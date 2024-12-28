كل ما تحتاج معرفته عن “الباحث الميداني” لتظلمات أهلية الضمان والوثائق المطلوبة

برنامج “الباحث الميداني” SbiS.hRsd يهدف إلى التحقق من أهلية الضمان الاجتماعي من خلال جمع البيانات الميدانية للمستفيدين. إذا تم رفض أهليتك أو واجهت مشكلة في استحقاق الضمان، يمكنك تقديم تظلم عبر هذا البرنامج. يتطلب التقديم تقديم وثائق معينة لإثبات الأهلية وضمان إعادة النظر في حالتك.

كتب محمد سعد – قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر منصتها الرقمية للدعم والحماية الاجتماعية بالإعلان عن نتائج أهلية الضمان صباح الجمعة 27 ديسمبر 2024، وذلك ليحصل المؤهلين عل راتب الضمان المطور في الأول من يناير 2025، وكانت نتائج بعض المتقدمين غير مؤهل لراتب الضمان، ويكون من حق الغير مؤهلين تقديم التظلم على الأهلية، بينما يكون من أسباب عدم الأهلية هي نتائج تقرير الباحث الاجتماعي المنزلي.

الباحث الميداني في الضمان الاجتماعي المطور | غير مؤهل بسبب الباحث في الضمان | حل مشكلة الباحث تقدم منصة الدعم والحماية كافة الإجراءات الخاصة براتب الضمان المطور، ويتم التقديم عليها رسميا من صاحب الطلب أو رب الأسرة، وذلك برقم الهوية ورمز التحقق، ويجب عل المسجلين في الضمان الاجتماعي أن تنطبق عليهم شروط الأهلية، وقد قامت الوزارة في 2022 بتقديم الضمان المطور ليشمل فئات جديدة لم تكن مشمولة بالدعم في الأعوام الماضية، وتضع الوزارة عدد من المعايير والمحاذير لرواتب الضمان.

ما شروط الحصول على أهلية الضمان؟

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي شروط الحصول عل راتب الضمان في منظومة الضمان المطور والتي تتلخص في التالي:

أن يكون الحد الأدنى لدخل الأسرة لا يزيد عن 1320 ريال.

يجب أن يكون المتقدم من الفئات التالية: رب الاسرة ذو دخل منخفض – مطلقة – أرملة – مهجورة.

يكون الحاصل عل راتب الضمان لديه منزل منفصل عن الأسرة، بحيث يكون الدخل الشامل له أقل من الحد المانع للضمان.

يتم شمول الطلاب والأيتام الذين لديهم عنف أسري ومنفصلين بالمنزل.

يقوم القادرين عل العمل من مشمولي الضمان بالانضمام لبرامج التمكين لتوفير فرص عمل لهم.

يجب أن تتوافق البيانات المسجلة بمنصة الدعم والحماية مع البيانات التي يعلنها الباحث الاجتماعي. الضمان الاجتماعي المطور .. تفاصيل زيارة الباحث الميداني والأسئلة خلالها لتحديد احتياجات الأسرة

برنامج “الباحث الميداني” يُمثل فرصة هامة للمستفيدين لتصحيح بياناتهم والتأكد من أهليتهم للحصول على الدعم. تأكد من تقديم الوثائق المطلوبة بدقة للحصول على قرار إيجابي بشأن التظلم.