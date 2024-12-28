استقبل تردد قناة وناسة 2025 الجديدة على الأقمار الصناعية وأمتع أطفالك

قناة وناسة للأطفال تعود بترددها الجديد لعام 2025، لتقدم محتوى ترفيهيًا وتعليميًا مميزًا يناسب الأطفال طوال اليوم. مع برامج مشوقة مثل “لولو صارت شرطية”، تضمن القناة تجربة ممتعة ومليئة بالفائدة لأطفالك. تابع معنا تفاصيل استقبال التردد الجديد وكيفية ضبطه بسهولة على جهازك.

كتب محمد سعد – تعد قناة وناسة من أشهر وأكبر القنوات المتواجدة علي الأقمار الصناعية المختلفة والتي يهتم بها العديد من الأطفال، وتقوم القناة بتقديم محتوى ترفيهي وتعليمي يتناسب مع جميع الأعمار، كما تعمل القناة علي تعزيز الهوية الوطنية والقيم والأخلاق دون المساس بالمعتقدات، لذلك فهي القناة الأكثر شيوعا وبحثا علي مواقع التواصل الاجتماعي، كما تعمل القناة بشكل دائم ومستمر علي مدار اليوم بجودة عالية ودقة عالية، في هذا المقال سنقوم بتوضيح كيفية تنزيل تردد قناة وناسة علي الأقمار الصناعية والاستماع بها.

تردد قناة وناسة علي القمر الصناعي نايل سات

أصبح بالإمكان تحميل قناة وناسة الفضائية عبر القمر الصناعي نايل سات، والتي يبحث عنها الكثير من الأطفال، وذلك من خلال التردد الآتي:

القمر الصناعي نايل سات.

التردد 11470.

الاستقطاب عمودي.

معدل الترميز 27500.

جودة القناة SD.

تردد قناة وناسة عبر القمر الصناعي عرب سات

تعتبر قناة وناسة من أبرز القنوات المتخصصة للأطفال على الأقمار الصناعية، يمكنكم الآن تحميل تردد قناة وناسة عبر القمر الصناعي عرب سات، من خلال التردد التالي:

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: SD.

خطوات تحميل قناة وناسة الجديد علي جهاز الرسيفر

تعمل قناة وناسة من حين لآخر علي تحديث ترددها لضمان جودة البث بشكل مستمر، فقد حظيت القناة باهتمام العديد من أولياء الأمور لما تقدمه من أناشيد وأغاني يحبها الأطفال، يمكنكم الآن ضبط الجهاز الخاص بكم علي التردد الجديد، وذلك من خلال الخطوات التالية:

من خلال الريموت الخاص بالرسيفر أدخل علي قائمة الإعدادات، وقم بالضغط علي البحث اليدوي

أدخل إلي قائمة الترددات وقم بكتابة التردد بشكل صحيح، ومعامل الترميز، ومعامل تصحيح الخطأ.

بعد كتابة التردد قم بالضغط علي زر البحث.

انتظر حتي يتم تحميل القناة، ثم قم بحفظها علي جهاز الخاص بكم، واستمتع بمشاهدتها بجودة عالية.

يمكنكم الآن الاستمتاع بقناة وناسة وما تقدمه من محتويات وبرامج محببة للأطفال، كما يمكنكم الاستماع بالأناشيد والأغاني التي تقدمها القناة علي مدار الساعة، كما تتمني لكم إدارة القناة مشاهدة ممتعة وقضاء وقت رائع مع الأطفال.