة للتسجيل في البرنامج.

كتب محمد سعد – كم مبلغ حساب المواطن لكل فرد 1446 بعد أن أصدر أصدر ملكية ملكي من ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز عن فتح باب تسجيل منذ عام 2020 ، كما خصص مبلغ 10.4 مليون كدعم إضافي لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور و برنامج تم الاستثمار في برنامج البريد الإلكتروني للاستفادة من الاستثمار ، كما حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعض الضوابط التي تم توافرها في البلاد. المتقدم وسنقدم لكم هذا بالتفصيل.

كم مبلغ حساب المواطن لكل فرد 1446

تسعى المملكة العربية السعودية للمساهمة في المملكة العربية السعودية ، للحصول على المزيد من الاسئلة يبحث عنها المواطن السعودي وهو مبلغ حساب المواطن للفرد الواحد. و هو المبلغ:

يقدر مبلغ دعم لرب أسرة المواطن هو 720 ريال سعودي للفرد.

دعم التابع إلى حساب المواطن رب أسرة حساب مواطن بعمر أكثر من 18 سنه يصل مبلغ الدعم 360 ريال سعودي للفرد.

يقدر مبلغ التابع إلى الأسرة وعمره لا يتعدى 18 يصل مبلغ الدعم إلى 206 ريال سعودي للفرد.

قيمة الدعم المضاف إلى حساب المواطن 1446

تم إطلاق البرامج في 2017 وهو برنامج اجتماعي يتم تقديم مبلغ شهري ، هناك الملايين من الأسر المستفيدة من برنامج حساب المواطن وتم غلق باب التسجيل 2020 ، وقد أعلن الشريفين الملك سلمان عبد العزيز مبلغ يقدر 10.4 مليون ريال ، على أن يكون القيمة لحساب القيمة هو 8 مليارات.

خطوات تسجيل في حساب المواطن 1446

يستفاد من هذا البرنامج الآلاف من المواطنين وتم فتح باب التسجيل لدفعة جديدة بعد القرار الملكي الذي تم الإعلان عنه خلال الأيام القليلة الماضية، وأوضحت الوزارة طريقة التقديم عبر حسابات الإجتماعي التابعة وهي تويتر، طريقة التسجيل هي:

التوجه إلى موقع حساب المواطن الرسمي.

بعد ذلك قم بالضغط على إنشاء حساب جديد.

البحث عن البيانات البحثية المطلوبة (تاريخ الميلاد ، رقم الجوال ، رقم الهوية).

ثم النقر على التالي.

سيرسل إليك رسالة نصية بكلمة المرور المؤقت.

قم بإدخال كلمة مرور جديدة.

بعد ذلك سيتم انتقالك إلى صفحة التسجيل.

قم بملئ كافة البيانات الشخصية المطلوبة للتقديم.

التأكد من صحة المعلومات التي تم إدخالها.

ثم قم بإرفاق المستندات المطلوبة.

بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة حفظ.

موعد فتح باب التسجيل في حساب المواطن

تم الإعلان عن فتح باب التسجيل في برامج حساب المواطن بداية من يوم الإثنين 4 /6/ 2022 الموافق 5 ذو الحجة 1443، ولكن حتى الآن لم يتم الإعلان عن الموعد المحدد لإغلاق باب التقديم، ولكن على جميع السعوديين سرعة التسجيل قبل إغلاق باب التقديم.

شروط التسجيل في حساب المواطن

يمكن للجميع التقديم والحصول على الدعم ولكن لابد من مراجعة الشروط التي حددتها الحكومة وهى:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية من أبوين سعوديين، يستني من ذلك الزوجة الغير سعودية متزوجة من رجل سعودي.

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام.

يشترط إقامة المتقدم إقامة كاملة ودائمة في السعودية بحد أقصى أخر 90 يوم من هذا العام.

أن يكون المتقدم يعاني من الدخل المنخفض أو محدودي الدخل.

ألا يكون الفرد مسجل في أحد مراكز الإيواء التابعة للحكومة السعودية.

يشترط الا يكون مسجون.

عدم امتلاك المتقدم أصول مالية أو أملاك ذات قيمة.

إرفاق كافة المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم.

هكذا تم تقديم الطلب وسيتم مراجعة البيانات و خلال أيام يكون الرد على الفرد بقبول الطلب أو لا.

طريقة الاستعلام عن دعم حساب المواطن

يستطيع المستفيد من الدعم الإستعلام عن استحقاق المعاش إلكتروني بالخطوات التالية:

أولا قم بالدخول إلى الرابط الرسمي لموقع برنامج حساب المواطن.

قم بتسجيل الدخول.

كتابة رقم الهوية وكلمة المرور.

سيظهر أمامك رمز التحقق قم بادخاله في المربع المخصص له.

ثم الضغط على تسجيل.

بعد ذلك قم بالدخول إلى الصفحة الرئيسية والدخول إلى استحقاق الأهلية.

قم بكتابة بعض البيانات الشخصية المطلوبة.

ثم الضغط على استعلام.

انتظر حتي يرسل إليك الرد عليك في حالة استحقاق دعم مادي أم لا، فلابد من توافر الشروط في الأسرة المتقدمة للحصول على الدعم وقبول طلب التسجيل في حساب المواطن.

خطوات إرفاق مستندات حساب المواطن

من الخطوات الأساسية لاستحقاق الدعم و يتم قبول طلبك هو استكمال الطلب برفع المستندات المطلوبة، الطريقة هي:

قم بالدخول إلى موقع حساب المواطن.

قم بالضغط على إنشاء الطلب.

ثم قم بالنقر على إدارة رفع المرفقات.

بعد ذلك قم بتحديد نوع المرفق.

قم برفع المستندات المطلوبة.

قم برفع المستندات المطلوبة. ثم الضغط على حفظ.

ومن هنا نكون قدمنا لكم كم مبلغ حساب المواطن والقيمة المضافة

إذا كنت مؤهلاً للحصول على الدعم من حساب المواطن، فلا تتردد في التسجيل أو تحديث بياناتك لضمان استمرار الاستفادة من المبالغ الشهرية. البرنامج يهدف إلى دعم الأسر السعودية وتحقيق الاستقرار المالي للجميع.